毎日が特別体験。家族みんなが夢中になるGW限定イベント ご予約受付中！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

ゴールデンウィークイベント

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/gw/#c167962

ホテルニューオータニ（東京）では、ゴールデンウィークをご家族連れでお愉しみいただける、多彩な日替わりイベントを開催いたします。ご家族での滞在におすすめの宿泊プラン『【嬉しい6大特典付！】GWファミリーステイ』をご予約のお客さまをはじめ、その他の宿泊プランをご利用のお客さまもご参加いただけます。

【5/2～6】宿泊者は“何度でも”入場無料！家族で愉しむアウトドアプール

5月2日（土）～5月6日（水・休）のゴールデンウィーク期間、アウトドアプール「GARDEN POOL」を5日間限定でオープン。期間中は、温水プールとして営業するため、気温の変化にも快適にご利用いただけます。さらに、深さ50cmほどの「幼児用POOL」も常備しているため、小さなお子さま連れの方も安心してお愉しみいただけます。

また、「GARDEN POOL」に隣接するプールサイドダイニング「OUTRIGGER（アウトリガー）」も、プールの営業にあわせてオープン。ハンバーガーなど、リゾート地に来たかのようなフード、バーテンダー特製のカクテルやノンアルコールドリンクを豊富にご用意。水着のまま利用可能なため、休憩場所としてぜひご利用ください。

『GARDEN POOL』

[期間]2026年5月2日（土）～6日（水・休）

[時間]10:00～16:00（最終入場 15:30）

[料金]大人\11,000 お子さま（4～12歳）\3,000

[お問い合わせ]Tel: 03-3265-1111（代表経由）

プールサイドダイニング『OUTRIGGER』

[期間] 2026年5月2日（土）～6日（水・休）

[時間] 11:00～16:00（フードL.O. 15:00 ドリンクL.O. 15:30）

【5/3】プロの凄技を間近で体験！『氷彫刻教室』

氷彫刻世界大会にて19度のグランプリに輝いたホテル専属の氷彫刻士、平田浩一による『氷彫刻教室』を開催いたします。氷の塊をグラスの形に削り出し、イベントの最後にはご自身で作ったグラスに実際にお飲み物を注ぎ、お召し上がりいただきます。日常生活では経験できない、氷を形作る体験はお子さまのみならず大人の方も夢中になってしまうこと間違いなし。イベント内では、平田による迫力ある氷彫刻の実演も間近でご覧いただけます。世界が認めた匠の技に触れる氷彫刻体験をお愉しみください。

【宿泊者限定】『氷彫刻教室』

[期日] 2026年5月3日（日・祝）

[時間] 1部 11:00～12:20／2部 14:30～15:50

[料金] 1名さま 大人 \3,000／お子さま（6～12歳）\2,000

※税金共

※事前予約制

[ご予約・お問合せ] Tel: 03-3234-5678（客室予約直通 9:00～18:00）

【5/5】将来就きたい職業28年連続1位！“こどもの日”限定『パティシエ体験』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/event/ice-sculpture/

『2026年版 新小学1年生の「将来就きたい職業」、親の「就かせたい職業」*』では、女の子の将来就きたい職業の1位が28年連続で「ケーキ屋・パン屋」となり、パティシエはいつの時代も憧れの職業として不動の地位を築いています。そんなパティシエのお仕事を体験できる1日限定の『パティシエ体験』を、“こどもの日”の特別企画として開催いたします。第7代シェフパティシエ 森山雄大のレクチャーのもと「パフェ作り」に挑戦。まるで本物のパティシエになったような気分を味わえます。親子で愉しむ、わくわくと笑顔あふれる“こどもの日”の思い出づくりをぜひお愉しみください。

*株式会社クラレ 2026年版 新小学1年生の「将来就きたい職業」、親の「就かせたい職業」より引用

URL：https://www.kuraray.com/jp-ja/news/2026/0402/

【宿泊者限定】『パティシエ体験』

[期日] 2026年5月5日（火・祝）

[時間] 11:00～12:00

[料金] \7,000

※税金共

※お子さまは6歳以上

※お子さまのみでのご参加はいただけません。お子さまと大人1名ずつの参加が必須となります。あらかじめご了承ください。

※事前予約制

[ご予約・お問合せ] Tel: 03-3234-5678（客室予約直通 9:00～18:00）

【5/4・6】プールサイドでリフレッシュ！『Yoga at GARDEN POOL』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/event/patissier/

