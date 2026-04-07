九州の動物園で初採用！平川動物公園で免許不要の近距離モビリティ「ウィル」移動サービス導入

WHILL Inc

鹿児島市平川動物公園（所在：鹿児島県鹿児島市、園長：福守朗、以下「平川動物公園」）は、WHILL株式会社（以下「WHILL社」）が開発する免許不要の近距離モビリティWHILL（ウィル）の移動サービスを開始したことを発表いたします。高齢化や多様化が加速する中、動物や地球環境にも配慮しながら、老若男女問わずあらゆる人が高低差のある広い敷地内を快適に周遊できるアクセシビリティ環境を整える取り組みの一環です。お客様にいつでも安心してウィルをご利用いただくための定期点検などは地場でウィルを取り扱う鹿児島トヨタ自動車株式会社（以下「鹿児島トヨタ」）が協力しています。本サービスの導入は、九州地方における動物公園で初（注1）となります。

日本では国内65歳以上人口が総人口の3割に迫る（注2）など高齢化が加速するとともに、社会の多様化とダイバーシティ理解も進みつつある背景に伴い、2024年4月に「合理的配慮」（注3）が義務化されました。また、昨今はインバウンド需要（注4）も旺盛で、あらゆる人を迎え入れ、楽しんでもらうための環境整備の社会機運も高まっています。

南国・鹿児島らしさが魅力の平川動物公園では、「人と動物にやさしい動物公園」づくりに取り組んでいます。動物たちがいきいきと暮らすためには、自然の地形に近い広大な敷地が欠かせません。一方で、体力や長距離の歩行に不安のある方や、一時的にけがをされている方、ご高齢の方などにとっては、園内の隅々まで巡ることが難しいという課題がありました。こうした背景を踏まえ、誰もが快適に園内を散策できる環境を整えるためのアクセシビリティ向上施策の一環として、今回ウィルを導入しました。

採用モデルは、オムニホイールや高出力モーターなど先進的な技術に裏打ちされた走破力と、後輪を軸に一回転できる小回り性能を兼ね備えるプレミアムモデル「WHILL Model C2」と、その場旋回などが可能ながら車や自転車と似たような操作感で移動できるスクーター型のハイパフォーマンスモデル「WHILL Model R」です。電動であるためエコかつ静かに走行するほか、最大10度の傾斜を一定の速度で上り下りできるスピード制御機能や重厚な安定感といった安心・安全性はもちろん、景観に自然と馴染む高いデザイン性も特徴です。静音設計により、動物や周囲環境への配慮にもつながります。

三者は今回の協業を通じ、園内散策がますます快適になり、これまで以上に多くの方にとって、新たな視点での動物とのふれあいや鑑賞、その場でのひとときがより充実するような滞在体験を提案いたします。

◼️平川動物公園 WHILLモビリティサービス 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/11151/table/292_1_741229433079558505c0a3c956995d81.jpg?v=202604071251 ]

※サービス内容は予告なく変更となる可能性もございます。

注1：専用の保険やメンテナンス、ITサービスも完備された近距離モビリティの貸出サービス「WHILLモビリティサービス」を指す。WHILL社調べ 2026年4月6日時点

注2：総務省「統計からみた我が国の高齢者―『敬老の日』にちなんで―」2025年9月14日 https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1460.html

注3：2024年4月1日より、障害者差別解消法の改正に伴い、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化された。https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

注4：観光庁「インバウンド消費動向調査」（2024年暦年、速報値）https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001856155.pdf 、日本政府観光局「訪日外客数（2024年12月および年間推計値）」2025年1月15日 https://www.jnto.go.jp/statistics/data/_files/20250115_1615-1.pdf を参照。

■ウィルについて

ウィルは免許不要で歩行領域を走行できる近距離モビリティです。Model C2は高いデザイン性と5cmの段差乗り越え、後輪を軸にその場で一回転できる小回り能力、リアサスペンションを採用した滑らかな乗り心地などが特徴です。Model Rはスクーター型のハイパフォーマンスモデル。ハンドルがあることで屋外を快適に走りやすいほか、その場旋回やバッテリー着脱などが可能となっています。

製品について：https://whill.inc/jp/

■WHILLモビリティサービスについて

安心安全設計の近距離モビリティを施設内外に導入できる法人向けサービスです。保険/メンテナンス・機体管理システムをパッケージ化することで、運営者様の導入負担を軽減するとともに、導入先の環境にも柔軟に対応した体制を整えています。導入法人側は安心快適に機体管理や安定運用ができ、お客様の滞在体験を向上できます。

詳細：https://whill.inc/jp/mobility-service/how-it-works/onsite-fleet-service

<平川動物公園について>

メインゲートをくぐると桜島と錦江湾の大パノラマをバックにアフリカ園の眺望が広がり、キリンやシマウマ、ダチョウなどの動物たちの群れが目に入ります。また、園内に設置された足湯に入りながら動物たちや桜島を眺めることができ、疲れを癒してくれるとともにゆったりとした南国鹿児島の情緒を体感できます。このように、開園当初から自然を活かした展示方式を取り入れ、緑が豊かな特色ある動物公園です。公式HP：https://hirakawazoo.jp

＜鹿児島トヨタについて＞

鹿児島トヨタは、「モビリティを通してお客様や社会のお役に立つこと」を基本理念とし、安心して住み続けられる地域づくりへの貢献を通した「笑顔」と「感動」の量産をミッションとして掲げています。1942年の創業より80年の歴史を経て、移動手段としてのクルマから、移動を通して生まれる新たな価値の創造へ向け、“Mobility for All”の思いを胸に、鹿児島のすべての人に移動の自由とその先にある幸せをお届けする取り組みを進めています。公式HP：https://www.k-toyota.co.jp

＜WHILL社について＞

WHILL社は「すべての人の移動を楽しくスマートにする」をミッションに、近距離移動のモビリティ・ソリューションでグローバルNo.1を目指しています。ハードウェアとソフトウェアを融合させたサービス体験で、身体状況や年齢などに関わらず、誰もが自由かつ快適に移動や外出を楽しめる世界の構築を進めています。公式HP：https://whill.inc/jp/