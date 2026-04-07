【laugh.】健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)初認定のお知らせ

株式会社laugh.

デリケートゾーンケアブランド「laugh.(ラフドット)」を運営する株式会社laugh.(所在地:東京都豊島区、代表:林千尋)は、親会社である株式会社HRCとともに、経済産業省および日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)」に認定されたことをお知らせいたします。

こちらの認定は、従業員の健康管理を経営的視点で捉え、戦略的に取り組んでいる企業を顕彰する制度です。当社は、心身の健康を支える制度設計と、誰もが自分らしく働ける環境づくりが評価され、今回の認定に至りました。

■ 健康経営優良法人2026(中小規模法人部門(ネクストブライト1000))とは

「健康経営優良法人認定制度」は、経済産業省と日本健康会議が共同で推進する制度であり、地域の健康課題に即した取り組みや、日本健康会議が進める健康増進の取り組みを踏まえ、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰するものです。

■ 当社の健康経営方針について

株式会社HRC/laugh.は、経営理念である「理想の姿を叶えるために、伴走し続ける」の実現に向け、社員一人ひとりが心身ともに健康であり、それぞれの能力を最大限に発揮できる状態であることが不可欠であると考えています。

社員の健康は、社員自身の幸福にとどまらず、お客様への価値提供や社会への貢献を支える重要な基盤です。

そのため当社では、社員がやりがいを持ち、いきいきと働き続けることができる環境づくりを推進するとともに、心身の健康維持・増進を経営の重要テーマの一つとして位置づけています。

■ 健康経営に関する主な取り組み

日常の健康を支える取り組み

・化学的合成添加物不使用の置き型社食サービスの提供

・インフルエンザ予防接種費用の補助および就業時間内接種の認定

・禁煙外来費用の補助

・花粉症手当の支給

健康課題への包括的なサポート

・妊活や不妊治療、健康問題に関する外部相談窓口の設置と無料検査の提供

女性活躍推進に向けた制度整備

・Ms.休暇制度(生理痛・婦人科受診・不妊治療・不育症治療などに対応)

・婦人科受診費用およびピル代の補助制度

・卵子凍結費用の補助

育児・介護と仕事の両立支援

・家族看護休暇制度の整備

定期的な健康管理の支援

・健康診断およびオプション検査費用の補助

※健康診断で「子宮頸がん検査」と「乳房超音波」は希望者全員会社負担で実施可能。

・再検査費用の補助

■ 今後の展望

株式会社laugh.は今後も、従業員一人ひとりが心身ともに健やかに働ける環境づくりを推進するとともに、「「私に生まれてよかった」と思える人生を。」というミッションのもと、社会全体のヘルスリテラシー向上にも貢献してまいります。

株式会社laugh.について

「理想の姿を叶えるために、伴走し続ける」を経営理念に掲げる株式会社HRCの子会社として2022年10月1日に創業。女性向けのデリケートゾーンケアブランド「laugh. （読み方：ラフドット）」を立ち上げました。

≪ミッション≫

「私に生まれてよかった」と思える人生を。

≪ビジョン≫

一人でも多くの人が、自分を笑顔にできる未来をつくる。

▼販売店：ECサイト「laugh.公式ストア」

URL：https://laughdot.jp/

▼公式Instagram

https://www.instagram.com/laugh.__official/

株式会社laugh.

所在地：東京都豊島区高田3-14-29 KDX高田馬場ビル5階

代表者：代表取締役 林千尋

創 業：2022年10月

資本金：3,000万円

URL：https://laughdot.jp/

株式会社HRCとは

「理想の姿を叶える」を経営理念に掲げ、2015年10月にネクステージグループホールディングス株式会社の子会社として創業。「VIAGEビューティアップナイトブラ」は累計販売枚数1000万枚突破。

小胸専用の「LUNAナチュラルアップナイトブラ（※特許取得済み）」も展開しています。今後も女性向け通販事業を拡大し、女性の悩みに寄り添った事業展開をして参ります。

URL：https://c-hrc.com/