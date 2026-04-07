イオンイーハート 『おひつごはん四六時中』広島県広島市に4月9日「福屋広島駅前店」オープン！

イオン株式会社

日本最大のだし茶漬け専門チェーン『おひつごはん四六時中』を運営する株式会社イオンイーハート(所在地:千葉県千葉市、代表取締役社長:奥野善徳、以下当社)は、4月9日(木)、広島県広島市の福屋広島駅前店11階に、「おひつごはん四六時中 福屋広島駅前店」をオープンいたします。

当社は、日本最大のだし茶漬け専門チェーン『おひつごはん四六時中』のブランド価値向上および事業拡大を目的に、立地特性に応じた店舗モデルの開発と、既存店のリニューアルならびに新規出店を積極的に推進しております。

このたび、その一環として、広島県広島市へ『おひつごはん四六時中』としては初出店となる『福屋広島駅前店』を広島駅南口前の福屋広島駅前店11階に４月９日オープンいたします。広島市は、中国・四国地方において人口・商業集積ともに最大規模を誇り、本出店は同エリアにおける当社ブランドの認知拡大を図るとともに今後の多店舗展開を見据えた出店として位置づけており、同エリアを中心としたドミナント展開の起点となる重要な拠点と捉えております。福屋広島駅前店は、広島駅とペデストリアンデッキで直結する高い回遊性を有する駅前立地に加え、今春「広島市立中央図書館」が開館したことで、さらなる来館者の増加が見込まれる注目の商業施設です。

当店では、こうした立地特性を踏まえ、お食事だけでなく和カフェとしても利用できる新たな店舗モデルを導入、さらに地域特性を反映した限定メニューとして広島県産牡蠣を使用した「牡蠣おひつごはん」や国産あなごを使用した「あなごめし」をご用意いたしました。今後も本出店を起点に広島市周辺における店舗網拡大とブランド価値向上を図るとともに、立地特性に応じた最適な店舗モデルの展開を通じて、より多くのお客さまに新たな「食」の楽しさを提供してまいります。

店舗概要

・店名：『おひつごはん四六時中』福屋広島駅前店

・開店日：2026年4月9日(木)

・所在地：広島県広島市南区松原町9-1 福屋 広島駅前店 11階

・電話番号：080-7360-3718

・営業時間：11:00～22:00

■店舗デザイン（イメージ）

■多彩な味わいが愉しめる「だし茶漬け」専門チェーン

■こだわりのだし茶漬け

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※こちらの画像は店舗イメージです。店舗情報はこちら :https://www.aeoneaheart.co.jp/shops/322おすすめメニュー広島名物和スイーツ

公式サイト：https://www.aeoneaheart.co.jp/