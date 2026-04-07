ステンレス製伸縮継手商用セグメントのビジネスチャンス：CAGR3.9%で躍進する急成長分野 Global Reports
ステンレス製伸縮継手とは
ステンレス製伸縮継手とは、配管やダクトに設置され、温度変化や圧力変動による熱膨張・収縮、振動、位置ずれを吸収する機械部品である。主にベローズ（波形管）構造とフランジなどの接続部で構成され、設備への応力集中を緩和し、漏れや破損リスクを低減する。耐腐食性と高強度を持つステンレス素材により、発電、石油化学、空調、水処理など幅広い分野で使用される。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345924/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345924/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルステンレス製伸縮継手市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、ステンレス製伸縮継手市場は、エネルギーインフラ更新や産業設備の高信頼化需要を背景に、安定した拡大局面に入っている。世界のステンレス製伸縮継手市場規模は2025年の8.6億米ドルから2032年には11.22億米ドルへと拡大し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は3.9%に達する見込みである。発電・石油化工・HVAC・水処理など多様な分野での需要が継続的に市場を支えており、特に耐腐食性・耐疲労性を備えた高性能製品への移行が加速している。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルステンレス製伸縮継手市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
ステンレス製伸縮継手の市場規模と価格構造
2025年におけるステンレス製伸縮継手の世界生産量は約230万台に達し、平均単価は約350米ドル、粗利率は20%～40%のレンジで推移している。ステンレス製伸縮継手は、温度変化や圧力変動による配管の伸縮、振動、微小な位置ズレを吸収する機能部品として、産業配管システムにおける不可欠な存在である。特に耐腐食性に優れる304・316系材料の採用が進み、過酷な化学媒体や屋外環境下でも長期使用が可能となっている。
近6ヶ月の市場動向では、原材料であるステンレス鋼価格の変動が製品価格に一定の影響を与えている一方で、EPCプロジェクト向けの大量調達では標準化製品の比率が上昇し、コスト最適化が進展している。
ステンレス製伸縮継手の産業チェーンと技術構造
ステンレス製伸縮継手の産業チェーンは、上流のステンレス帯鋼・フランジ・溶接材料・成形金型から始まり、中流の設計・波形ベローズ成形（ハイドロフォーミング／ロール成形）・溶接・組立・耐圧試験へと続く。下流では、発電所・石油精製・HVAC設備・造船・水処理などの産業配管用途に広く供給される。
技術的には、ベローズの疲労寿命設計、溶接品質の均一化、リーク検査の高精度化が競争力を左右する重要要素である。近年ではトレーサビリティ強化や非破壊検査技術の導入が進み、安全基準への適合が重視されている。
ステンレス製伸縮継手の用途拡大とユーザー事例
ステンレス製伸縮継手は、発電・石油ガス・海洋設備など高負荷環境での使用が中心である。例えば、東南アジアのLNGプラントでは、高温・高圧環境に対応するため多層ベローズ構造が採用され、設備の稼働安定性向上に寄与している。また、日本国内の都市HVAC更新プロジェクトでは、省スペース設計の軸方向伸縮継手が導入され、施工効率と保守性の向上が確認されている。
ユーザー側では、初期コストよりもライフサイクルコストを重視する傾向が強まり、長寿命かつ交換頻度の低い製品への需要が増加している。
ステンレス製伸縮継手とは、配管やダクトに設置され、温度変化や圧力変動による熱膨張・収縮、振動、位置ずれを吸収する機械部品である。主にベローズ（波形管）構造とフランジなどの接続部で構成され、設備への応力集中を緩和し、漏れや破損リスクを低減する。耐腐食性と高強度を持つステンレス素材により、発電、石油化学、空調、水処理など幅広い分野で使用される。
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Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルステンレス製伸縮継手市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、ステンレス製伸縮継手市場は、エネルギーインフラ更新や産業設備の高信頼化需要を背景に、安定した拡大局面に入っている。世界のステンレス製伸縮継手市場規模は2025年の8.6億米ドルから2032年には11.22億米ドルへと拡大し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は3.9%に達する見込みである。発電・石油化工・HVAC・水処理など多様な分野での需要が継続的に市場を支えており、特に耐腐食性・耐疲労性を備えた高性能製品への移行が加速している。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルステンレス製伸縮継手市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
ステンレス製伸縮継手の市場規模と価格構造
2025年におけるステンレス製伸縮継手の世界生産量は約230万台に達し、平均単価は約350米ドル、粗利率は20%～40%のレンジで推移している。ステンレス製伸縮継手は、温度変化や圧力変動による配管の伸縮、振動、微小な位置ズレを吸収する機能部品として、産業配管システムにおける不可欠な存在である。特に耐腐食性に優れる304・316系材料の採用が進み、過酷な化学媒体や屋外環境下でも長期使用が可能となっている。
近6ヶ月の市場動向では、原材料であるステンレス鋼価格の変動が製品価格に一定の影響を与えている一方で、EPCプロジェクト向けの大量調達では標準化製品の比率が上昇し、コスト最適化が進展している。
ステンレス製伸縮継手の産業チェーンと技術構造
ステンレス製伸縮継手の産業チェーンは、上流のステンレス帯鋼・フランジ・溶接材料・成形金型から始まり、中流の設計・波形ベローズ成形（ハイドロフォーミング／ロール成形）・溶接・組立・耐圧試験へと続く。下流では、発電所・石油精製・HVAC設備・造船・水処理などの産業配管用途に広く供給される。
技術的には、ベローズの疲労寿命設計、溶接品質の均一化、リーク検査の高精度化が競争力を左右する重要要素である。近年ではトレーサビリティ強化や非破壊検査技術の導入が進み、安全基準への適合が重視されている。
ステンレス製伸縮継手の用途拡大とユーザー事例
ステンレス製伸縮継手は、発電・石油ガス・海洋設備など高負荷環境での使用が中心である。例えば、東南アジアのLNGプラントでは、高温・高圧環境に対応するため多層ベローズ構造が採用され、設備の稼働安定性向上に寄与している。また、日本国内の都市HVAC更新プロジェクトでは、省スペース設計の軸方向伸縮継手が導入され、施工効率と保守性の向上が確認されている。
ユーザー側では、初期コストよりもライフサイクルコストを重視する傾向が強まり、長寿命かつ交換頻度の低い製品への需要が増加している。