【全商品20%OFF】毎日着たくなる服、「YUSAEK」がamoodで贈る春のムード

ABLY Corporation., Inc.

ファッションプラットフォーム「amood」（運営：ABLY Corporation., Inc.）は、韓国女性ファッションブランド「YUSAEK（ユセク）」との単独企画展を、2025年4月6日（日）から4月12日（土）までの1週間限定で開催しています。今シーズン新たに登場した春の新作アイテムを、全商品20%OFFクーポンとともにお楽しみいただける特別な機会です。

■ 企画展概要

・開催期間 2025年4月6日（日）～ 2025年4月12日（土）

・特典内容 全商品対象 20%OFFクーポンプレゼント

・対象 amoodアプリ内「YUSAEK」単独企画展ページ訪問ユーザー

▶︎ イベントページはこちら(https://www.amood.jp/external?uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20285%3Ffrom%3Dcampaign_home&campaignId=24537&title=amood)

■ ブランド紹介

「YUSAEK（ユセク）」は、シンプルでありながらユニークなデザインをベースに、日常の中で自然と輝くフェミニンなムードを提案する韓国発女性ファッションブランドです。主張しすぎず、それでいて存在感のあるスタイリングが持ち味で、気軽なデイリールックから特別な日のとっておきコーデまで、1つのアイテムでさまざまな着こなしを楽しめるのが「YUSAEK」ならではの魅力です。

今回の企画展では、春シーズンに合わせた新作アイテムを多数ご用意しており、新しい季節のワードローブを充実させたい方にはぜひ注目の内容となっています。

■ おすすめ商品紹介

https://www.amood.jp/products/20291348https://www.amood.jp/products/20195285https://www.amood.jp/products/20555871https://www.amood.jp/products/18696514(https://www.amood.jp/products/20555871https://www.amood.jp/products/18696514)

■ amoodについて

「amood」は、韓国ファッションブランドを日本の消費者へとつなぐグローバルファッションプラットフォームです。トレンド感覚に優れた厳選ブランドをキュレーションし、韓国発のスタイルをより身近にお届けしています。

▶︎ amood 公式Instagram：https://www.instagram.com/amood_jp_official/

■ 会社概要

会社名：ABLY Corporation., Inc.

サービス名：amood（アムード）

公式Instagram：https://www.instagram.com/amood_jp_official/