カクタス、Co-LABO MAKERとの資本提携を通じて研究支援領域を拡張

カクタス・コミュニケーションズ株式会社

研究者総合支援サービスのエディテージを展開するカクタス・コミュニケーションズ株式会社（以下「カクタス」）は、研究開発を加速する研究リソースシェアリングプラットフォームを運営する株式会社Co-LABO MAKERと、2026年4月1日付で資本提携したことをお知らせいたします。

本提携により両社は、研究者や研究機関を取り巻く多様な課題に対し、研究資源へのアクセス向上、研究活動の効率化、研究環境の持続可能性向上に向けた取り組みを加速してまいります。

提携の背景と目的

カクタスは、研究出版、成果の発信、資金獲得を支援するAI製品・ソリューションを提供し、研究者、大学、研究機関、出版社など幅広いステークホルダーの課題解決に取り組んでいます。

一方、Co-LABO MAKERは、実験機器・設備および技術のシェアリングプラットフォームの企画・開発・運営に加え、中古機器・試薬・資材の売買事業を展開しています。同社は売り手から買い手へ直送する仕組みを採用し、研究現場における資源の循環活用と調達の効率化を支援しています。

近年、研究現場では、研究費の制約、設備投資負担の増大、資材調達の柔軟性、サステナビリティへの対応など、研究活動を支える基盤そのものに関する課題がより顕在化しています。こうした中で、研究活動そのものだけでなく、研究環境をいかに最適化するかが重要なテーマとなっています。

このような背景を踏まえ、両社はそれぞれの強みを掛け合わせることで、研究者と研究機関に対してより本質的かつ実用的な価値を届けられると考え、このたびの資本提携に至りました。今回の資本提携は、Co-LABO MAKERが有する研究設備・資材流通およびラボ（研究室）のマッチングを通じた研究リソース活用の知見と、カクタスが有する研究支援、学術コミュニケーション、AI活用の知見を掛け合わせることで、研究現場の課題解決に向けた連携をより強化することを目的としています。

カクタス・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役 リサーチソリューションズ事業 Chief Growth Officer (CGO) 湯浅 誠 コメント：

このたび、Co-LABO MAKERとの資本提携を発表できることを大変嬉しく思います。研究を取り巻く環境は大きく変化しており、研究者がより柔軟かつ持続可能な形で研究に取り組める基盤づくりがますます重要になっています。

Co-LABO MAKERが持つ研究資源活用の知見と、当社が培ってきた研究支援の知見を掛け合わせることで、研究コミュニティに対してこれまで以上に広い価値を提供してまいります。

代表取締役 湯浅 誠

株式会社Co-LABO MAKER 代表取締役CEO 古谷 優貴氏コメント：

このたび、カクタス社と資本提携に至ったことを大変光栄に思います。当社は実験機器のシェアリングや機器流通を通じ、研究現場におけるリソースの循環と最適化を追求してきました。

本提携により、カクタス社のAI技術や学術コミュニケーションの知見と、当社の物理的な研究リソース基盤を融合させることで、研究環境の課題解決をさらに加速させます。研究者が資金や設備の制約を超え、本質的な探究に集中できる持続可能な研究エコシステムの構築を、両社で力強く推進してまいります。

株式会社Co-LABO MAKER 代表取締役CEO 古谷 優貴氏

今後の展開について

両社は今後、研究・ライフサイエンス領域における新たな価値提供に向けて連携を深め、研究資源の有効活用、研究現場の利便性向上、研究支援のさらなる高度化に取り組んでまいります。また、今後は両社の本提携を通じて、研究コミュニティの発展に貢献してまいります。

株式会社Co-LABO MAKER 代表取締役CEO 古谷 優貴氏プロフィール

2011年に東北大学工学研究科修了。修士2年間で主著論文8本執筆。 昭和電工株式会社にて、パワー半導体（SiC）の研究開発・事業立上げに従事。自らの体験を元に、研究開発の民主化を志ざし、2017年4月にCo-LABO MAKERを起業。ラボシェアを中心とした研究開発リソースのシェアリングサービスを展開。 2020年東北大学客員准教授に就任。研究のポテンシャルを最大化し、産業と大学が共に発展していく新たな研究開発エコシステムの形成に挑戦中。

カクタス・コミュニケーションズ 代表取締役 湯浅 誠 プロフィール

1978年千葉県生まれ。大学を卒業後に渡英後、カクタス・コミュニケーションズのインド・ムンバイ本社に就業。日本法人の設立に携わり、現在カクタス・コミュニケーションズ株式会社の代表取締役を務める。大学・研究機関、学協会など日本のアカデミアに国際化支援事業に長く携わっており、現在はカクタス・グループ全体において日本・中国・韓国を中心とした戦略的グローバル・マーケティングおよびブランディングを統括。

株式会社Co-LABO MAKERについて（https://co-labo-maker.com/(https://co-labo-maker.com/)）

Co-LABO MAKER（コラボメーカー）は、機動的な研究開発を可能にする研究リソースシェアリングプラットフォームです。利用者は、自社に設備や技術がなくても、早く安く外部の研究開発リソース（ラボ・設備・人材）を活用し、研究開発を前に進めることができます。提供者は、既に保有している設備や人材・技術を活用して、資金獲得・連携先獲得・研究成果獲得の機会を得られます。

・コラボメーカーについて（会社概要）：https://co-labo-maker.com/company

・コラボメーカーの中古販売について：https://reuse.co-labo-maker.com/home

エディテージについて (https://www.editage.jp/)

エディテージは、科学コミュニケーションズ＆テクノロジー企業であるカクタス・コミュニケーションズのブランドです。2002年に創業し、英文校正、翻訳、文字起こし、出版支援サービスを通じて、2,000を超える分野において、50万人以上の研究者が学術誌に研究論文を発表する支援を行ってきました。その数はおよそ200万件に及びます。

カクタス・コミュニケーションズ株式会社について（https://cactusglobal.com/jp/）

カクタス・コミュニケーションズは、2002年に設立された科学コミュニケーションとテクノロジーの会社です。研究への資金調達、論文の出版、科学コミュニケーション、発見がより良くなるようなAI製品とソリューションを専門としています。同社の主力ブランドであるエディテージは、専門家によるエキスパートサービスと、Paperpal、Mind the Graph、R Discoveryなどの最先端のAI製品を含む、包括的な研究者向けソリューションを提供しています。また、カクタスはCactus Life Sciencesブランドの下で医療コミュニケーションもてがけています。

現在は東京、プリンストン、ロンドン、オーフス、シンガポール、北京、上海、ソウル、ムンバイにオフィスを構え、3,000人以上の専門家を擁するグローバル企業です。また、職場におけるベストプラクティスのパイオニアとしてここ数年常に「働きがいのある会社」にランクされています。

- カクタス・コミュニケーションズ: https://cactusglobal.com/jp- エディテージ: https://www.editage.jp- Paperpal: https://paperpal.com/ja- Mind the Graph: https://mindthegraph.com/science-figures/jp- R Discovery: https://www.editage.jp/r-discovery- CACTUS Labs: https://www.cactuslabs.io