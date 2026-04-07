『銀の匙 Silver Spoon』15周年記念！　特製ミニクリアファイル(全3種) がもらえる書店ノベルティフェア開催！

■『銀の匙 Silver Spoon』15周年記念コミックスフェア開催！

株式会社小学館

荒川弘氏が2011年から2019年にかけて連載していた酪農青春グラフィティ『銀の匙 Silver Spoon』が、本年2026年4月で連載開始から15周年を迎えます。このメモリアルなタイミングにあわせて、4月8日(水) に『銀の匙 Silver Spoon第1巻15周年記念スペシャル版』と、『銀の匙 Silver Spoon シールくじびき』が同日発売されます！さらに、ミニクリアファイルが当たるノベルティフェアを全国の対象書店にて実施いたします！

ノベルティのミニクリアファイル（全3種）

フェア参加書店にて『銀の匙 Silver Spoon第1巻15周年記念スペシャル版』や既刊コミックス（全15巻）を購入すると、1冊ごとにミニクリアファイル1枚がもらえます！ファイルのデザインはコミックスの表紙を元にしたオリジナル仕様。記念すべき1巻と最終15巻、副ぶちょーの可愛さが目を引く11巻の全3種がファイルになりました。

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15周年記念書店フェア 詳細含め、

『銀の匙 Silver Spoon』新情報はこちら

https://websunday.net/89989/(https://websunday.net/89989/)

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※ノベルティの配布方法については購入前に書店店頭でご確認ください。

また、一部地域ではコミックスの発売日及びフェアのスタート時期は異なります。

※ノベルティは数に限りがございます。なくなり次第終了となります

■第1巻スペシャル版は豪華仕様のカバーと特典別冊付き！

『銀の匙 Silver Spoon第1巻15周年記念スペシャル版』は、通常版第1巻のデザインを活かしつつ、煌びやかな光沢を放つ上質カバーに仕上げたスペシャル仕様。本編には雑誌掲載時のカラーページを完全収録しました。さらに、荒川弘先生による初公開の第1話・第2話秘蔵ネームを収録した、約56ページの特典別冊も付属します。

第1巻 スペシャル版書影特典別冊

少年サンデーコミックス

『銀の匙 Silver Spoon第1巻15周年記念スペシャル版』

荒川弘

2026年4月8日(水) ごろ発売

※発売日が異なる地域があります。

価格：990円（税込）

発行：小学館

ISBN：978-4-09-943239-3

通常版コミックス第1～15巻も好評発売中！試し読みはこちら！

https://www.sunday-webry.com/episode/2550912964936387546

■あの名シーンがくじびきで楽しめる「シールくじびき」も！

第1巻スペシャル版だけでなく、新商品『銀の匙 Silver Spoon シールくじびき』も同日発売！全国の一部書店・ネット書店で販売いたします。

シールくじびきとは、本作の原作絵を使用したシールがくじびき形式で販売されるもの。シールはA4サイズで、デザインはシークレット1種を含む全8種類。「いのち、いただきます」「みんな、生きている」など、コミックスからテーマごとに厳選された名シーンが収録されています。荒川先生のサインがあしらわれた専用の封筒にランダムで入っており、店頭で束からお好きな１枚を引き抜いていただく形式での販売となります。

ラインナップは全8種！シークレットも。

封筒は2種類。先生のサインと15周年コメント入り！

『銀の匙 Silver Spoon シールくじびき』

荒川弘

2026年4月8日(水) ごろ発売

※発売日が異なる地域があります。

価格：各660円（税込）

種類数：全8種（シークレット１種を含む）

発行：小学館

フェア対象書店やシールくじびき販売店リストなど詳細は、下記の少年サンデー公式サイト WEBサンデーをご確認ください。

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15周年記念書店フェア！ 第1巻スペシャル版！ シールくじびき！

『銀の匙 Silver Spoon』新情報はこちら

https://websunday.net/89989/(https://websunday.net/89989/)

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※シールくじびきはフェア対象外ですのでご注意ください。

※ノベルティの配布方法については購入前に書店店頭でご確認ください。

また、一部地域ではコミックスの発売日及びフェアのスタート時期は異なります。

※ノベルティは数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

(C)荒川弘／小学館