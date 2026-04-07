眠いけど眠くない…ウトウト”寝落ち”する姿がとってもかわいい…！ TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』より、【ねおちむ】シリーズの「缶バッジ」&「アクリルスタンドキーホルダー」が登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345100/images/bodyimage1】
TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』より、NEO GATEオリジナルデフォルメ【ねおちむ】シリーズの描き起こしイラストを使用した、「トレーディング缶バッジ」と「トレーディングアクリルスタンドキーホルダー」の発売が決定いたしました！
本商品は、アニメイト各店・アニメイト通販、ステラワース・ステラワース通信販売、アニハピSHOP ONLINE、他アニメグッズ取り扱い各店での販売を予定しております。
【商品詳細】
■TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』ねおちむトレーディング缶バッジ(全9種)※トレーディング商品
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345100/images/bodyimage2】
【ねおちむ】シリーズの描き起こしイラストを使用したトレーディング缶バッジが登場！
【ねおちむ】は、キャラクターたちが”寝落ち”する姿を、デフォルメイラストで表現したNEO GATEのオリジナルシリーズです。
寝たくないのに寝ちゃいそう…！ウトウトしてしまっている坂本たちの可愛らしい姿は必見です。
カラフルでポップな缶バッジを、ぜひいろいろな場所につけて楽しんでくださいね。
本商品は、全9種の中から、ランダムで1つ封入されます。
単品でのご購入もBOXでのご購入も可能です。1BOXご購入の際は、全9種をコンプリートすることができます！
・素材:金属・紙・PP
・サイズ:57mm
・価格:1個 440円(税込)/1BOX(9個入り) 3,960円(税込)
・種類:全9種([坂本太郎]・[朝倉シン]・[南雲]・[神々廻]・[大佛]・[勢羽夏生]・[赤尾晶]・[X(スラー)]・[楽])
■TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』ねおちむトレーディングアクリルスタンドキーホルダー(全9種)※トレーディング商品
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345100/images/bodyimage3】
NEO GATEのオリジナルデフォルメ【ねおちむ】の描き起こしイラストを使用したトレーディングアクリルスタンドキーホルダーが登場！
”寝落ち”しそう…？もう”寝落ち”しちゃった…？個性あふれる表情や仕草にもご注目です！
アクリルスタンドとしてはもちろん、ボールチェーン付きなので、キーホルダーとしてカバンなどに着けることもできちゃいます！
本商品は、全9種の中から、ランダムで1つ封入されます。
単品でのご購入もBOXでのご購入も可能です。1BOXご購入の際は、全9種をコンプリートすることができます！
・素材:アクリル・金属
・サイズ:約W60mm×H70mm以内
・価格:1個 770円(税込)/1BOX(9個入り) 6,930円(税込)
・種類:全9種(坂本太郎]・[朝倉シン]・[南雲]・[神々廻]・[大佛]・[勢羽夏生]・[赤尾晶]・[X(スラー)]・[楽])
・メーカー:株式会社NEO GATE
【発売予定日】
2026年6月下旬より順次発売予定。
【お取り扱い店舗】
アニメイト各店/アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/
ステラワース/ステラワース通信販売 https://www.stellaworth.co.jp/shop/
アニハピ SHOP ONLINE https://www.anihapi-online.com/
他、アニメグッズ取り扱い店舗にて販売予定。
【ご予約について】
2026年3月27日(金)12：00より順次ご予約を受付致します。
※販売開始日は各店舗により異なる場合が御座います。
※無くなり次第販売を終了させていただく場合が御座います。ご了承ください。
グッズの販売状況等の詳細は、下記公式ページをご確認ください。
<株式会社NEO GATE公式商品ページ> https://www.neogate.jp
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
<株式会社NEO GATE公式X> https://x.com/neogate0
<会社概要>
名 称：株式会社NEO GATE
設立年月：2014年(平成26年)5月21日
代表者：影近 征也(かげちか まさや)
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-5-15-103
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037
事業内容:ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL：https://www.neogate.jp
