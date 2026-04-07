アジア各国で＜Campus＞ブランドのPOP UPイベントを出店

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、グローバル市場における＜Campus＞ブランドの浸透を目的に、アジア各地でPOP UPイベントを順次展開しています。2026年3月にマレーシアでの出店を実施したほか、今後はベトナム・タイ・香港などでの開催を予定しており、各地域の学生のニーズに合わせた商品と体験の提供を通じて、グローバル市場における＜Campus＞ブランド認知の向上と顧客接点の拡大を図っています。

マレーシアでのイベント出店時の様子

近年、SNSの普及などを背景に、文具においても機能性に加え、デザイン性や自己表現といった情緒的価値が重視される傾向が世界的に強まっています。コクヨのステーショナリー事業では、こうした市場の変化を捉え、アジア各国・地域において顧客との接点を強化することで、グローバルでの事業拡大を目指しています。

2026年3月には、マレーシア・クアラルンプールの「KLCC Convention Centre」にて開催された、書店チェーンPOPULAR bookstores主催の販売イベント「Popular Book Fest」に出店しました。同イベントは、今年で20周年を迎える、本・文具などを扱うマレーシア最大規模のイベントです。コクヨは本イベントへの出店を通じて、現地のお客様に向けて“まなびかた”のブランド＜Campus＞の魅力を体験できる売り場を展開しました。

今後もアジア各地でPOP UPやイベント出店を予定しています。4月にはベトナムのハノイおよびホーチミンの2都市にて、どんなシーンにもなじみ、使いやすいシンプルなデザインと機能性の高さを兼ね備えた「Smart Stationery（スマートステーショナリー）シリーズ」や、動物たちがキャンプを楽しむイラストのデザインが好評の「Animals Camp（アニマルズキャンプ）シリーズ」など、＜Campus＞ブランドの新商品をはじめとする約700品番を展開する大規模POP UPイベントを開催予定です。

また、4月から5月にかけて、タイでは、教育機関が多数出店する受験生向けのイベント「TCAS Fair」への出店や、文具書店チェーンB2Sの2店舗にてPOP UPイベントを実施。さらに7月には、本・文具を扱う大規模消費者向けイベント「Hong Kong Book Fair」への出店を予定しています。

コクヨは今後も“まなびかた”のブランド「Campus」を中心に、各国・地域のニーズに応じた商品提案を通じて、学生のまなびを支え、人々への豊かな体験の提供を目指してまいります。

１.今後開催予定のPOP UP イベント詳細

■ベトナム

＜ハノイ＞

日時：2026年4月9日(木)～ 4月14日(火) 8:00~22:00

場所：AEON Xuan Thuỷ 2階イベントゾーン（122-124 Đ. Xuan Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Ha Nội）

＜ホーチミン＞

日時：2026年4月17日(金)～4月22日(水) 8:00~22:00

場所：AEON MALL TÂN PHÚ Celadon G階イベントゾーン（30 Tan Thắng, Sơn Kỳ, Tan Phú, Hồ Chi Minh）

展開商品一例

(1) Smart Stationeryシリーズ

学校や職場、自宅など、どんなシーンにもなじみ、使いやすいシンプルなデザインが特長の文具シリーズ。新学期に必要な文具を一式揃えられる商品をラインアップしました。

ベトナムオリジナルの商品として、ナチュラルカラーのインクで修正跡が目立ちにくい修正ペンや、針カバー付きで安心なコンパス等もラインアップしています。

(2)Animals Campシリーズ

2025年に発売した、動物たちがキャンプを楽しむイラストのノートが好評の文具シリーズ。学童向けの縫製品や画材なども取り揃えており、柔らかくしなやかな筆先で日本でも好評なカラー筆ペンや、動物たちのイラストがあしらわれたリュックなど、小さなお子様にも使い心地の良い商品を展開します。

(3)Earth Colorシリーズ

「木々のグリーン、大地のブラウン、水のブルー」地球の色をキーカラーにしたステーショナリーシリーズです。

■タイ

＜バンコク＞

いずれも＜Campus＞ブランド商品を中心に学生向けのイベントとして展開予定

・TCAS Fair

日時：2026年4月25日（土）～4月26日（日）

場所：BITEC Bangna

・B2S event

日時：2026年5月11日（月）～5月18日（月）

場所：B2S Central Ladprao、B2S Mega Bangna

・POPUP ストア

日時：2026年5月21日（木）～5月27日（水）

場所：Central Ladprao 1st Floor

■香港

・Hong Kong Book Fair

日時：2026年7月15日（水）～7月21日（火）

場所：Hong Kong Convention and Exhibition Centre

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