「快適な眠りを、体感温度から。」今年のNクールは、ベタつきやムレを解消へ。

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年3月上旬から発売した2026年モデルの「Nクール寝具シリーズ」をご紹介いたします。

【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/feature/ncoolbedding/(https://www.nitori-net.jp/ec/feature/ncoolbedding/)

今年の「Nクール寝具」は、お客様の声を元にベタつきや不快なムレをなくし、快適性を重視した寝具にリニューアルしました。

今年で15年目になる「Nクール寝具」。お客様にとって快適な寝具とは何か？を見つめ直し、『体感温度』という原点に立ち返りました。

『体感温度』は、気温、室温だけでなく、湿度や通気性にも左右されます。2026年モデルは、単に肌に触れる冷たさだけではなく快適性も含めて開発しました。目指したのは、「体感温度がずっと心地よい状態」。寝ている間から起きた時まで、長く快適に使っていただけます。

「Nクール」シリーズは、生地の編み方を変更したことで、ベタつきにくくさらさらに。より凹凸感のあるジャガード編みなので、肌に張り付く不快感も軽減されます。さらに、生地の一部をポリエチレン素材に変更したことで、昨年モデルよりも冷たくなりました。

実用新案登録：登録第3254891 号

また、ムレを軽減する東洋紡の除湿わたを採用しています。寝ている間に湿気をコントロールし放湿してくれるので、ムレ感なく快適にご使用いただけます。

これからの暑い季節、汗やムレ感で快適な眠りを妨げられることは、翌日の疲労感にもつながります。 『体感温度』をコントロールすることで、「暑い夏を快適に過ごしていただく。」それが、私たちが考える「Nクール寝具」の使命です。

ぜひ2026年の「Nクール寝具」で、暑さの厳しい夏を快適に過ごしてみませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

※「Nクール寝具」シリーズには、敷きパッド、BOXパッド、肌布団、ピローパッド、すっぽりピローパッドが含まれます。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

ベタつきにくく、さらさらの「Nクール」シリーズ、特許を取得した素材を使用し、持続冷感の「Nクール極冷」シリーズの2シリーズをご用意しております。

【商品名】 両面使える 敷きパッド シングル(Nクール S2601)

【価格】1,990円

【サイズ(約)】幅100×奥行200cm

【カラー】ブルー、グレー、ホワイト、ローズ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100093314s/

【商品名】 両面使える 肌布団 シングル(Nクール S2601)

【価格】2,990円

【サイズ(約)】幅140×奥行190cm

【カラー】ブルー、グレー、ホワイト、ローズ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100094311s/

【商品名】 両面使える 敷きパッド シングル(Nクール極冷 S2603)

【価格】3,990円

【サイズ(約)】幅100×奥行200cm

【カラー】 ブルー、グレー、ホワイト、ローズ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100093512s/

【商品名】 両面使える 肌布団 シングル(Nクール極冷 2603)

【価格】4,990円

【サイズ(約)】幅140×奥行190cm

【カラー】ブルー、グレー、ホワイト、ローズ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100094397s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。