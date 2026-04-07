眠いけど眠くない…ウトウト”寝落ち”する姿がとってもかわいい…！ TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』より、【ねおちむ】シリーズの「缶バッジ」&「アクリルスタンドキーホルダー」が登場！

眠いけど眠くない…ウトウト”寝落ち”する姿がとってもかわいい…！ TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』より、【ねおちむ】シリーズの「缶バッジ」&「アクリルスタンドキーホルダー」が登場！