東京ヴェルディ主催「知的・発達障がい者サッカースクール」を本学の六町グラウンドにて実施しました【東京未来大学】
東京未来大学は、東京ヴェルディ株式会社と「教育・研究に関する協定」を締結し、教育・研究における連携を通じて、パラスポーツを活用した共生社会の実現を目指しています。
東京ヴェルディサッカースクールは、足立区にある東京未来大学 六町グラウンドにて、主に知的・発達障がいのある小中学生を対象にしたサッカースクール（グリーンハートクラス）を開校しています。
2026年3月7日（土）、本学の六町グラウンドにおいて、東京ヴェルディ主催による知的・発達障がいのある小中学生を対象としたサッカーイベントが開催されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346238/images/bodyimage1】
プログラムは、本学職員による準備体操やボール運びリレーなどのウォームアップから始まり、参加者の年齢に応じたチームに分かれての交流試合が行われました。試合では、障がいのある参加者に合わせたパス回しやシュートチャンスの演出など、参加者の皆様が終始笑顔でプレーを楽しめるよう、スタッフ一体となってサポートいたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346238/images/bodyimage2】
本学では今後も、東京ヴェルディとの連携を通じて、スポーツを活用した地域貢献や教育活動の充実を図ってまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346238/images/bodyimage3】
関連サイトURL
https://www.verdy.co.jp/news/14705 （東京ヴェルディ株式会社HP）
https://www.tokyomirai.ac.jp/release/news_list/news_list-4006/ （東京未来大学HP）
本件に関する問い合わせ先
東京未来大学 EM局
TEL：03-5813-2525
配信元企業：学校法人三幸学園
東京ヴェルディサッカースクールは、足立区にある東京未来大学 六町グラウンドにて、主に知的・発達障がいのある小中学生を対象にしたサッカースクール（グリーンハートクラス）を開校しています。
2026年3月7日（土）、本学の六町グラウンドにおいて、東京ヴェルディ主催による知的・発達障がいのある小中学生を対象としたサッカーイベントが開催されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346238/images/bodyimage1】
プログラムは、本学職員による準備体操やボール運びリレーなどのウォームアップから始まり、参加者の年齢に応じたチームに分かれての交流試合が行われました。試合では、障がいのある参加者に合わせたパス回しやシュートチャンスの演出など、参加者の皆様が終始笑顔でプレーを楽しめるよう、スタッフ一体となってサポートいたしました。
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本学では今後も、東京ヴェルディとの連携を通じて、スポーツを活用した地域貢献や教育活動の充実を図ってまいります。
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https://www.verdy.co.jp/news/14705 （東京ヴェルディ株式会社HP）
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