「クレイ」を五感で体験できる新しい野外フェスティバル「クレイトピア」- 6月7日、開催決定。

株式会社粘土科学研究所

クレイ専門のスキンケア商品を研究開発、製造、販売している株式会社粘土科学研究所（本社：東京都江戸川区 代表取締役：手塚 平）は、葛西臨海公園隣接の「カヌー・スラロームセンター」にて ”CLAYTOPIA”（クレイトピア）を2026年6月7日（日） に開催します。

”CLAYTOPIA”（クレイトピア）は、サウザンユーセス（千の用途をもつ）とも呼ばれる自然のエレメントである「クレイ」を五感で体験できる、今年で２回目の野外アートフェスティバルです。

音楽を聴きながらクレイのクリームを塗り放題クレイトピアフロア

今回フューチャーする「モンモリロナイト」は、クレオパトラも愛用していたと言われる、古くから美容に用いられてきた天然のクレイ。

塗るだけで肌がスベスベになるだけでなく、自然に還しても環境負荷はゼロ。

更には洗い流す際に水中の不純物を吸着して、使うほどに地球をキレイにしてくれる可能性が示唆されています。

クレイトピアのDJフロアは、モンモリロナイトに満たされてクレイに包み込まれる真っ白な空間。

その中でクレイとひとつになるクレイヨガを体験したり、食べられるクレイを用いたフードアート、クレイを使った様々なアート作品の展示、クレイを学べるトークエリアに、エシカルなクレイ商品の販売やオーガニックな飲食のマルシェも。

クレイブランドが一挙に集まるマルシェクレイをテーマに作った様々なアート作品

クレイトピアは心も身体も地球も、すべてが心地よい、唯一無二※のフェスティバルです。

※2026.04.07現在 自社調べ

見渡す限り真っ白な異世界で、自然とつながる、心とろける時間を。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7GnaFObhuyc ]

開催日時

2026年6月7日(日) 11:00 - 17:00

場所

カヌー・スラロームセンター



所在地： 東京都江戸川区臨海町6丁目1－1

・葛西臨海公園駅から徒歩約12分

参加費

入場無料（下記ページより要事前予約）

https://claytopia2.peatix.com

◎ステージ正面でクレイを全身で味わいながらDJが楽しめる「クレイトピアフロア」は有料・事前予約が必須となります。上記URLよりご希望の時間帯のチケットを事前にご購入ください。（複数購入可）

公式HP

https://claytopia.world

出演者

【クレイトピアフロア / DJ】

Lisa Mizuno / DJ Quiet time / Afro&Go / DJ 180°

Lisa MizunoDJ Quiet timeAfro&GoDJ 180°

【クレイトピアフロア / YOGA】

CLAY YOGA（和久井悦子）/ CLAYTOPIA DJ YOGA(おしだゆき/アメミヤユウ)

和久井悦子おしだゆきアメミヤユウ

【クレイトーク / これから始めるクレイ生活】

有田千幸 / ノイハウス萌菜 / 川端奈那 / 手塚平（Pedal & Senza/KURUMU）

有田千幸ノイハウス萌菜川端奈那手塚平

【クレイトーク / あなたの知らないクレイの世界】

羽田賀恵（CLAYD） / 望月文 (ボディクレイ) / 前原潤（アロマフランス）/ 手塚平（Pedal & Senza/KURUMU）

羽田賀恵望月文前原潤手塚平

企画背景

水、炎、雪、森、自然のエレメントを祀るフェスティバルは数あれど、水と鉱石が混ざった自然物のひとつである粘土（クレイ）のフェスティバルはまだありませんでした。

クレイには水中の重金属を吸着し、水質を改善する効果が確認されています。

現在、環境保全を図る多くの製品は環境に極力悪影響を与えないことに主眼が置かれています。

しかしクレイ製品は環境を破壊しないどころかマイナスからプラスに転換し、クレイ製品を使うことで地球環境に対してリジェネラティブな効果が見込まれます。

一方で、地球に良いというメッセージだけではなかなか一般には広がりづらいことから、我々はクレイの魅力をエンターテイメントやアートの力を使って五感で楽しみながら感じてもらう場を企画しました。

