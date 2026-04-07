富士の次は、八ヶ岳。ランドローバー・ディフェンダーが2年連続でBLANCを選んだ理由

株式会社BLANC

自然共生型ホテルを展開する株式会社BLANC（本社：東京都港区、代表取締役：山中 拓也、以下「当社」）は、ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社（以下JLRJ、本社：東京都品川区、代表取締役社長：マグナス・ハンソン）が主催する、JLRが展開するアドベンチャーブランド「DEFENDER（ディフェンダー）」の特別体験イベント「DEFENDER JOURNEY IN YATSUGATAKE」において、自社運営施設「BLANC YATSUGATAKE」（山梨県北杜市）を会場として提供しました。

前年の「DEFENDER JOURNEY IN YAMANASHI」でBLANC FUJIが舞台に選ばれたのに続き、2年連続でJLRJがBLANCの施設を選定しました。今回の会場となったBLANC YATSUGATAKEは、グランドオープンに先立ち本イベントの舞台となりました。

「DEFENDER JOURNEY」とは

DEFENDER JOURNEY IN YATSUGATAKE

DEFENDERのご購入を検討されているお客様を対象に、ブランドの世界観を体感いただける特別プログラムです。DEFENDERの走行性能や快適性を実際にご体験いただけるドライビングプログラムに加え、地域の文化や自然に触れるラグジュアリーな旅を提供しています。 今回の八ヶ岳では、標高1,050mの森の中に佇む扉温泉 明神館と、グランドオープン前のBLANC YATSUGATAKEを舞台に、八ヶ岳の季節の移ろいとともに"余白の時間"を体感するプログラムが実施されました。

DEFENDER JOURNEY IN YATSUGATAKEについて

DEFENDER JOURNEY IN YATSUGATAKE 詳細

本イベントは、DEFENDERのオーナーおよびファンが愛車または最新試乗車とともに長野・山梨を2泊3日で旅する体験型プログラムです。軽井沢から八ヶ岳へと続くルートを走行し、扉温泉 明神館とBLANC YATSUGATAKEの2施設に宿泊しました。

会場選定についてのJLRJコメント

DEFENDER

「昨年のイベントでBLANC FUJIの宿泊体験をお客様に提供した際に、様々な年代のお客様より大変好評をいただきました。八ヶ岳の壮大な自然と客室での余白体験、洗練された食体験がDEFENDERブランドとの高い親和性を感じたので、今回の会場に選定させていただきました。」（ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 ご担当者様）

イベント当日の様子

3月13日、参加者は軽井沢または現地集合でイベントをスタートしました。1泊目の扉温泉 明神館では、長野県松本市の山中に位置する一軒宿で夕食と温泉を楽しみ、翌14日は八ヶ岳方面へのロングドライブを経てBLANC YATSUGATAKEへと向かいました。

2泊目のBLANC YATSUGATAKEでは、グランドオープン前の施設で夕食を囲み、3日目の朝にはDEFENDERオーナー向けイベント「DEFENDER&BREAKFAST」も開催されました。

施設敷地にDEFENDERが並ぶ壮観な光景が広がり、八ヶ岳の自然とDEFENDERが交差する、このイベントならではのシーンが生まれました。

BLANC YATSUGATAKEDEFENDER JOURNEY参加者様

＜参加者・関係者の声＞

「八ヶ岳の大自然をDEFENDERで駆け抜ける体験、BLANC YATSUGATAKEに到着してからの絶景は最高でした。」（参加者）

「普段自分では見つけられないような素敵な場所です。またDEFENDERに乗って来たいと思います。」（参加者）

今後の取り組み

BLANC送迎車 DEFENDERノベルティーアイテム

当社はBLANC FUJIに続き、BLANC YATSUGATAKEを起点に、自然環境・体験設計・地域文化との親和性を共有できる企業との共創を継続してまいります。

八ヶ岳エリアは、都心からのアクセスの良さと雄大な自然を兼ね備え、白州の清冽な水が育む酒造りや食文化、乗馬・トレッキングなどのアウトドアアクティビティ、感性豊かなショップやギャラリーが点在するローカルカルチャーが共存するフィールドです。「挑戦と洗練」を体現するDEFENDERの世界観と、こうした八ヶ岳の多層的な魅力は、重なるものがあります。

BLANC YATSUGATAKEは、施設内で完結する滞在ではなく、周辺の自然・人・文化とつながることで過ごし方の選択肢が広がる「アクティブステイの拠点」として構想されています。企業イベント、リトリート、製品発表、ブランドキャンペーンなど、自然の中での体験価値を求める企業にとって、新たな選択肢となるよう取り組んでまいります。

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ランドローバー・ディフェンダーがBLANC FUJIに集結(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000084114.html)

▼BLANC YATSUGATAKE×DEFENDER 体験レポート ( メディア：BEAUTY＆TECHNOLOGIES）

八ヶ岳の静寂に身を委ね、「DEFENDER」と出逢うタフラグジュアリーな休日。(https://cinderellafitmedia.com/article/3863)

【ホテル概要】

名称：BLANC YATSUGATAKE（ブランク ヤツガタケ）

住所 ：山梨県北杜市須玉町若神子5616番1

電話：0551-30-9186

アクセス：須玉ICから車で10分、韮崎駅から車で15分

敷地面積：9,500平方メートル

各棟面積（デッキスペース含む）：

■【アルプスビュー】Suite Villa：98.32平方メートル

■【アルプスビュー】Standard Villa：26.45平方メートル

■Standard Villa：26.45平方メートル

■Family Villa：26.45平方メートル

宿泊部屋数：19室

料金： 1泊朝食付き・税込8,400円/名（Standard Villa-2名利用時）から。

※詳細は予約サイトをご確認ください

※別途、中学生以上は入湯税1泊150円/名かかります。

棟内設備：露天風呂、シャワー、ベッド（NELL製）、トイレ、リビングスペース、デッキスペース、エアコン、冷蔵庫、ワインセラー（一部客室）

共有設備：レストラン、焚き火スペース、コインランドリー（有料）、電子レンジ

グランドオープン：2026年4月24日

公式ウェブサイト：https://blan-c.com/yatsugatake/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/blanc_hotel_official/

BLANC YATSUGATAKE

【会社概要】

会社名 ：株式会社BLANC

所在地 ：〒106-0032

東京都港区六本木1-4-5 Ark Hills South Tower 16F Wework

代表者 ：山中 拓也（やまなか たくや）

設立 ：2018年5月21日

URL ：https://blan-c.com

事業内容：株式会社BLANCは「場を通して、共創 / 循環 / 思考の余白を提供する」をビジョンとし、トレーラーハウスを使用した自由でサスティナブルな空間を自社開発し、自然共生型ホテルを自社運営しています。2019年に沖縄県宮古島に初の拠点であるBLANC MIYAKOJIMA（旧RuGu Glamping Resort）を、2024年に山梨県富士吉田市にBLANC FUJIを開業。今後も複数拠点で新規開発を予定しております。

公式X：@BLANC658031

公式Instagram：https://www.instagram.com/blanc_hotel_official/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@blan-c18

■採用について

BLANC FUJIを含む各拠点では、現地スタッフや運営メンバーの採用を行っています。 自然共生型ホテルでのキャリアにご興味のある方は、採用情報をご覧ください。

採用情報：https://en-gage.net/blan-c_career