奈良最古の醤油蔵で「蔵人」になる。醸造と大和の発酵食文化を辿る宿泊プラン『SHOYU BREWER STAY』販売開始

株式会社マルト

株式会社マルトが運営する、奈良県最古の醤油蔵を再興した宿「NIPPONIA 田原本 マルト醤油」（以下、「マルト醤油」）は、宿泊者が蔵人として醤油づくりに深く関わる、宿泊プラン「SHOYU BREWER STAY」の販売を開始いたします。今期の仕込みにおいては、2026年5月29日（金）～5月31日（日）のみの開催となっており、組数・人数限定のモニタープランとして、先着順での予約受付を実施します。

公式サイト ：https://maruto-shoyu.co.jp/

プラン予約ページ：https://forms.gle/rYpmnPriBrnVMZDL8

マルト醤油は、1689年に奈良県田原本町にて創業。戦後の原材料調達難により閉業を余儀なくされましたが、2020年、先代の孫にあたる18代目の現当主・木村浩幸が、醤油づくりを70年ぶりに再興しました。復活した醤油との新たな接点として、宿泊・レストランが一体となった施設を併設し、日本国内のみならず、多くの海外旅行者にも、醤油を中心とした滞在をお楽しみいただいております。

本プラン「SHOYU BREWER STAY」では、宿泊者が、通常の宿泊プランで実施している蔵見学に留まらず、かつて蔵人が寝泊まりした空間に身を置きながら、仕込蔵にてしょうゆ麹（こうじ）や櫂（かい）入れとなどに触れ、時間とともに育まれる醤油づくりの世界と、その精神性を学びます。2泊3日の滞在を通じて、田原本の風土とともに息づく大和の醤油醸造文化の魅力を、五感でお愉しみください。

【ご滞在のスケジュール予定】

◆1日目

15:00 チェックイン

16:15 醤油しぼり体験

…18代目当主より、田原本とマルト醤油の歴史をお伝えしながら、醤油に触れる

17:30 自由散策

…伝統的な大和棟がそのまま残るお屋敷内の、お庭や茶室でのひととき

18:00 夕食 “はじまりの蔵元料理”

…様々な醤油の味わいを奈良の食材とともに楽しむコース料理

◆2日目

7:00 村屋神社へ朝参り

8:15 朝食

9:30 醸造 “麹”

…「一に麹づくり」と言われる醤油醸造の神髄に触れる

12:00 昼食 ”奈良のお昼”

13:30 醤油づくりにおける地域の穣りに触れるひととき

16:00 醸造 “櫂入れ”

…蔵人の手仕事に触れる

18:00 夕食 “蔵人の夜”

…醸造に触れた夜に食す蔵人料理

20:30 夜の静寂体験

◆3日目

7:30 朝食

9:00 大神神社へ参拝

…醸造の神様が祀られる大神神社にて祈願し感謝敬意を示す

11:30 蔵人修了・チェックアウト

※天候や関係者との調整等により、スケジュールの内容が変更となる可能性がございます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54637/table/6_1_d138482c491bfe364e8040686858e8d4.jpg?v=202604071251 ]

【施設情報】

所在地 ： 奈良県磯城郡田原本町伊与戸170

開業日 ： 2020年8月29日

客室数 ： 7室

アクセス ： 近鉄橿原線田原本駅より宿泊送迎車にて約10分

公式サイト： https://maruto-shoyu.co.jp/

SNS ： https://www.instagram.com/nipponia_tawaramoto/