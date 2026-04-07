Mesabi Metallics、Macquarie Groupから1億5,000万ドルを調達





今回の資金調達で、構造的に重要な米国の鉄鉱石プロジェクトに対する最近の資金面での勢いをさらに強化

ミネソタ州ナッシュウォーク, 2026年4月7日 /PRNewswire/ -- Mesabi Metallics Company LLC（Mesabi Metallics）は、Essar Groupの支援を受け、本日、Macquarie Groupから1億5,000万ドルの資金を確保したと発表しました。これは、ミネソタ州Nashwaukにある世界規模の直接還元（DR）グレード鉄鉱石鉱山およびペレット工場の2026年第3四半期の操業開始を支えるものです。



Mesabi Metallics concentrator building



今回の資金調達は、Mesabiが最近発表したBreakwall Capitalとの5億2,000万ドルのシニア担保付クレジット・ファシリティに続くもので、プロジェクトを後押しする強い勢いをさらに強化するものです。

Mesabi Metallicsはまた、米国輸出入銀行（EXIM）から最近支援を受けており、このプロジェクトが米国の製造業、インフラ、自動車、造船、防衛にとって戦略的重要性を増していることを示しています。

Mesabi Metallicsは、米国が産業サプライチェーンの強化と輸入原材料への依存低減に取り組む中、戦略的に重要な新たな米国産DRグレード鉄鉱石供給源を構築しています。

ミネソタ州北部の1万6,000エーカー超の敷地に位置するMesabi Metallicsは、25億ドル規模の世界クラスの商業用DRグレード鉄鉱石鉱山およびペレット工場の完成に向けて建設を進めています。これは、米国製鉄業における次世代の電気アーク炉向けに供給されるもので、電気アーク炉は高品質鋼を最もクリーンかつエネルギー効率よく生産できる方式です。

現在800人超の建設作業員が現場で稼働しており、このプロジェクトはミネソタ州史上最大級の民間部門による産業投資の一つです。Essar Groupは、すでに20億ドル超の自己資本をこのプロジェクトに投じています。

Mesabi Metallicsの社長兼CEOであるJoe Brokingは、次のように述べています。「今回のMacquarie Groupによる資金調達は、Mesabi Metallicsにとってさらなる大きな前進であり、最近発表した当社の金融パートナーシップによって築いてきた強い勢いをさらに高めるものです。これらの取引は、国内の鉄鋼サプライチェーンを強化し、輸入依存を低減するために、DRグレード鉄鉱石の新たな米国供給源を構築する当社プロジェクトの品質、規模、戦略的重要性に対する信頼が高まっていることを示しています。」

Macquarie Groupの商品・グローバル市場部門シニア・マネジング・ディレクターであるMike Burnsは、次のように述べています。「MacquarieはEssar Groupと長年にわたり金融関係を築いており、その関係を米国における同社の金属・鉱業投資にも広げられることをうれしく思います。Mesabiは、米国の鉄鋼業界にとって高品質かつ戦略的に重要なプロジェクトを進めており、当社は長期にわたり同社を支援できることを楽しみにしています。」

Mesabi Metallics Company LLCについて

Essar Group傘下のMesabi Metallics Company LLCは、ミネソタ州ナッシュウォークの1万6,000エーカー超の敷地で、高品質の直接還元（DR） グレードペレットを生産するための最先端の鉱山およびDR グレード鉄鉱石ペレット工場を建設中です。完成すれば、ミネソタ州ではほぼ50年ぶりとなる新たな鉱山およびペレット工場となります。Mesabi MetallicsのDRグレード鉄鉱石ペレットは、電気アーク炉市場の需要に応えるうえで戦略的に有利な位置付けとなり、米国内におけるDRグレード鉄鉱石ペレットのサプライチェーンの安定化を後押しするとともに、海外から輸入されるペレットの代替となります。この取り組みは、ミネソタ州における民間部門最大級の投資の1つです。Mesabi Metallicsは、すでに22億ドル超をこのプロジェクトに投じています。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2950233/Mesabi_Metallics_concentrator_building.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2947344/Mesabi_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com