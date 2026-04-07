NHK「新・BS日本のうた」を舞鶴市で開催。6月4日に豪華歌手が集結

舞鶴市

舞鶴市は、NHK京都放送局との共催により、令和8年6月4日（木）に舞鶴市総合文化会館にて「新・BS日本のうた」の公開収録を実施いたします 。演歌・歌謡界を代表する歌手によるステージの観覧申し込みを受け付けます。

当日出演を予定しているのは、大江裕、キム・ヨンジャ、坂本冬美、純烈、田川寿美、はやぶさ、羽山みずき、堀内春菜、向井浩二、山内惠介（五十音順）の計10組です 。司会は佐々木芳史アナウンサーが務めます。

本公演の観覧は無料で、事前の申し込みが必要です 。NHKサイトの専用申込フォームより、令和8年4月30日（木）午後11時59分まで受け付け、応募多数の場合は抽選となります。

【実施概要】

日時：令和8年6月4日（木）

開場：午後5時50分、開演：午後6時30分、終演予定：午後8時30分

会場：舞鶴市総合文化会館 大ホール

主催：NHK京都放送局、舞鶴市

出演予定：大江裕、キム・ヨンジャ、坂本冬美、純烈、田川寿美、はやぶさ、羽山みずき、堀内春菜、向井浩二、山内惠介、佐々木芳史アナウンサー

放送予定：NHK BS、NHK BSP4K（放送日は決定次第告知）

申込方法：令和8年4月30日（木）までにNHK京都放送局ホームページの専用フォームより受付

当選発表：令和8年5月14日（木）午後1時以降に通知メールを送付し、入場整理券を発送

注意事項：1人1件までの応募とし、入場整理券1枚で2人まで入場可能です 。

※荒天などの影響により公演を中止する場合や、出演者・演出内容を変更する場合があります。

【本件に関するお問い合わせ先】

NHK京都放送局

TEL：075-251-1111

舞鶴市総合文化会館

TEL：0773-64-0880

E-mail：cultuer@city.maizuru.lg.jp