ママ向けコミュニティアプリ「ママリ」、新機能「AI概要まとめ」の検証を開始数百万件の子育てQ&Aデータ×AI技術でママの疑問に即回答

Connehito株式会社

コネヒト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 杉井信一郎、以下「コネヒト」）は、ママ向けコミュニティアプリ「ママリ」において、AIを活用した新機能「AI概要まとめ」の検証を開始いたしました。 ※本機能は、現在一部のユーザー限定で先行展開しております。

■開発の背景

「ママリ」は、妊娠・出産・育児の悩みや疑問を先輩ママに相談できるコミュニティとして成長を続けてまいりました。一方で、数百万件規模の膨大なQ&Aデータが蓄積された結果、特に初めて利用するユーザーにとって自分が必要な回答にたどり着けないという課題がありました。

この課題に対し、過去の膨大な知見を最新のLLM（大規模言語モデル）技術で解析し、ユーザーに届ける「AI概要まとめ」の開発に至りました。

※1to1 AI：一人ひとりに最適化された情報をデータや機械学習を用いて提供する戦略

https://tech-vision.connehito.com/strategy/one-to-one-ai.html

■ 「AI概要まとめ」機能の特徴

本機能は、ユーザーが検索キーワードを入力した際、過去の膨大なQ&AからLLMが解析した「キーワードに関連する過去のQ&Aの概要」を検索結果に表示するものです。

必要な情報への最短アクセス: 数多くのQ&Aから自分に必要な情報を探す時間を短縮します。AIが生成した概要から情報の大枠を掴むことで、悩みの早期解消に繋がります。

「生の声」に基づいた信頼性: 一般論ではなく、「ママリ」に蓄積された数百万件のリアルな実体験がベースになっているため、具体的かつ温かみのある情報を提示します。

深掘りを助けるリファレンス表示: AIが生成した概要の根拠となった元のQ&Aへのリンクが表示されるため、より詳細なQ&Aへもスムーズにアクセス可能です。

■ コネヒトのAI投資について

コネヒトは、AI・データ領域を全社の重点投資領域として位置付け、継続的に取り組みを推進しています。

具体的には、「Run with Tech（※）」プロジェクトを通じたAI・データ活用の全社推進や、独自データを活かしてユーザーひとりひとりに最適な体験を届ける「1to1 AI」戦略を両輪で進めています。

今回の「AI概要まとめ」機能の検証は、この「1to1 AI（※）」戦略の一環として実施したものです。

今後も独自のデータ資産とAIを組み合わせ、家族のライフイベントを支える、より良いユーザー体験を創出してまいります。

※Run with Tech: 世の中のテクノロジーの成長と共にコネヒトも成長し、新たな価値を生み出しステークホルダーへ還元する

https://tech-vision.connehito.com/strategy/run-with-tech.html

※1to1 AI：一人ひとりに最適化された情報をデータや機械学習を用いて提供する戦略

https://tech-vision.connehito.com/strategy/one-to-one-ai.html

■コネヒト株式会社について

家族のライフイベントにおける意思決定をITの力でサポートする会社です。子育てコミュニティアプリ「ママリ」の運営やママリユーザーの声を社会に還元する官民連携事業などを行っています。今後、更に多様なライフイベント領域で、家族の選択の一助となるサービス提供を目指してまいります。

https://connehito.com/

・事業内容：ママ向けQ&Aアプリ／情報サイト「ママリ」の開発、運営、自治体向け子育てDX事業、自治体および企業における家族にまつわる環境整備支援

・所在地：東京都中央区築地2-11-10 MISTO Tsukiji7階

■ママリについて

「ママリ」は「あなたの今と未来をともに」というブランドステートメントのもと、妊活・妊娠・出産・子育てにおける初めの一歩からその先の未来まで、悩みや幸せに寄り添い、独りを感じることなく共に歩める存在であることを目指すコミュニティブランドです。

ママ向けコミュニティアプリに加え、情報サイト、Instagram、LINE、Facebook等のSNSを展開。ママの3人に1人（※1）が利用し、月間約110万もの投稿、月間400万もの検索（※2）に活用いただいています。

＜Q&Aアプリ＞

iOS：

http://apple.co/2jjuY9f

Android：

http://bit.ly/2xt1lsz

＜情報メディア＞

https://mamari.jp

（※1）「ママリ」で2023年内に出産予定と設定したユーザー数と、厚生労働省発表「人口動態統計」の出生数から算出。

（※2）2025年12月時点