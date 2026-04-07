イーグリッドとセイノーラストワンマイル　ジョイントベンチャー「ログライズ株式会社」を設立

株式会社イーグリッド

株式会社イーグリッド（本社：島根県、代表取締役CEO：小村淳浩、以下「イーグリッド」）とセイノーラストワンマイル株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：河合秀治、以下「セイノーラストワンマイル」）とは、ラストワンマイル領域におけるDX推進を目的としたジョイントベンチャー「ログライズ株式会社」を設立し、2026年4月1日より事業を開始したことをお知らせします。

■ジョイントベンチャー設立の背景と目的

(1) ラストワンマイルのDX化を促進するデジタル基盤の構築

(2) ドライバーを起点とした業務設計による現場生産性の向上

(3) 業界横断で活用可能な統合型配送管理プラットフォームの提供

EC市場の拡大に伴い宅配需要が増加する一方で、物流業界ではドライバー不足や多重下請け構造の常態化、業務の非効率性といった課題が深刻化しています。加えて、既存のDXは荷主・元請け視点に偏っており、現場で配送を担うドライバーの業務実態に即した最適化が進んでいない状況です。こうした課題を解決するためには、個社単位の取り組みではなく、業界全体の構造を変革するデジタル基盤の構築が不可欠です。ログライズは、ラストワンマイルのDX化を促進するための中核的なデジタル基盤の構築を目指し、業界全体の生産性向上と持続可能性の実現に貢献してまいります。

■サービスについて

ログライズは、初期プロダクトとして、ラストワンマイル向け配送管理クラウドサービス「HaiMate（ハイメイト）」を開発・提供します。HaiMateは、「AIをドライバーの同僚に」というコンセプトのもと、ドライバーを中心に設計された配送管理サービスです。宅配、ダイレクトメール、生鮮食品配送など多様な業務を統合的に管理し、AIがリアルタイムで業務を支援・自動化します。

主な特徴は下記のとおりです。

・複数の配送業務を統合するUI/UX

・AIによる業務支援および判断補助

・ドライバー視点で設計された操作性

本サービスは、配送会社および荷主を対象に提供予定であり、2026年12月の提供開始および機能拡張を予定しています。

■今後の展開

HaiMateは、セイノーラストワンマイルグループにおいて先行導入・実証を進めながら、実運用に基づいた改善を重ねてまいります。その後、業界全体への展開を進めることで、ラストワンマイル領域におけるデジタル基盤としての確立を目指します。

■代表コメント

ログライズ株式会社

代表取締役社長 田中 靖丈

「私たちは、セイノーラストワンマイルグループが持つ多様な配送現場の知見と、イーグリッドのAI駆動開発力を掛け合わせることで、ラストワンマイル領域のDXを加速していきます。現場起点で設計されたプロダクトを、高速かつ継続的に市場へ投入し続けることで、業界全体の生産性向上と持続可能な物流の実現に貢献してまいります」

■新会社について

会社名：ログライズ株式会社（LogRise Co., Ltd.）

設立日：2026年4月1日

所在地：〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1丁目11－2 川商ビル

資本金：1,000万円

役員一覧：

代表取締役社長 田中 靖丈

代表取締役 河合 秀治

取締役 小村 淳浩

事業内容：ラストワンマイル領域のDX推進、配送管理システムの開発・運用

■セイノーラストワンマイル株式会社について

セイノーグループのラストワンマイル領域を担い、配送ネットワークおよびオペレーションの高度化を推進しています。豊富な現場知見と顧客基盤を強みに、持続可能な物流の実現に取り組んでいます。

■株式会社イーグリッドについて

先進的なソフトウェア開発およびAI技術を強みとし、様々な産業のDXを支援しています。高度な開発体制により、継続的なプロダクト進化を実現しています。2010年11月に創業して以来、ソフトウェア開発事業を中心に、MaaS事業、医療向けパッケージソフトウェア、AIサービス、デジタルマーケティングなどのソリューションで社会をアップデートすることを目指して、国内6拠点で事業展開しています。

ログライズWebサイト :https://www.logrise.co.jp/

お問い合わせフォーム :https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=1H81ZR-vF0yZYl63V55yG-6t53eZbIJOmdaqCPoOo1ZUMUlUR0gwOUJJWVlQSUk1Q0M4VlI5NjVNRy4uお問い合わせは、こちらのフォームよりお気軽にどうぞ。