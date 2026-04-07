トラック用衝撃吸収パッドの世界市場2026年、グローバル市場規模（ポリウレタン製、ゴム製）・分析レポートを発表
2026年4月7日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「トラック用衝撃吸収パッドの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、トラック用衝撃吸収パッドのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、トラック用衝撃吸収パッド市場の現状および将来動向を包括的に分析したものです。
2024年の市場規模は895百万ドルと評価され、2031年には1089百万ドルへ拡大し、年平均成長率2.9%で推移すると予測されています。本市場は政策動向や国際的な制度変化、供給網の安定性などの影響を受けながら、地域ごとに異なる成長傾向を示しています。
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市場概要
トラック用衝撃吸収パッドは、合成陸上トラックやスポーツ用床材の下に設置される緩衝層であり、運動時の衝撃を吸収し、快適性と安全性を向上させる役割を持つ製品です。
走行や跳躍などの高負荷運動において、足への負担を軽減し、競技パフォーマンスの向上にも寄与します。弾性と耐久性を兼ね備えた構造により、長期間の使用にも対応可能です。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせて市場を多角的に評価しています。地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場規模、販売数量、平均販売価格を分析し、2020年から2031年までの推移と将来予測を提示しています。
また、需給動向や競争環境、市場成長要因についても詳細に検討されています。
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競争環境
市場にはKRAIBURG PuraSys、RockDelta、KOHRANG Lastic、Pandrol、Lapinus、Trackelast、DRB、GERB、Zhejiang Tiantie Industry、Changmei Technologyなどの企業が参入しています。これらの企業は製品性能、耐久性、価格競争力、地域展開などの面で競争しており、市場シェアや収益構造に関する比較分析が行われています。
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市場セグメント
市場は製品タイプ別にポリウレタン製とゴム製に分類されます。
また用途別には都市鉄道および鉄道分野に分かれ、それぞれ異なる需要特性を持っています。このような分類により、各用途における市場機会や成長動向を明確に把握することが可能です。
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地域別動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが対象となっています。
特にアジア太平洋地域では鉄道インフラ整備の進展や都市交通の拡大に伴い需要が増加しており、市場成長を牽引する重要な地域とされています。一方で、各地域のインフラ投資状況や規制の違いが市場動向に影響を与えています。
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市場動向と成長要因
市場の成長要因としては、鉄道インフラの拡充、騒音や振動の低減ニーズの高まり、安全性向上への要求などが挙げられます。また、材料技術の進展により耐久性や性能が向上していることも市場拡大を後押ししています。一方で、成長率が比較的低い点や市場の成熟が課題となる可能性があります。
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サプライチェーンと結論
本レポートでは、原材料供給や主要サプライヤー、産業チェーン構造についても分析されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「トラック用衝撃吸収パッドの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、トラック用衝撃吸収パッドのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、トラック用衝撃吸収パッド市場の現状および将来動向を包括的に分析したものです。
2024年の市場規模は895百万ドルと評価され、2031年には1089百万ドルへ拡大し、年平均成長率2.9%で推移すると予測されています。本市場は政策動向や国際的な制度変化、供給網の安定性などの影響を受けながら、地域ごとに異なる成長傾向を示しています。
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市場概要
トラック用衝撃吸収パッドは、合成陸上トラックやスポーツ用床材の下に設置される緩衝層であり、運動時の衝撃を吸収し、快適性と安全性を向上させる役割を持つ製品です。
走行や跳躍などの高負荷運動において、足への負担を軽減し、競技パフォーマンスの向上にも寄与します。弾性と耐久性を兼ね備えた構造により、長期間の使用にも対応可能です。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせて市場を多角的に評価しています。地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場規模、販売数量、平均販売価格を分析し、2020年から2031年までの推移と将来予測を提示しています。
また、需給動向や競争環境、市場成長要因についても詳細に検討されています。
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競争環境
市場にはKRAIBURG PuraSys、RockDelta、KOHRANG Lastic、Pandrol、Lapinus、Trackelast、DRB、GERB、Zhejiang Tiantie Industry、Changmei Technologyなどの企業が参入しています。これらの企業は製品性能、耐久性、価格競争力、地域展開などの面で競争しており、市場シェアや収益構造に関する比較分析が行われています。
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市場セグメント
市場は製品タイプ別にポリウレタン製とゴム製に分類されます。
また用途別には都市鉄道および鉄道分野に分かれ、それぞれ異なる需要特性を持っています。このような分類により、各用途における市場機会や成長動向を明確に把握することが可能です。
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地域別動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが対象となっています。
特にアジア太平洋地域では鉄道インフラ整備の進展や都市交通の拡大に伴い需要が増加しており、市場成長を牽引する重要な地域とされています。一方で、各地域のインフラ投資状況や規制の違いが市場動向に影響を与えています。
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市場動向と成長要因
市場の成長要因としては、鉄道インフラの拡充、騒音や振動の低減ニーズの高まり、安全性向上への要求などが挙げられます。また、材料技術の進展により耐久性や性能が向上していることも市場拡大を後押ししています。一方で、成長率が比較的低い点や市場の成熟が課題となる可能性があります。
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サプライチェーンと結論
本レポートでは、原材料供給や主要サプライヤー、産業チェーン構造についても分析されています。