【話題沸騰】血流と背骨に着目したセルフケア本『体調は血流が9割』が主要書店の週間ランキング（総合または実用書部門）で第1位を獲得

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）から2026年2月28日（土）に発売された、骨格矯正サロン「サニタス東京中目黒」院長・片岡夕美子による著書『体調は血流が9割 「魔法の背骨ほぐし」で疲れ・冷え・老化が改善！』（監修：梅岡比俊）が発売直後から大きな反響を呼んでおり、発売開始後すぐに紀伊國屋書店新宿本店、有隣堂アトレ恵比寿店、三省堂書店有楽町店で、総合または実用書部門において売上ランキング1位を獲得しました。

2月26日の「血流UPで笑顔をふやす日」直後の発売となった本書は、以下の都内主要書店において、総合または実用書部門で第1位を獲得しました。

紀伊國屋書店新宿本店 単行本総合週間ランキング1位（2026年3月2日～3月8日）

有隣堂アトレ恵比寿店 総合1位（2026年3月1日～3月7日）

三省堂書店有楽町店 実用書1位（2026年3月2日～3月8日）

長引く寒暖差や、テレワーク定着による「座りっぱなし」からくる血流の滞り。そんな現代人特有の悩みに、YouTubeでも絶大な人気を誇る片岡氏の「簡単で即効性のあるメソッド」が合致し、多くの読者に支持されています。

本書が提唱するのは、20年以上、4万人以上の施術実績を持つ片岡夕美子氏が導き出した独自の健康法「ベリクル（Bellycle）メソッド」です。

現代人が抱える「抜けない疲れ」「しつこい冷え」「年齢による衰え」といった不調。その根本原因は、全身に酸素と栄養を運び、老廃物を回収する役割を担う血流の滞りにあります。著者は、この血流を司る自律神経の通り道である「背骨」に着目。背骨まわりの筋肉を適切にゆるめることで、全身の血流を劇的に改善させるアプローチを確立しました。

紹介しているメソッドは、「ゆるめる・めぐらせる・整える」の3ステップの「背骨ほぐし」で構成されています。特別な道具や広いスペースを必要とせず、汗をかかないほど簡単な25種類のストレッチとマッサージを、わかりやすいイラストとともに丁寧に解説しています。

単なる痛みやコリの解消にとどまらず、姿勢を正すことで見た目の印象を若々しくする手法や、食事・睡眠といった生活習慣のアドバイスも収録。「頑張りすぎないセルフケア」で心身を根本から整える、現代人のためのバイブルといえる一冊です。

【目次】

第1章 背骨と血流が健康のカギ

第2章 パーツ別「魔法の背骨ほぐし」で芯から整う

第3章 暮らしの中の手軽なセルフケア習慣

【書誌情報】

書名：体調は血流が9割 「魔法の背骨ほぐし」で疲れ・冷え・老化が改善！

著者：片岡夕美子

監修：梅岡比俊

発売日：2026年2月28日（土）

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

体裁：A5判／160ページ

ISBN：978-4-04-607698-4

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000164/)

【著者略歴】

著者：片岡 夕美子（かたおか ゆみこ）

株式会社 Life & Energy 代表取締役、「サニタス東京中目黒」院長（東京・中目黒／パリ）。炭酸セラピスト（R）創始者。20年以上、のべ4万人以上に施術してきた美と健康の専門家。18歳でカイロプラクティックの道へ進む。解剖生理学をはじめ基礎医学を学び、1日5分からできる骨格トレーニング&セルフケアマッサージ「ベリクル（Bellycle）メソッド」を開発。25歳で独立し、サロンをオープン。

- Instagram：https://www.instagram.com/chiropractictokyo/- YouTube：https://www.youtube.com/@beautyhealth888

監修：梅岡 比俊（うめおか ひとし）

1973年生まれ。奈良県立医科大学卒業後、勤務医を経て、2008年に兵庫県西宮市に梅岡耳鼻咽喉科クリニックを開業。現在は耳鼻咽喉科・小児科・心療内科・消化器内科、計9院を運営。これまでの臨床経験を背景に、「病気になってから治す医療」だけでなく、「病気になる前に防ぐ医療」の重要性を強く感じるようになり、その一環として、予防未病健康医師協会（https://yomiken.com）を設立。健康寿命の延伸に寄与するための啓発・教育活動を行っている。また、YouTubeチャンネル『脱・通院ドクター梅チャンネル 』（https://www.youtube.com/@umeoka.hitoshi）では、「医者に行く前に、できることがある。」をテーマに、通院に頼りすぎない予防医学の考え方や、未病の段階で体調の変化に気づくためのヒントを発信している。著書に『臨床経験豊富な100人の専門医が教える！ 健康医学』（フローラル出版）、『医者が教える最高のやせ方』（すばる舎）ほか多数。