91歳、阿刀田高。最後の小説集『掌より愛をこめて』、5月27日(水)発売決定！

株式会社新潮社

短編小説の名手と呼ばれ、生涯900篇以上の作品を執筆してきた阿刀田高さん。5月27日(水)に新潮社より最後の小説集『掌より愛をこめて 阿刀田高さいごの小説集』を刊行します。御年91歳の直木賞作家による、原稿用紙10枚に満たないショートショートを36篇集めた掌編集です。

阿刀田高さん (C)新潮社

阿刀田さんはデビュー当時から変わらず、原稿用紙と鉛筆で物語を紡ぐ執筆スタイルを貫いてきました。本書の刊行にあたり、次のように語ります。

「“自分の手”そのものが、小説のアイデアを持っているような気がずっとしています。しかし老齢になり、いい考えがなかなか湧かなくなってしまった。それでも、〈自分の中で良い水準に達した小説を、読者の皆さんに届けたい〉という思いは変わりません。よし、最後の力を出し切って、ひと区切りつけよう――そう決めました。」

そう穏やかな笑顔で語る一方、長年にわたり第一線で活躍してきた阿刀田さんの「最後」という知らせに、読者として一抹の寂しさを覚えるのもまた事実。そんな思いに寄り添うように、阿刀田さんは続けます。

「私は“終わり”というものが好きなので、”最後”ということにネガティブな気持ちはまったくありません。小説はもう書かないと思いますが、エッセイなどの執筆は、引き続き頑張っていきたいです。91歳、創作人生の節目に、感謝を込めて読者の皆さんにお届けする最後の小説集になるでしょう。どうか晴れやかな気持ちで手に取っていただけたら嬉しいです」

『掌より愛をこめて 阿刀田高さいごの小説集』は、1993年に雑誌掲載された作品から、90歳を迎えた昨年までに執筆された全36篇を収録。わずか数枚の原稿から立ち上がる、鮮やかな物語と意外性に満ちた結末――。名手ならではの技巧と遊び心が凝縮された掌篇の数々を乞うご期待ください。

『掌より愛を込めて』詳細はこちら :https://www.shinchosha.co.jp/book/334333/

〈昨年9月に発売した『90歳、男のひとり暮らし』は３万５千部突破！〉

高齢男性のひとり暮らしに効く知恵と日々を機嫌よく過ごすコツを軽妙に書き下ろしたエッセイ集『90歳、男のひとり暮らし』を、昨年9月に上梓しました。刊行後、NHK「おはよう日本」や全国紙、さらには韓国のメディア２媒体でもご紹介いただき、現在７刷・３万５千部を突破しています。

数年前に奥様が介護施設に入居して以来、自宅で単身生活を送っています。この本では、老いを受け止めながら、「何事も“まあまあ”ならそれでいい」「老いてこそユーモア」をモットーに前向きに生きる老境の日々を、阿刀田さんらしい軽妙さでつづっていただきました。

朝は鏡で自分の顔を点検、料理は手抜きで栄養を確保、通信販売で失敗ショッピングを経験、落語を“読んで”楽しみ、眠れぬ夜は源氏物語や百人一首を数え、時に妻や亡き人々を想う――。衣食住から趣味教養までを軽やかに愉しむヒントはもちろん、90年積み重ねた知恵と経験が人生の豊かさを伝えてくれる、滋味豊かなエッセイ集です。

『90歳、男のひとり暮らし』詳細はこちら :https://www.shinchosha.co.jp/book/603935/

【書籍内容】

わずか数枚の原稿が生む、大きな驚き。名手が放つ愛とたくらみの掌篇集。

銀座の地下から漕ぎ出す舟、異文化が生む愛の落とし穴、窓から見えるもう一人の私、幼い昔へと走る電車──アイデアとウィットと皮肉な筆致を武器に切れ味鋭い短篇を次々ものし、世に送り出した作品はじつに900以上。91歳、ついに迎えた創作人生の終わりに感謝をこめて読者に贈る「てのひらの小説」珠玉の36篇。

【著者紹介：阿刀田高（あとうだ・たかし）】

1935（昭和10）年、東京生れ。早稲田大学文学部卒。国立国会図書館に勤務しながら執筆活動を続け、1978年『冷蔵庫より愛をこめて』でデビュー。1979年「来訪者」で日本推理作家協会賞、短編集『ナポレオン狂』で直木賞、1995（平成7）年『新トロイア物語』で吉川英治文学賞を受賞。他に『ギリシア神話を知っていますか』『源氏物語を知っていますか』『谷崎潤一郎を知っていますか』『アンブラッセ』『地下水路の夜』『小説作法の奥義』『90歳、男のひとり暮らし』など著書多数。2003年紫綬褒章、2009年に旭日中綬章を受章。2018年には文化功労者に選出された。

【書籍データ】

【タイトル】掌より愛をこめて 阿刀田高さいごの小説集

【著者名】阿刀田高

【発売日】2026年5月27日（水）

【造本】四六判・240ページ

【定価】2,090円（税込）

【ISBN】978-4-10-334333-2

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/334333/