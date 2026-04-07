『異世界はスマートフォンとともに。ファンタジアコネクト』正式サービス開始！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、G123の最新ゲーム『異世界はスマートフォンとともに。ファンタジアコネクト（以下、イセコネ）』の正式サービスを開始いたしました。

本作は、人気アニメ『異世界はスマートフォンとともに。2』を原作とした放置型バトルRPGです。

仲間を編成し、装備やスキルを強化しながら異世界を冒険。放置で素材を獲得しつつ戦力を高め、爽快なバトルと冒険をお楽しみいただけます。

▶ゲームスタート：https://s.g123.jp/d9eyv3ye

■「育成の自由度」と「対戦の奥深さ」が織りなす、あなただけの異世界体験！

本作の最大の魅力は、プレイヤーの数だけ存在する育成の多様性です。お気に入りのヒロインはもちろん、装備やスキルを自由に組み合わせることで、自分だけの理想のパーティを編成できます。

また、放置中に効率よく素材が貯まるため、煩わしい周回作業に時間を取られることなく、忙しいライフスタイルに合わせてバトルや強化に集中可能です。

さらに、強化した自慢のパーティは、PvPなどの対戦コンテンツでその成果を試すことができます。奥深い駆け引きを通じて、戦略的なバトルを心ゆくまでお楽しみください。

■サービス開始記念キャンペーン開催！

１.事前登録報酬

事前登録10万件突破を記念し、

「SSR+恋愛神」と「SSR+八重（パティシエ）」を全ユーザーへプレゼント！

序盤の冒険を強力にサポートする特別キャラクターを、ぜひご活用ください。

２.「#イセコネプレイ」投稿キャンペーン

指定ハッシュタグ「#イセコネプレイ」を付けてスクリーンショット付きの感想をXへ投稿いただいた方の中から、抽選で5名様にAmazonギフト券1万円分をプレゼントいたします。

３.その場で結果！おみくじチャレンジ

公式Xの対象イベント投稿内バナーをタップすると、ゲームページへ遷移し、その場で抽選結果が表示されます。

抽選で5名様にAmazonギフト券1万円分をプレゼントいたします。

ゲームをプレイしながら、豪華賞品獲得のチャンスをぜひお楽しみください。

▶イベントに参加する：https://x.com/isesuma_japr

４.ゲームリリース記念声優色紙当選イベント

正式サービス開始を記念し、公式X（@isesuma_japr）にてフォロー＆リポストキャンペーンを開催いたします。

対象投稿をフォロー＆リポストいただいた方の中から抽選で下記をプレゼントします。

・望月冬夜役 福原かつみ様 サイン色紙 5名様

・リーン役 上坂すみれ様 サイン色紙 5名様

・Amazonギフト券1,000円分 10名様

■ダウンロード不要で、遊びをもっと自由に

本作は、スマートフォン・タブレット・PCのWebブラウザ上でプレイ可能。

ダウンロード不要で、「自宅ではPCでじっくり」「外出先ではスマホで手軽に」と、

『異世界はスマートフォンとともに。2』の世界を、ライフスタイルに合わせていつでもどこでもお楽しみいただけます。

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：異世界はスマートフォンとともに。(https://s.g123.jp/q6vb28jr)ファンタジアコネクト

ジャンル：放置型バトルRPG

価格：無料(ゲーム内アイテム課金制)

対応言語：日本語、英語、繁体字、韓国語

■TVアニメ『異世界はスマートフォンとともに。2』

神様の手違いで死んでしまった望月冬夜は、異世界で第2の人生をスタートさせる。

彼にあるのは、神様から底上げしてもらった身体と、異世界でも使用可能にしてもらったスマートフォン。

様々な人達と出会い、大切な仲間を得ていく中で、いつしか主人公はこの世界の秘密を知る。

古代文明の遺産を受け継ぎ、お気楽な世界の王たちと力を合わせながら、個性豊かな女の子たちと共に彼はのほほんと世界を巡っていく──。

公式ウェブサイト http://isesuma-anime.jp/

公式X(旧Twitter) https://twitter.com/isesumaofficial

■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/?lang=ja)サービスです。

公式サイト： https://g123.jp/?lang=ja

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/

(C)冬原パトラ・ホビージャパン／異世界はスマートフォンとともに。2製作委員会

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。