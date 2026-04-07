「美容業界向け、最もシンプルな予約ソリューション『予約管理システム MOHA Booking System（以下、MBS）』を正式リリースいたしました。

合同会社MOHAジャパンMBS - 美容業界専用、最もシンプルな予約ソリューション

合同会社MOHAジャパン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：藤井紀光）は、美容業界およびスパ業界に特化した最適化ソリューション「MBS」を開発し、このたび提供を開始いたしました。

予約管理システム MOHA Booking System（MBS） は、単なる予約システムではなく、美容サロン運営のあらゆる業務を一元的にサポートする総合管理ツールです。予約受付、サービス管理、施術進捗の把握、売上レポートまで、日々の業務を最適化し、人的ミスを削減、業務効率を大幅に向上させます。

対象となるのは、日本国内のエステサロン、美容室、ネイルサロンなどの現場はもちろん、スパ事業を展開する企業や、美容業界向けにソリューション提供を行うIT企業など幅広い事業者です。

スピーディーな操作感、豊富な機能、直感的で使いやすいUI、そして他社カレンダーサービスとの柔軟な連携により、MBSは美容業界におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）を強力に後押しします。

ソリューションURL :https://mohasoftware.jp/moha-booking-solution#contact第三者からのデータや顧客情報、予約情報を同期して処理するモジュール

現在、多くの美容サロンでは、他社の予約サービスを利用しているものの、高額な手数料を支払わなければならないケースが少なくありません。さらに、予約情報が分散していたり、顧客データを自社で一元管理できないといった課題に悩まされている事業者も多く見受けられます。結果として、売上分析や再来店促進などのマーケティング施策に十分活かしきれない状況が続いています。



MBSは、外部の予約プラットフォームやLINEなど複数のチャネルから取得される顧客情報・予約データを一元的に同期・管理できるモジュールを提供します。分散しがちなデータをリアルタイムで統合することで、情報の重複や不整合を防ぎ、正確かつ効率的な店舗運営を実現します。これにより、顧客理解の深化やマーケティング施策への活用が容易になり、データドリブンな経営を支援します。

リアルタイムで自動的にスケジュールを設定し、売上を最適化、待機時間を短縮

MBSは、予約状況やスタッフの稼働状況に応じて、リアルタイムで最適なスケジュールを自動生成します。空き時間の有効活用やキャンセル待ち機能との連携により、機会損失を最小限に抑え、売上の最大化をサポートします。同時に、顧客の待機時間を短縮し、スムーズなサービス提供を実現することで、顧客満足度の向上にも貢献します。

ビジネス計画を立て、シフト管理、顧客の特性に合わせたカスタマイズが可能

MBSは、売上データや顧客履歴をもとに、ビジネス計画の立案からスタッフのシフト管理までを包括的にサポートします。店舗ごとの特性や顧客のニーズに応じて、サービス内容や価格、プロモーション施策を柔軟にカスタマイズすることが可能です。これにより、効率的なリソース配分とパーソナライズされた顧客体験を実現し、持続的な成長を後押しします。

MBSは、他の予約プラットフォームや業務システムとのシームレスな統合が可能です。

美容業界で広く利用されているHot Pepper BeautyやSalon Boardとの連携に対応

宿泊・観光業界向けのBooking.com、Agoda、Treatwellなどとの連携実績もあり、多業種対応も視野に入れた設計となっています

これにより、複数チャネルからの予約を一元管理し、業務の煩雑さを大幅に軽減します。

美容業界向けに特化した総合 MBS 登場 :https://mohasoftware.jp/insights/blogs/moha-booking-system-mbs-introduction-and-top-5-reasons-to-start-using短期間での導入が可能、規模に応じた柔軟な料金体系

カスタマイズの規模にもよりますが、通常2週間～最大8週間以内での導入が可能です。業務要件に応じた柔軟な構築ができるため、スピードと品質の両立を実現します。

MBSは、ビジネスの成長に応じて拡張可能な料金モデルを採用しています。個人経営のサロンから多店舗展開の企業まで、必要な機能に応じて最適なプランを提供します。予約管理や顧客対応の自動化により、最大30～50％の業務コスト削減が期待できます。

「まずは試してみたい」という方には、1ヶ月無料トライアルをおすすめしています。初期費用ゼロ、アカウント登録のみで今すぐご利用開始可能です。

今後の展開

まずは試してみたい :https://mohasoftware.jp/moha-booking-solution#contact

現在、当社ではAI技術のさらなる活用に向けた研究・最適化を進めており、管理業務にかかる時間と工数を最小限に抑えながら、より高い運用効率の実現を目指しております。



今後、MOHAおよびMBSでは、以下の機能の強化・実装を予定しております。

・スケジュール最適化および空き枠の有効活用を実現するAI予約管理機能

・来店頻度、利用サービス、支出傾向などのデータに基づいた顧客パーソナライズ機能

・24時間対応で予約サポートや最適なサービス提案を行う高機能チャットボット

担当者コメント

合同会社MOHAジャパン 代表取締役・藤井紀光 コメント

長期間にわたる研究開発と、これまでご支援・ご期待をお寄せいただいたお客様からの温かいお言葉を受け、このたび美容業界に特化したソリューションを形にすることができましたことを、大変嬉しく思っております。



当社は常にユーザー中心の視点を大切にしており、直接のお客様だけでなく、その先にいるエンドユーザー、すなわち美容サービスを利用されるお客様の体験向上にも重きを置いております。



MBSを通じて、予約および美容業界全体に、これまで以上に快適で価値のある体験をお届けできることを心より願っております。

合同会社MOHAジャパン合同会社MOHAジャパンについて

社名：合同会社MOHAジャパン

本社所在地： 神奈川県横浜市西区みなとみらい３-７-１オーシャンゲートみなとみらい８Ｆ

代表取締役：藤井紀光 / フジイノリミツ

事業内容：ITコンサルタント、ソフトウェア開発、人材アウトソーシング

設立： 2025年1月6日

HP：https://mohasoftware.jp/