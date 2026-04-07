【全商品20%OFF】毎日着たくなる服、「YUSAEK」がamoodで贈る春のムード
ファッションプラットフォーム「amood」（運営：ABLY Corporation., Inc.）は、韓国女性ファッションブランド「YUSAEK（ユセク）」との単独企画展を、2025年4月6日（日）から4月12日（土）までの1週間限定で開催しています。今シーズン新たに登場した春の新作アイテムを、全商品20%OFFクーポンとともにお楽しみいただける特別な機会です。
■ 企画展概要
・開催期間 2025年4月6日（日）～ 2025年4月12日（土）
・特典内容 全商品対象 20%OFFクーポンプレゼント
・対象 amoodアプリ内「YUSAEK」単独企画展ページ訪問ユーザー
▶︎ イベントページはこちら(https://www.amood.jp/external?uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20285%3Ffrom%3Dcampaign_home&campaignId=24537&title=amood)
■ ブランド紹介
「YUSAEK（ユセク）」は、シンプルでありながらユニークなデザインをベースに、日常の中で自然と輝くフェミニンなムードを提案する韓国発女性ファッションブランドです。主張しすぎず、それでいて存在感のあるスタイリングが持ち味で、気軽なデイリールックから特別な日のとっておきコーデまで、1つのアイテムでさまざまな着こなしを楽しめるのが「YUSAEK」ならではの魅力です。
今回の企画展では、春シーズンに合わせた新作アイテムを多数ご用意しており、新しい季節のワードローブを充実させたい方にはぜひ注目の内容となっています。
■ おすすめ商品紹介
https://www.amood.jp/products/20291348
https://www.amood.jp/products/20195285
https://www.amood.jp/products/20555871
https://www.amood.jp/products/18696514(https://www.amood.jp/products/20555871https://www.amood.jp/products/18696514)
■ amoodについて
「amood」は、韓国ファッションブランドを日本の消費者へとつなぐグローバルファッションプラットフォームです。トレンド感覚に優れた厳選ブランドをキュレーションし、韓国発のスタイルをより身近にお届けしています。
▶︎ amood 公式Instagram：https://www.instagram.com/amood_jp_official/
■ 会社概要
会社名：ABLY Corporation., Inc.
サービス名：amood（アムード）
公式Instagram：https://www.instagram.com/amood_jp_official/