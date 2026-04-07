スマート電動締付工具市場シェア上位10社の分析：競合他社の強みと弱みが明らかに
スマート電動締付工具世界総市場規模
スマート電動締付工具とは、電動駆動によってボルトやねじを高精度に締結し、その締付トルク、回転角度、作業回数、結果判定などのデータをデジタル管理できる次世代の締付工具です。従来の電動工具と異なり、通信機能や制御機能を備えているため、製造ラインや組立現場において締付品質のばらつきを抑え、作業の標準化とトレーサビリティ強化に貢献します。さらに、IoTやMESとの連携により、遠隔監視や予防保全にも活用され、品質管理と生産効率の両立を実現しやすい点が大きな特徴です。
図. スマート電動締付工具の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346236/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346236/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルスマート電動締付工具市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の908百万米ドルから2032年には1078百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは2.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルスマート電動締付工具市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、品質の安定化需要
スマート電動締付工具は、トルクや角度を連続監視しながら締結結果を即時に判定できるため、締付不良の低減、再作業の抑制、品質の安定化に直結します。特に安全性や信頼性が重視される組立工程では、ばらつきの少ない締結管理が強い市場ニーズになっています。
2、トレーサビリティ強化需要
スマート電動締付工具は、各締結のデータを記録・可視化し、工程ごとの履歴管理を可能にします。これにより、異常検知、原因追跡、監査対応がしやすくなり、製造業で求められるトレーサビリティ強化を支える重要な装置として需要が伸びています。
3、スマートファクトリー化の進展
製造現場では、設備や工具をネットワークでつなぎ、データ駆動で生産を最適化するスマートファクトリー化が進んでいます。スマート電動締付工具は、コントローラや上位システムと連携しやすく、Industry 4.0対応の中核ツールとして導入が進みやすいことが市場拡大の追い風です。
今後の発展チャンス
1、自動化・省人化ニーズの拡大
スマート電動締付工具は、製造現場における自動化と省人化の流れの中で、今後さらに需要が高まると考えられます。作業者の熟練度に依存しにくく、一定品質の締付を安定して実現できるため、人手不足が進む現場でも導入効果が大きいです。特に多品種少量生産の現場では、柔軟性と生産性を両立できる点が大きな成長機会になります。
2、品質管理の高度化需要
スマート電動締付工具は、トルクや角度、締付結果をデータとして記録できるため、品質管理をより高度化したい企業にとって重要なソリューションになります。今後は、単なる締付作業の効率化だけでなく、不良の未然防止や工程内品質保証の強化を目的として導入が進むでしょう。品質要求が厳しい自動車、電機、精密機器分野では、特に発展余地が大きいです。
3、トレーサビリティ要求の強化
スマート電動締付工具は、いつ、誰が、どの条件で締付を行ったかを記録できるため、トレーサビリティ強化の観点から大きな可能性があります。今後は、製品不具合が発生した際の原因追跡や監査対応の迅速化を目的に、導入範囲が広がると見込まれます。グローバル供給網が複雑化するほど、履歴管理の重要性はさらに高まります。
スマート電動締付工具とは、電動駆動によってボルトやねじを高精度に締結し、その締付トルク、回転角度、作業回数、結果判定などのデータをデジタル管理できる次世代の締付工具です。従来の電動工具と異なり、通信機能や制御機能を備えているため、製造ラインや組立現場において締付品質のばらつきを抑え、作業の標準化とトレーサビリティ強化に貢献します。さらに、IoTやMESとの連携により、遠隔監視や予防保全にも活用され、品質管理と生産効率の両立を実現しやすい点が大きな特徴です。
図. スマート電動締付工具の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346236/images/bodyimage1】
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Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルスマート電動締付工具市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の908百万米ドルから2032年には1078百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは2.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルスマート電動締付工具市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、品質の安定化需要
スマート電動締付工具は、トルクや角度を連続監視しながら締結結果を即時に判定できるため、締付不良の低減、再作業の抑制、品質の安定化に直結します。特に安全性や信頼性が重視される組立工程では、ばらつきの少ない締結管理が強い市場ニーズになっています。
2、トレーサビリティ強化需要
スマート電動締付工具は、各締結のデータを記録・可視化し、工程ごとの履歴管理を可能にします。これにより、異常検知、原因追跡、監査対応がしやすくなり、製造業で求められるトレーサビリティ強化を支える重要な装置として需要が伸びています。
3、スマートファクトリー化の進展
製造現場では、設備や工具をネットワークでつなぎ、データ駆動で生産を最適化するスマートファクトリー化が進んでいます。スマート電動締付工具は、コントローラや上位システムと連携しやすく、Industry 4.0対応の中核ツールとして導入が進みやすいことが市場拡大の追い風です。
今後の発展チャンス
1、自動化・省人化ニーズの拡大
スマート電動締付工具は、製造現場における自動化と省人化の流れの中で、今後さらに需要が高まると考えられます。作業者の熟練度に依存しにくく、一定品質の締付を安定して実現できるため、人手不足が進む現場でも導入効果が大きいです。特に多品種少量生産の現場では、柔軟性と生産性を両立できる点が大きな成長機会になります。
2、品質管理の高度化需要
スマート電動締付工具は、トルクや角度、締付結果をデータとして記録できるため、品質管理をより高度化したい企業にとって重要なソリューションになります。今後は、単なる締付作業の効率化だけでなく、不良の未然防止や工程内品質保証の強化を目的として導入が進むでしょう。品質要求が厳しい自動車、電機、精密機器分野では、特に発展余地が大きいです。
3、トレーサビリティ要求の強化
スマート電動締付工具は、いつ、誰が、どの条件で締付を行ったかを記録できるため、トレーサビリティ強化の観点から大きな可能性があります。今後は、製品不具合が発生した際の原因追跡や監査対応の迅速化を目的に、導入範囲が広がると見込まれます。グローバル供給網が複雑化するほど、履歴管理の重要性はさらに高まります。