<本件に関するお問い合わせ>
株式会社NEO GATE
企画営業部 蒲 歩果
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会
配信元企業：株式会社ネオゲート
TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』より、NEO GATEオリジナルデフォルメ【ねおちむ】シリーズの描き起こしイラストを使用した、「トレーディング缶バッジ」と「トレーディングアクリルスタンドキーホルダー」の発売が決定いたしました！
本商品は、アニメイト各店・アニメイト通販、ステラワース・ステラワース通信販売、アニハピSHOP ONLINE、他アニメグッズ取り扱い各店での販売を予定しております。
【商品詳細】
■TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』ねおちむトレーディング缶バッジ(全9種)※トレーディング商品
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345100/images/bodyimage2】
【ねおちむ】シリーズの描き起こしイラストを使用したトレーディング缶バッジが登場！
【ねおちむ】は、キャラクターたちが”寝落ち”する姿を、デフォルメイラストで表現したNEO GATEのオリジナルシリーズです。
寝たくないのに寝ちゃいそう…！ウトウトしてしまっている坂本たちの可愛らしい姿は必見です。
カラフルでポップな缶バッジを、ぜひいろいろな場所につけて楽しんでくださいね。
本商品は、全9種の中から、ランダムで1つ封入されます。
単品でのご購入もBOXでのご購入も可能です。1BOXご購入の際は、全9種をコンプリートすることができます！
・素材:金属・紙・PP
・サイズ:57mm
・価格:1個 440円(税込)/1BOX(9個入り) 3,960円(税込)
・種類:全9種([坂本太郎]・[朝倉シン]・[南雲]・[神々廻]・[大佛]・[勢羽夏生]・[赤尾晶]・[X(スラー)]・[楽])
■TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』ねおちむトレーディングアクリルスタンドキーホルダー(全9種)※トレーディング商品
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NEO GATEのオリジナルデフォルメ【ねおちむ】の描き起こしイラストを使用したトレーディングアクリルスタンドキーホルダーが登場！
”寝落ち”しそう…？もう”寝落ち”しちゃった…？個性あふれる表情や仕草にもご注目です！
アクリルスタンドとしてはもちろん、ボールチェーン付きなので、キーホルダーとしてカバンなどに着けることもできちゃいます！
本商品は、全9種の中から、ランダムで1つ封入されます。
単品でのご購入もBOXでのご購入も可能です。1BOXご購入の際は、全9種をコンプリートすることができます！
・素材:アクリル・金属
・サイズ:約W60mm×H70mm以内
・価格:1個 770円(税込)/1BOX(9個入り) 6,930円(税込)
・種類:全9種(坂本太郎]・[朝倉シン]・[南雲]・[神々廻]・[大佛]・[勢羽夏生]・[赤尾晶]・[X(スラー)]・[楽])
・メーカー:株式会社NEO GATE
【発売予定日】
2026年6月下旬より順次発売予定。
【お取り扱い店舗】
アニメイト各店/アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/
ステラワース/ステラワース通信販売 https://www.stellaworth.co.jp/shop/
アニハピ SHOP ONLINE https://www.anihapi-online.com/
他、アニメグッズ取り扱い店舗にて販売予定。
【ご予約について】
2026年3月27日(金)12：00より順次ご予約を受付致します。
※販売開始日は各店舗により異なる場合が御座います。
※無くなり次第販売を終了させていただく場合が御座います。ご了承ください。
グッズの販売状況等の詳細は、下記公式ページをご確認ください。
<株式会社NEO GATE公式商品ページ> https://www.neogate.jp
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
<株式会社NEO GATE公式X> https://x.com/neogate0
<会社概要>
名 称：株式会社NEO GATE
設立年月：2014年(平成26年)5月21日
代表者：影近 征也(かげちか まさや)
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-5-15-103
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037
事業内容:ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL：https://www.neogate.jp
<本件に関するお問い合わせ>
株式会社NEO GATE
企画営業部 蒲 歩果
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会
配信元企業：株式会社ネオゲート
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