オンキヨー株式会社 “Matured by Onkyo“採用パートナーが30社超に到達 ～「音」「振動」を基礎とした加振技術が全国のパートナーに拡大～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、2026年4月7日、当社の加振技術およびその使用表示である“Matured by Onkyo”を採用する酒蔵等のパートナーが、全国で30社を超えたことをお知らせいたします。当社は、1946年に前身企業が創業し、本年（2026年）9月で80周年を迎えますが、創業以来培ってきた「音」・「振動」の知見を食品分野へ応用し、日本酒・ワインの発酵・熟成工程から化粧品分野まで展開しています。今後もパートナー企業の拡大と適用分野の拡充を進めてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345797/images/bodyimage1】
■ハイライト
・採用パートナー：全国で30社超に到達
・音楽振動×発酵の共同研究を東京農業大学と推進
・高温障害米 × 加振 × 酵素剤での効果検証を金沢工業大学と研究
・2件の特許を取得。状態に応じた加振制御／ハイレゾ帯域を含む加振で品質ばらつき抑制と広帯域振動を実現
■Matured by Onkyoについて
当社は、物理的な正しさに基づく再生純度の追求、および感性評価を技術に落とし込むオーディオ設計を原点に、音の持つ自然の力を発酵・熟成などの食品工程へ応用しています。対象・環境に合わせた最適な音楽加振により、酵母の振る舞い・香味成分の生成を好適化し、素材のポテンシャルを最大限に引き出す取り組みを”Matured by Onkyo”として掲げ、今後も研究開発を行ってまいります。
■共同研究の取り組み
1. 東京農業大学 醸造科学科
・テーマ：発酵時の酵母に対する振動・音の影響解明
・内容：加振器による設置条件や周波数帯域の違いが、菌体増殖・香気成分・各種有機酸に与える影響を、多様な条件下で検証
・参考
研究開始の発表（2020年7月1日付）：東京農業大学 醸造科学科 徳田宏晴 教授らと共同研究を継続
徳田宏晴教授紹介：
東京農業大学：
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345797/images/bodyimage2】
2. 金沢工業大学
・テーマ：「高温障害米に対する酵素剤および振動技術の作用」
・成果の方向性：酵素が働きやすい環境を振動で補助し、高温障害米のデンプン質溶解を促進する可能性を確認。特許出願済。酒造現場の課題解決への寄与を目指します。
・参考
2024年10月7日付プレスリリース：
尾関健二研究室：
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345797/images/bodyimage3】
■特許取得について
当社は研究成果に基づき、以下の特許を取得しています。対象物・発酵状態に応じた加振条件の最適化、および広帯域（ハイレゾ成分を含む）での加振により、製品品質の再現性向上・ばらつき抑制に寄与します。
No. 発明の名称 出願番号
出願日 登録番号
登録日 権利者
1
発明の名称：システム、方法、製造方法、食品、及び、清酒
出願番号：特願2021-091987 出願日：2021年6月1日
登録番号：特許第7620208号 登録日：2025年1月15日
権利者：オンキヨー株式会社
2
発明の名称：システム、方法、製造方法、食品、及び、清酒
出願番号：特願2022-062770 出願日：2022年4月5日
登録番号：特許第7698211号 登録日：2025年6月17日
権利者：オンキヨー株式会社
■今後の展望
当社は、酒類を中心に培った知見をワイン・発酵食品・化粧品などへ横展開し、適用工程（発酵・熟成・抽出・浸漬等）ごとの最適加振等についての研究開発を行います。引き続きパートナーの拡大、および製造現場での品質安定・省力化・価値創出に貢献してまいります。
■参考リンク
・音楽食品事業紹介：
・音楽食品カタログ：
・ONKYO DIRECT 加振酒特設ページ：
■当社事業について
当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。
開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。
マーケティング事業では、アニメ・VTuber等とのコラボレーション製品の企画・販売、店舗・ECサイトの運営等を行っております。
当社は、開発事業部門・マーケティング事業部門一丸となって、Onkyoブランドの認知度を上げるマーケティングを行っています。当社事業の今後の展開に、ご期待下さい。
配信元企業：オンキヨー株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345797/images/bodyimage1】
■ハイライト
・採用パートナー：全国で30社超に到達
・音楽振動×発酵の共同研究を東京農業大学と推進
・高温障害米 × 加振 × 酵素剤での効果検証を金沢工業大学と研究
・2件の特許を取得。状態に応じた加振制御／ハイレゾ帯域を含む加振で品質ばらつき抑制と広帯域振動を実現
■Matured by Onkyoについて
当社は、物理的な正しさに基づく再生純度の追求、および感性評価を技術に落とし込むオーディオ設計を原点に、音の持つ自然の力を発酵・熟成などの食品工程へ応用しています。対象・環境に合わせた最適な音楽加振により、酵母の振る舞い・香味成分の生成を好適化し、素材のポテンシャルを最大限に引き出す取り組みを”Matured by Onkyo”として掲げ、今後も研究開発を行ってまいります。
■共同研究の取り組み
1. 東京農業大学 醸造科学科
・テーマ：発酵時の酵母に対する振動・音の影響解明
・内容：加振器による設置条件や周波数帯域の違いが、菌体増殖・香気成分・各種有機酸に与える影響を、多様な条件下で検証
・参考
研究開始の発表（2020年7月1日付）：東京農業大学 醸造科学科 徳田宏晴 教授らと共同研究を継続
徳田宏晴教授紹介：
東京農業大学：
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345797/images/bodyimage2】
2. 金沢工業大学
・テーマ：「高温障害米に対する酵素剤および振動技術の作用」
・成果の方向性：酵素が働きやすい環境を振動で補助し、高温障害米のデンプン質溶解を促進する可能性を確認。特許出願済。酒造現場の課題解決への寄与を目指します。
・参考
2024年10月7日付プレスリリース：
尾関健二研究室：
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345797/images/bodyimage3】
■特許取得について
当社は研究成果に基づき、以下の特許を取得しています。対象物・発酵状態に応じた加振条件の最適化、および広帯域（ハイレゾ成分を含む）での加振により、製品品質の再現性向上・ばらつき抑制に寄与します。
No. 発明の名称 出願番号
出願日 登録番号
登録日 権利者
1
発明の名称：システム、方法、製造方法、食品、及び、清酒
出願番号：特願2021-091987 出願日：2021年6月1日
登録番号：特許第7620208号 登録日：2025年1月15日
権利者：オンキヨー株式会社
2
発明の名称：システム、方法、製造方法、食品、及び、清酒
出願番号：特願2022-062770 出願日：2022年4月5日
登録番号：特許第7698211号 登録日：2025年6月17日
権利者：オンキヨー株式会社
■今後の展望
当社は、酒類を中心に培った知見をワイン・発酵食品・化粧品などへ横展開し、適用工程（発酵・熟成・抽出・浸漬等）ごとの最適加振等についての研究開発を行います。引き続きパートナーの拡大、および製造現場での品質安定・省力化・価値創出に貢献してまいります。
■参考リンク
・音楽食品事業紹介：
・音楽食品カタログ：
・ONKYO DIRECT 加振酒特設ページ：
■当社事業について
当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。
開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。
マーケティング事業では、アニメ・VTuber等とのコラボレーション製品の企画・販売、店舗・ECサイトの運営等を行っております。
当社は、開発事業部門・マーケティング事業部門一丸となって、Onkyoブランドの認知度を上げるマーケティングを行っています。当社事業の今後の展開に、ご期待下さい。
配信元企業：オンキヨー株式会社
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