早朝と夕方には、プールサイドにて屋外ヨガイベント『Yoga at GARDEN POOL』を開催いたします。 日本庭園に囲まれた「GARDEN POOL」で、 水と緑に包まれながら心と身体をゆったりと整えるひとときをお過ごしいただけます。初夏のさわやかな風を浴びながら、非日常の時間をお愉しみください。

講師：Saho

役者活動中にヨガに出会い10年。

エクササイズとは違う、内面への哲学的アプローチに惹かれインストラクターに。

Spotifyにて10分の誘導瞑想「誘導瞑想のあかり」を毎週配信中。

【宿泊者限定】『Yoga at GARDEN POOL』

[期日] 2026年5月4日（月・祝）・6日（水・休）

[時間]

早朝の部：7:00～7:45

夕方の部：17:00～17:45

※5月6日（水・休）は早朝の部のみ。

[料金] \3,000

※税金共

※雨天時は「シリウスの間（ガーデンコート 宴会場階）」にて開催いたします。

※小学生未満のお子さまのご入場はご遠慮いただいております。

※事前予約制

[ご予約・お問合せ] Tel: 03-3234-5678（客室予約直通 9:00～18:00）

【5/3・4】400年の歴史を誇る1万坪の庭園めぐり『日本庭園ツアー』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/event/yoga/

加藤清正公の下屋敷や井伊家の庭園として400年余りの歴史を有し、江戸城外堀に囲まれた約1万坪の広大な日本庭園。四季折々の花々が咲き乱れ、樹木が濃い木陰をつくる池泉回遊式の日本庭園は、ホテルニューオータニのシンボルとなっています。本イベントでは日本庭園を日々管理する庭園係が、歴史や見どころを分かりやすくご案内いたします。初夏の散策とともにお愉しみください。

『日本庭園ツアー』

[期日] 2026年5月3日（日・祝）・4日（月・祝）

[時間]

1部 14:00～14:45

2部 16:00～16:45

[料金] 無料

※小雨決行、荒天中止

※ツアールートには階段の移動が含まれます。

※事前予約制

[ご予約・お問合せ] Tel: 03-3234-5678（客室予約直通 9:00～18:00）

ご家族でイベントを愉しむなら『GWファミリーステイ』がおすすめ！

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/event/garden-tour/

ご家族でお過ごしの方には、宿泊プラン『GWファミリーステイ』がおすすめです。2026年5月2日（土）～5月6日（水・休）、1日10室限定で販売中の本宿泊プランは、1泊につき1室あたり1万円分の館内ご利用券（一部イベント利用可）をプレゼントするほか、都内ホテル最大級の屋外プール「GARDEN POOL」を無料でご利用いただけるなど、豪華特典を6つご用意。ゴールデンウィークのご家族との思い出作りにぜひご利用ください。

GWファミリーステイ 概要

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/plan/gw-family-trip/

ホテルニューオータニ（東京）

宿泊プラン『【嬉しい6大特典付！】GWファミリーステイ』

[期間] 2026年5月2日（土）～5月6日（水・休）

[料金]

ザ・メイン スタンダードルーム（36平方メートル ）

1室2名さま \64,400～

ガーデンタワー スタンダードトリプル（39.7平方メートル ）

1室3名さま \73,200～

ザ・メインデラックスルーム 洗い場付バスルームタイプ（45平方メートル ）

1室2名さま \85,900～

ガーデンタワー デラックスルーム（50.2平方メートル ～）

1室2名さま \78,300～

※1日限定10室

※料金には1泊室料、朝食、6大特典、税金・サービス料が含まれます。

※4名さまのご料金や、このほかのお部屋タイプもございます。詳しくはお問い合わせください。

※本宿泊プランには、イベントへの参加枠は含まれておりません。別途、イベントの事前予約が必要となります。

[場所] 東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ

[ご予約・お問合せ] Tel: 03-3234-5678（客室予約直通 9:00～18:00）