課題を啓蒙するよりも、実際に体験してもらうことで感じる希望の引力の方が強く人々を惹きつけます。

クレイトピアは楽しく、美しいフェスティバルを開き、できるだけ多くの人が地球環境を考えるきっかけとなることを目指します。

クレイが広がったユートピア的な世界観というこれまでにないコンセプトを作り、実際にクレイを使い、良さを確かめ、非日常的な体験を共有する中で、様々なコンテンツから持続可能な地球との在り方を共に考えます。

クレイの一種モンモリロナイトの吸着等温線

重金属である Pb2+(鉛イオン)、Cu2+(銅イオン)、Cd2＋(カドミウムイオン)、Zn2＋(亜鉛イオン)を吸着することがわかる

(引用)) 小野寺嘉郎：「粘土鉱物およびその他の土壌構成鉱物による重金属イオン吸着」日本鉱業会誌 97 1115 P36（1981）

Clay Art Session(クレイアートセッション)

アーティスト応募はクレイトピア公式HPより

「クレイアートセッション」は「クレイトピア」の開演中に行われる、アーティスト公募型のアートセッションです。「白と美」をテーマにジャンルを問わずアーティストを公募し、当日提供するクレイの原石やクリームなどクレイ素材を使い、時間内に即興でアート作品を制作していただくセッションイベントとなります。



募集アーティストは10名。ジャンルは問わず、絵画・彫刻・現代美術・文芸など、あらゆる表現形態を歓迎します。制作終了後は来場者による投票を実施。最終的に優勝者1名を決定し、優勝者には賞金が贈られます。

主催

株式会社粘土科学研究所https://nendokagaku.co.jp/

粘土科学研究所は1984年の創業以来「モンモリロナイト」と呼ばれるクレイの一種を主材に、スキンケア商品の研究開発、製造を行ってきました。

モンモリロナイトの洗浄力や保湿力に注目し、洗浄系製品以外の保湿系商品、ローションやクリームにもモンモリロナイトを配合し製造しています。誰よりもモンモリロナイトの可能性を信じ、お客様に喜んでいただける商品を開発しています。

企画制作

Ozone合同会社https://www.social-fes.com/

体験作家アメミヤユウが代表を務める、音楽フェスティバルのプロデュースを中心としたクリエイティブカンパニー。SDGsそれぞれのゴールが終わったあとの世界をフェスとして表現する「ソーシャルフェス(R)プロジェクト」や専用のワイヤレスヘッドホンを使った無音の音楽イベント「サイレントフェス(R)︎」など全国各地100本以上のフェスティバル企画制作に携わり、2021年に開催した「鎌倉四響祭」は東京オリンピックなどと並びJACEイベントアワードにノミネート。フジテレビ「みんなのニュース」日本テレビ「世界一受けたい授業」など多数のメディアで特集される。

クレイスキンケアブランド

KURUMU(https://montmorillonite.jp/) / Pedal & Senza(https://pedalandsenza.com/) / CLAYD(https://clayd.jp/?srsltid=AfmBOorcLRR8QXzlocZcc6JWoHTknFzZ_IqcgyR2VFaED82YFYE19yE6) / ボディクレイ(https://www.bodyclay.info/)

アロマフランス(https://www.aromafrance.co.jp/) / GOLEM(https://golemjapan.com/) / TEKOTE(https://tekote.com/)

協賛企業

クニミネ工業株式会社https://www.kunimine.co.jp/一丸ファルコス株式会社https://www.ichimaru.co.jp/

問い合わせ先

CLAYTOPIA実行委員会

担当：手塚平

MAIL：press@montmorillonite.jp

※取材のご相談・素材提供等もお気軽にお問い合わせください。