焼き鳥だけじゃない！名古屋の炭火焼き鳥店「千鶏」が外国人向け“日本酒利き酒＆勉強 会”を開催。
名古屋市の焼き鳥店「炭火焼き鳥千鶏」は、外国人観光客向けの新サービスとして“日本利き酒＆勉強
会”をスタートする。
当店では以前から外国人向けの利き酒セットを提供しており、その人気と要望を受けて、より深く日本
酒を学べる体系型プログラムを企画した。
勉強会では、日本酒の種類や味わいの違い、焼き鳥との相性などを丁寧に解説。やきとり体験と組み合
わせることで、日本の食文化を総合的に楽しめる。
体験を通じて日本酒の奥深さを知ってもらい、インバウンド需要が高まる中、日本酒を切り口にした地
域文化の発信としても期待される。
「炭火焼き鳥千鶏」は
地元の誇る三河鶏を使用したジューシーな焼き鳥を提供している。その美味しさには特に自信があり、
焼き鳥と絶妙に合うこだわりの焼酎も豊富に取り揃えている。多くの常連のお客様にご好評をいただい
ている。
https://www.chidori2007.com/
●炭火焼き鳥千鶏千種本店
〒464-0075 愛知県名古屋市千種区千種区内山３丁目２２－１１ 森島ビル1F
●炭火焼き鳥千鶏池下店
〒464-0067 愛知県名古屋市千種区池下２丁目２－１１ ハイツ池下1 階
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345955/images/bodyimage1】
配信元企業：BOOBEE
会”をスタートする。
当店では以前から外国人向けの利き酒セットを提供しており、その人気と要望を受けて、より深く日本
酒を学べる体系型プログラムを企画した。
勉強会では、日本酒の種類や味わいの違い、焼き鳥との相性などを丁寧に解説。やきとり体験と組み合
わせることで、日本の食文化を総合的に楽しめる。
体験を通じて日本酒の奥深さを知ってもらい、インバウンド需要が高まる中、日本酒を切り口にした地
域文化の発信としても期待される。
「炭火焼き鳥千鶏」は
地元の誇る三河鶏を使用したジューシーな焼き鳥を提供している。その美味しさには特に自信があり、
焼き鳥と絶妙に合うこだわりの焼酎も豊富に取り揃えている。多くの常連のお客様にご好評をいただい
ている。
https://www.chidori2007.com/
●炭火焼き鳥千鶏千種本店
〒464-0075 愛知県名古屋市千種区千種区内山３丁目２２－１１ 森島ビル1F
●炭火焼き鳥千鶏池下店
〒464-0067 愛知県名古屋市千種区池下２丁目２－１１ ハイツ池下1 階
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配信元企業：BOOBEE
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