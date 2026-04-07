株式会社STABLES（本社：東京都文京区 代表取締役社長：布施哲也）は、横浜駅直結のニュウマン横浜6階にあるガーデンに「800°DEGREES CRAFT BREW GARDEN（エイトハンドディグリーズ クラフト ブリュー ガーデン）」を2026年4月23日（木）から期間限定でオープンいたします。開放的な空間で、厚木にあるクラフトビールの老舗「サンクトガーレン」と共同開発したオリジナルのクラフトビールをはじめ、神奈川のブリュワリーのクラフトビールをお楽しみいただけます。今年の主役は、“好きに盛って楽しむ”クラフトタコス。スパイスとハーブが香る多彩な具材とソースを自由に組み合わせて、自分だけの一皿を作る体験型メニューです。仲間とシェアしながらワイワイ楽しめる、ビアガーデンならではのひとときを演出します。

神奈川のクラフトビールの飲み放題がついたプラン全5種

【当日でも楽しめるサクッとプラン】・3,800円｜クラフトビール飲み放題・5,800円｜ビール＋タコスパーティー※2時間制【しっかり楽しむプレミアムプラン】・6,800円｜豪華肉盛りタコスプラン（2時間制）・6,800円｜満喫タコスプラン（3時間制）・8,800円｜肉盛りタコス+プレミアム飲み放題プラン（3時間制）※要予約※飲み放題ラストオーダーは30分前

メイン料理はタコスプレートや豪華肉盛り

【好きに盛れるクラフトタコスプレート】海鮮・お肉・デリを自由に組み合わせて自分だけの一皿に。＋3種のソースで様々な味わいをお楽しみいただけます。【豪華肉盛り】門倉ポーク／ローストビーフ／ケイジャンチキン

神奈川クラフトビールが飲み放題

神奈川のクラフトビールを中心に8タップが飲み放題。厚木にあるクラフトビールの老舗「サンクトガーレン」との共同開発ビールをはじめ、個性豊かなクラフトビールをラインナップ。さらに、クラフトサケやクラフトジンを使用したカクテルなど、“クラフト”カテゴリーのドリンクも充実。プレミアムプランではボトルビール等もお楽しみいただけます。

■店舗情報

店名：800°DEGREES CRAFT BREW GARDEN（エイトハンドレッドディグリーズ クラフト ブリュー ガーデン）開催期間：2026年4月23日（木）～10月12日（月）営業時間：平日 ：16:00～22:00（LOフード21:00／ドリンク21:30） 土日祝：12:00～22:00（LOフード21:00／ドリンク21:30）住所：神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 NEWoMan横浜6階電話番号：045-290-8005定休日：無休※館の休館日に準ずる※天候により営業を中止する場合がございます。※イベントの日程・内容は変更になる場合がございます。

■会社概要

https://800degreespizza.jp/https://booking.ebica.jp/webrsv/vacant/e014090801/27028

商号 ：株式会社STABLES代表者：代表取締役社長 布施 哲也所在地：東京都文京区千駄木3-25-12 3F設立 ：2019年4月1日URL ：http://www.stables.jp/

■お問い合わせ先

株式会社STABLES 担当：相坂・亀井電話番号：03-5842-1246（平日：10時～18時）E-mail：s-aisaka@stables.jp