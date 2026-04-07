新横浜で“好き”に出逢う。人気キャラクター「エスターバニー」コラボイベント開催！

新横浜ステーション開発株式会社

JR新横浜駅直結の商業施設「キュービックプラザ新横浜（運営：新横浜ステーション開発株式会社、代表取締役社長：松尾 啓史）」では、韓国発の人気キャラクター「エスターバニー」とのコラボイベントを2026年4月14日（火）から5月31日（日）まで開催します。

春のおでかけシーズンにあわせて、限定ノベルティのプレゼントや、デジタルスタンプラリー、POPUP STORE、キャラクターグリーティング、Instagramキャンペーンなど多彩な企画を展開します。さらに一部店舗では、本イベント限定のオリジナル特典をご用意しています。

エスターバニーの世界観とともに、“好き”や“かわいい”との出逢いを楽しめるイベントをお届けします。

特設サイトURL：https://www.cubicplaza.com/2026_estherbunny/

■限定ステッカープレゼント

期間中、対象店舗にて1会計税込3,000円以上（合算不可）お買い上げのお客さまに、エスターバニーのオリジナルステッカーをプレゼントします。ステッカーは第1弾・第2弾の2回に分けて配布し、館内の対象エリアごとに異なる４種デザインをご用意しています。キュービックプラザ新横浜でしか手に入らない特別なノベルティです。

◇第1弾◇

【開催期間】

2026年4月14日（火）～4月22日（水）

【対象エリア】

1階店舗 / 2～3階店舗

１階店舗デザイン

2～3階店舗デザイン

◇第２弾◇

【開催期間】

2026年4月23日（木）～4月30日（木）

【対象エリア】

4～8階店舗 / 9～10階店舗

4～8階店舗デザイン

9～10階店舗

※各店舗、予定数量に達し次第、配布終了となります。

※ビックカメラ、JR新横浜駅改札内の店舗、期間限定ショップは対象外です。

※お買い上げ金額は合算できません。１店舗ごとのお会計でのお渡しとなります。

■デジタルスタンプラリー

TOKAI STATION POINT（トスポ）アプリでデジタルスタンプラリーを開催します。期間中、スタンプを４つ集めると、エスターバニーのグッズや店舗で使えるポイントを抽選でプレゼント。館内でのお買い物を楽しみながら、お気軽にご参加ください！

【開催期間】

2026年5月1日 （金）～5月31日（日）

【参加手順】

１.トスポアプリ内の当該キャンペーンページにて、「ポイントコース」「エスターバニーグッズコース」を選択の上、エントリー。

２.対象エリアごとに、1会計税込2,000円以上（合算不可）のお買い上げでスタンプ１つ獲得。

〈対象エリア〉

1階店舗 / 2～3階店舗 / 4～8階店舗 / 9～10階店舗

※お買い上げ時にトスポ会員証を提示いただく必要ございます。

※ビックカメラ、JR新横浜駅改札内の店舗、期間限定ショップは対象外です。

３.４つスタンプ集めて、抽選に参加。

【賞品】

＜エスターバニーグッズコース＞

A賞 Esther Bunny ビッグスウェット（3名様）

B賞 Esther Bunny ぬいぐるみS（5名様）

C賞 Esther Bunny マスコット（9名様）

D賞 Esther Bunny ラウンドポーチ（9名様）

※賞品のキャラクター、色はお選びいただけません。

A賞

B賞

Ｃ賞

Ｄ賞

＜ポイントコース＞

A賞トスポ5,000ポイント（2名様）

B賞トスポ3,000ポイント（5名様）

C賞トスポ1,000ポイント（10名様）

※賞品は予告なく変更になる場合がございます。

※キャンペーン参加には、トスポアプリのダウンロードと会員登録が必要です。（仮会員は対象外となります）

※「エスターバニーグッズコース」の抽選結果は、キャンペーン終了後、アプリ内で当選者様にのみ、会員登録時に登録いただいたメールアドレスに通知いたします。

※「ポイントコース」の抽選結果は、当選者様へのポイント進呈をもってかえさせていただきます。進呈するポイントは期間限定ポイント（有効期限：60日間）です。EXポイントとの交換はできません。

※TOKAI STATION POINT（トスポ）アプリのダウンロードはこちらから（登録無料）https://tspoint.jr-central.co.jp/#registration

■POPUP STORE

POPでキッチュ。ガーリー＆ファッショニスタでもあるエスターバニーのPOPUP STOREが期間限定でオープンします。充実したラインナップとピンクの世界観が楽しめます！

