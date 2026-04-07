「脱・広告」の新常識を形に。EC事業者と有力パートナーを繋ぐ『successfee matching』事前登録を開始

successfee株式会社

successfee株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：福田 幸雄）は、成功報酬型パートナー契約管理システム「successfee」の次なる展開として、EC事業者と販売パートナー（インフルエンサー・企業）をダイレクトに繋ぐマッチングサービスsuccessfee matching（サクセスフィー マッチング）」の特設LPを公開し事前登録を本日より開始したことをお知らせいたします。

本サービスにより、EC事業者は広告費のリスクを負うことなく、自社商品に最適な販売協力パートナーとの提携を最短距離で実現可能となります。

1分で事前登録をする :https://successfeematching.com/?utm_source=%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9&utm_medium=prtimes&utm_campaign=pr

【背景】

現在のEC市場は、デジタル広告費の高騰やCookie規制による追跡精度の低下により、新規顧客獲得コスト（CPA）が悪化しています 。

当社はこれまで、『広告に頼らない売上基盤の構築』をミッションに自社アフィリエイトシステム「successfee」を提供し、EC事業者と販売協力パートナー間の不透明な契約や煩雑な事務作業排除してまいりました。

サービス開始当初より展望として掲げていた「最適な販売協力パートナーを効率的に見つけ出す」仕組みへの強い要望を受け、この度マッチングに特化した新サービスを先行公開し事前登録を開始いたします。CPA（顧客獲得単価）の高騰に悩むEC業界に対し、システムとマッチングの両輪で「成果に直結するマーケティング」を支援します。

【successfee matchingの特徴とEC事業者のメリット】

【事前登録特典】正式実装前の「優先マッチング」 事前登録いただいたEC事業者様には、当社のネットワークより選定したインフルエンサーや提携企業とのマッチングを、システムの本稼働に先駆けて優先的にご案内いたします。

完全成果報酬型：マッチング料・紹介料「0円」 マッチングプラットフォーム「successfeematching」では、マッチングにかかる初期費用・手数料（マッチングフィー）を一切廃止しました。「売れた分だけ」の支払いで完結するため、キャッシュフローを圧迫せず、リスクゼロで販路を拡大できます。

マッチングから自動運用までワンストップ マッチング後は、特許技術（永続マージンシステム）を持つ「successfee」へ即座に連携。面倒な成果確認や報酬支払いの事務作業を全て自動化し、本質的なプロモーション活動に注力できる環境を提供します。

【事前登録（無料）のご案内】

登録は専用フォームより約1分で完了します。有力なパートナーとの早期提携を希望されるEC事業者様、および販売協力を検討されるインフルエンサー・企業様は、下記特設LPよりご登録ください。

1分で事前登録する :https://successfeematching.com/?utm_source=%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9&utm_medium=prtimes&utm_campaign=pr

【successfee株式会社 COO 萩原 竜希よりコメント】

successfee 開始以来多くのお問い合わせ及びご契約をいただき感謝申し上げます。

ご契約いただきましたEC事業者様は既に販売促進のパートナーや代理店・アンバサダー等をお持ちですが、successfeeを利用してのパートナー探しをこれから開始される方もあります。ビジネスマッチングの会社も多くありますが、ECを基本に完全成功報酬による販売促進に特化したマッチングはsuccessfeeのような適切なツールも無い所からあまり多くありません。 このような背景からEC事業者の皆様が気軽にパートナーを探せるプラットフォームを計画しました。企業や団体とは勿論ですが、即効性の高いインフルエンサーとの成功報酬マッチングも準備中です。登録からマッチングまで全ては無料でノーリスクですので、まずは簡単な事前登録をお薦めします。

successfeematchingが皆様のECビジネスの売り上げアップに繋がりますよう企画して参ります。今後とも宜しくお願いします。

【企業概要】

会社名：successfee株式会社

所在地：東京都港区南青山3丁目8-5

代表者：代表取締役 福田 幸雄

設立：2024年12月

事業内容：成功報酬型パートナー契約管理システムの開発・運営、ビジネスパートナーマッチング事業

URL：https://successfee.com(https://successfee.com)