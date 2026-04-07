ニコニコ超会議に『熱さまシート』が初参戦！ゲーマーの熱気をひんやり冷ます“冷却バフ”体験ブース「熱さまシートひんやり道場」2026年4月25日（土）・26日（日）幕張メッセで開催

小林製薬株式会社

小林製薬株式会社（本社：大阪市、社長：豊田賀一）は、2026年4月25日（土）・26日（日）に幕張メッセで開催される日本最大級のサブカルチャーイベント「ニコニコ超会議2026」に、冷却シートブランド『熱さまシート』として初めてブース出展します。本出展では、「熱狂を、冷静なスコアに変えろ。」をコンセプトに、発熱時だけでなく、ゲームや勉強、クリエイティブな作業に熱中して打ち込む時にも心地よい「ひんやり没入ギア」としての新しい利用シーンを提案します。

<出展の背景>

『熱さまシート』は長年、家庭での「発熱時の看病」を支える製品として親しまれてきました。今回、来場者の約7割を20代以下の若年層が占める「ニコニコ超会議」に出展することで、勉強、仕事、そして趣味のゲームなどに没頭したい若年層に対し、額を冷やす心地よい「リフレッシュ感」と、何かに没頭する「集中」の時間との相性の良さが体験できる場の創出を目的としています。

<体験内容>

1. ブース受付で冷却バフを装備

ブース受付にて「冷却バフの装備」として「冷凍庫用熱さまシート ストロング」や「熱さまシート 強冷感」を配布します。ここでは、熱さまシートを単なる冷却シートではなく、プレイヤーに心地よい冷感を与える、「冷却バフ」アイテムと定義しました。

本ブースでは、来場者はその場でシートを額に装着することが参加の条件です。額に熱さまシートを装備し、ひんやりとリフレッシュした状態でゲームに挑むことで、ブース体験への没入感を高めます。

2. 直感を信じろ！ぴったり「10秒チャレンジ」（メインコンテンツ）

「ひんやり装備でいざ勝負」をテーマに、ストップウォッチの10.00秒ジャスト止めに挑戦します。冷却バフ（本製品）を装備することで、熱狂する会場の中でも気分のリフレッシュを図りながら、己の体内時計の正確さを試すゲームです。来場者には「熱さまくんオリジナルシール」をプレゼントします。遊びを通じて「ひんやり快適な環境でゲームに没頭する」楽しさを体感できます。

3. クールダウンエリアで目元をひんやりリフレッシュ

出口付近には、対戦やクリエイティブな活動で使い続けた目元に心地よい休息時間を提供するためのリフレッシュゾーンを設置します。「熱さまシート ジェルでひんやりアイマスク」を体験することで、頑張った後の目元にひんやりとした冷感を与え、ONからOFFへと切り替え、リフレッシュするひとときを提案します。

4. 身長120cm！等身大の「ゲームに夢中な熱さまくん」が初登場

ブース内には、高さ120cmで等身大の「ゲームに夢中な熱さまくん」パネルを設置します。額に『熱さまシート』を貼り、ゲームに没頭する姿を再現した本パネルは、ブース内のフォトスポットとして公開します。スタッフだけでなく来場者も同様にシートを額に貼ることで、ブース全体に一体感のある光景が広がります。

<ブランドマネージャーメッセージ>

ゲームに夢中な熱さまくん

『『熱さまシート』は、長きにわたり多くの方に愛されてきた、当社を代表する製品です。今回の出展は、ブランドにとって大きな挑戦です。「発熱時」という限定的なシーンを飛び越え、ゲーマーやクリエイターの方々が快適な環境でプレイや創作に没頭する時の“装備”として、『熱さまシート』を再定義しました。

熱狂的な盛り上がりを見せる会場で、「冷やす」ことの新しい価値を伝え、楽しむきっかけをつくることで、生活者の日常に新しい『快』を提案します。

ｻｰﾓｹｱﾏｰｹﾃｨﾝｸ゛部ｻｰﾓｹｱｸ゛ﾙｰﾌﾟ ﾌ゛ﾗﾝﾄ゛ﾏﾈｰｼ゛ｬｰ 宮本

<「ニコニコ超会議2026」開催概要>

【日時】 2026年4月25日（土）・26日（日）

【主催】 ニコニコ超会議実行委員会

【会場】 幕張メッセ（国際展示場1～11ホール・イベントホール）

【公式サイト】 https://chokaigi.jp/

【X公式アカウント】 https://x.com/chokaigi_PR

<『熱さまシート』ブランドについて>

『熱さまシート』は、1994年に発売した冷却ジェルシートのパイオニアブランドです。「あったらいいな」をカタチにする当社の理念に基づき、急な発熱時だけでなく、暑さ対策やリフレッシュ、寝苦しい夜の快眠サポートなど、生活者の様々なシーンに寄り添い、ジェルに含まれるたっぷりの水分による「ひんやりとした心地よさ」を提供し続けています。現在では、より冷却力の強いタイプや、目元用、身体用など、多様なニーズに応えるラインアップを展開しています。

<熱さまくん プロフィール>

熱さまくん

名前： 熱さまくん

出身地： 大阪府

誕生日： 10月5日(10=ト、5=コ、で「トコトン」 冷やす日)

性格： 思いやりがあって元気いっぱい。熱しやすく冷めやすい(熱意はあるが、物理的に冷やすのが仕事)

特技： 歌とダンス(将来の夢はクールなダンサー)

好きなもの： かき氷(「キーン」となる冷たさがたまらない)

チャームポイント： ちょっと高めの体温（自身が熱いからこそ、冷やすことの大切さを知っている)

行動特性： イタズラ好きで、隙あらば身体のどこかに熱さまシートを貼ってくる。好きな女の子の前では舞い上がって熱を出してしまう、愛らしい一面も。

ファッション: 「おしゃれはがまん」外ではいつも半袖半ズボン

お客様 お問い合わせ先

小林製薬株式会社 お客様相談室

TEL：0120-5884-06 / URL：https://www.kobayashi.co.jp/

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