【開催期間】

2026年4 月29日（水・祝）～5月10日（日）

11:00～19：00

【開催場所】

キュービックプラザ新横浜10階アトリウム

■エスターバニーグリーティング

※写真はイメージです。

エスターバニーがキュービックプラザ新横浜にデビュー！握手したり、写真を撮ったりして、楽しい思い出をつくりましょう！

【開催期間】

2026年5月4日（月・祝）～5日（火・祝）

各日１.11：00～２.13：00～３.15：00～

※各回約30分

※参加方法は、ホームページをご確認ください。

【開催場所】

キュービックプラザ新横浜10階アトリウム

■Instagramキャンペーン

キュービックプラザ新横浜公式Instagramをフォロー＆対象投稿にいいねで、エスターバニーのグッズが当たるチャンス！さらに、キュービックプラザ新横浜公式Instagram内にあるエスターバニーの投稿に「いいね」すると当選率がアップ！

【開催期間】

2026年4月14日（火）17：00～5月31日（日）23：59

【賞品】

A賞 Esther Bunnyパールリボンクッション（3名様）

B賞 Esther Bunnyドリーミー マスコット（6名様）

※賞品は予告なく変更になる場合がございます

※賞品のキャラクター、色はお選びいただけません。

A賞

B賞

【キュービックプラザ新横浜公式Instagram】

cubicplaza_shinyokohama(https://www.instagram.com/cubicplaza_shinyokohama/)

■店舗オリジナル特典

キュービックプラザ新横浜内対象６店舗では、本イベント限定のオリジナル特典をご用意してます。かわいいとおいしいとうれしいをお楽しみください！

【開催期間】

2026年4月14日（火）～5月31日（日）

※各店舗、予定数量に達し次第、配布終了となります。

１.限定シールをプレゼント

＜3階 R Baker mini＞

税込1,500円以上お買い上げで1枚プレゼント

＜3階 横濱ハーバー／鎌倉レ・ザンジュ＞

限定シール入りプチギフト（税込721円）を販売

【プチギフト内容】

・黒船ハーバー ペリーのれもねーど 1個

・ミルクハーバー はちみつ紅茶 1個

・横濱ベイブリッジサブレ 1個

＜3階 Hibiya-Kadan Style＞

対象商品お買い上げで1枚プレゼント

【対象商品】

・ブーケ 税込2,200円

・シュシュフル―ル 税込2,500円 / 税込3,500円

※ピンク系の花アイテムのみ対象となります

２.限定掛け紙をプレゼント

※画像は限定掛け紙をおかけしたイメージです

＜3階 Butters＞

税込2,160円以上お買い上げで1枚プレゼント

３.限定紙スリーブをプレゼント

＜8階 STORY CAFE 有隣堂＞

クリームソーダ（税込825円）ご注文で1つプレゼント

※他一部商品も対象（詳細は店頭でご確認ください）

４.限定コースターをプレゼント

＜10階 博多もつ鍋 やまや＞

限定コースター付きドリンクを販売

【対象ドリンク】

・にゃんシリーズ５種 各税込990円 ※アルコールメニュー

・にゃんサイダー2種 各税込950円

・ゆず茶(限定コースター付き) 税込850円

■エスターバニーについて

韓国系アメリカ人であるアーティストEsther Kim氏がデザインした、POPでガーリーなテイストのウサギのキャラクター。ロサンゼルスで生まれ、10代を東京で過ごしたEsther Kim氏が描く、多様な文化や価値観に触れた経験から生み出された独特の世界観が大きな魅力。韓国をはじめアジア全域で支持を集めており、日本でもZ世代を中心にファン層が拡大しています。

・WEBサイト：https://estherbunny.jp/

・X：https://x.com/estherbunny_jp

・Instagram：https://www.instagram.com/estherbunny_jp/

■キュービックプラザ新横浜 施設概要

所在地 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜２丁目１００番地４５

アクセス JR新横浜駅直結

公式 HP ：https://www.cubicplaza.com/

公式 X ：https://x.com/cubic_plaza

公式 Instagram： https://www.instagram.com/cubicplaza_shinyokohama/

公式 LINE ：https://line.me/R/ti/p/@196atjpy

※詳細はキュービックプラザ新横浜公式HPよりご確認ください。

※画像はすべてイメージです。

※各イベントはやむを得ない事情により、予告なく中止・変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。中止・変更となった場合は、キュービックプラザ新横浜公式HPまたはXでお知らせいたします。

【お問合せ先】

新横浜ステーション開発株式会社 営業部営業課 担当：青山・椎名・上村・原田

TEL：045-478-2611/FAX：045-473-1627

https://prtimes.jp/a/?f=d129233-38-532c73f952980be527be61b29aa2bdf5.pdf