求人ビッグデータ事業のフロッグ、aiQ社のオルタナティブデータ分析サービス「aiQ-Sight」にデータを提供

株式会社フロッグ

分析用求人ビッグデータを提供する株式会社フロッグ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：阪野 香子、以下「当社」）は、株式会社aiQ（本社：東京都千代田区、代表取締役：山本 裕樹、以下「aiQ社」）が運営するオルタナティブデータ分析サービス「aiQ-Sight」に、データの提供を開始しました。

aiQ-Sightについて

aiQ社が提供する「aiQ-Sight」は、最先端のオルタナティブデータとAI分析技術を活用し、投資判断や市場分析を高度化するデータ分析プラットフォームです。多様な非伝統データをもとに、従来の財務情報だけでは捉えきれない市場の動向や企業の実態を可視化し、投資家の意思決定を支援します。これにより、分析業務の効率化と精度向上を実現し、より質の高い投資判断を可能にします。

▼詳細はこちら

https://www.aiq-index.com/sight/

当社の求人ビッグデータについて

2014年から求人サイトのクローリング取得を開始し、現在では日本全国150以上のサイトから40億件以上の求人ビッグデータを保有しています。人材業界でのマーケティング調査や営業リストのほか、採用担当者の採用市場分析などにもご利用いただいております。また、景気動向の参考データとして官公庁や報道機関でのご活用も増えています。日本の採用市場の動向を明らかにする次世代民間データとして、幅広い業界のお客様にご活用いただいております。

▼詳細はこちら

https://academia.hrog.net/

株式会社aiQについて

会社名：株式会社aiQ

所在地：〒101-0047 東京都千代田区内神田3丁目12－4

代表者：山本 裕樹

設立 ：2018年6月

事業内容：オルタナティブデータの提供、オルタナデータ分析支援

URL ：https://www.aiq-index.com/

株式会社フロッグについて

株式会社フロッグは、「求人ビッグデータを活用し、事業の意思決定に繋げる」をミッションに掲げ、これまで10年に渡り国内求人データを収集してきました。累計40億件超の求人データを、必要な時に、必要な人へ、必要な形で提供し、労働市場を可視化することで、クライアントの意志決定をご支援いたします。

会社名：株式会社フロッグ

所在地：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-18 アーバンスクエア神田ビル

代表者： 阪野 香子

設立： 2021年1月5日（株式会社ゴーリストより分社化）

事業内容：求人ビッグデータ事業

URL： https://hrog.co.jp