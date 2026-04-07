＜＆be（アンドビー）＞“しっとり質感＆繊細パール”で上品なツヤ肌を演出するパウダーハイライターが登場！

株式会社Clue

ヘアメイクアップアーティスト河北裕介がプロデュースする<＆be（アンドビー）>は、パウダーハイライター「＆be ピュアリフレクター」を2026年4月15日（水）より全国発売いたします。

肌に溶け込むようにフィットするパウダーハイライター

＜＆be（アンドビー）＞が提案する、ナチュラルなツヤ肌づくりの定番アイテムであるハイライター。今回新たに登場する「＆be ピュアリフレクター」は、パウダーハイライターでありながら粉っぽさや乾燥を感じさせず、しっとり肌になじむテクスチャーが特長で、光のヴェールをまとったような透明感※のあるツヤ肌に仕上げてくれるアイテムです。カラーは、河北がこだわり抜いた3色展開。「01」はパーソナルカラー問わずお使いいただける、肌なじみのよいアイボリーベージュ。「02」は血色感と温かみのあるツヤを与えるピンクベージュで、チークとしてもお使いいただけるマルチユースカラーです。限定カラー「03」はくすみをやわらげるラベンダーで、肌の透明感※をぐっと引き出します。いずれのカラーも細かく上品なパールを配合。クリームチークの上から重ねることで、頬に立体感と透明感※のあるツヤをプラスしてくれます。さらに、蓋が180度に開閉するスタイリッシュなパッケージは、コンパクトサイズ＆ミラー付きで、持ち運びにもぴったりです。

＜＆be＞ならではのナチュラルなツヤ感としっとり軽やかな質感を両立したハイライターが、どの角度から見ても美しいツヤ肌へと導きます。

※ メイクアップ効果による

&be ピュアリフレクター 商品詳細

透き通るような光のヴェールが

しっとりなめらかに馴染み、

洗練されたツヤ肌へ

&be ピュアリフレクター

全3色 <限定1色> 1,980円（税込）

＜COLOR＞

01

肌なじみのよいアイボリーベージュ。

透明感を高める万能カラー。

02

やわらかな血色感を与えるピンクベージュ。

チークとしても使え、温かみのある表情を演出します。

03【数量限定】

くすみを和らげる青みカラー。

肌に澄んだ明るさを与えます。

◆美容成分が叶える、吸い付くような密着感

アルガニアスピノサ核油、スクワラン、セラミドNPなどの保湿成分を贅沢に配合。パウダーでありながら粉っぽさを感じさせず、肌に吸い付くようなしっとりした質感と、軽やかな伸びを両立しました。

◆繊細なパールが放つ、上品で自然なツヤ感

過度な光沢を抑えた、シマーな輝きが特徴です。厳選された微細パールが、素肌そのものが発光しているような自然なツヤを演出し、簡単に洗練された立体感と奥行きを与えます。

◆肌の質感を整え、アラを光でカバー

光を美しく乱反射させ、シミやくすみ、肌の凹凸を自然にカモフラージュ。サッとひと塗りするだけで肌表面をなめらかに整え、いきいきとした印象に導きます。

◆肌にやさしい7つのフリー処方＆石けんオフ

界面活性剤、シリコーン、鉱物油、香料、紫外線吸収剤、マイクロプラスチックビーズ、動物由来成分不使用。お湯と石けんタイプの洗顔料で簡単に落とせます。パッチテスト済み（すべての方に肌トラブルがおこらないわけではありません）。

＜HOW TO USE＞

ツヤを出したい場所や高く見せたい場所にのせます。目の下からほうれい線にかけた「三角ゾーン」にのせるのが基本です。チークの周りを「逆C」でぼかすようにいれるとより自然な美人頬が仕上がります。

&be ブランドミューズ・川口春奈プロフィール

2009年「東京DOGS」で女優デビューし、2011年には「桜蘭高校ホスト部」で連ドラ初主演を果たす。その後は、2020年ドラマ「極主夫道」、2021年ドラマ「着飾る恋には理由があって」、2022年連続テレビ小説「ちむどんどん」、2022年話題のドラマ「silent」、2023年ドラマ「ハヤブサ消防団」、2024年ドラマ「9ボーダー」、2025年1月期ドラマ「アンサンブル」など映画やドラマへ出演する他、「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」レギュラーや「第72回NHK紅白歌合戦」の司会、YouTubeチャンネル「はーちゃんねる」など幅広く活躍。

＆be プロデューサー・河北裕介プロフィール

1975年京都府生まれ。&be＜アンドビー＞のプロデューサー。1994年よりヘアスタイリストとして活動開始。数多くの人気女優＆タレントのヘアメイクを手掛け、著書累計20万部突破。雑誌やカタログ、広告などで幅広く活躍するヘアメイクアップアーティスト。女性らしい色気がありながら意志の強さも感じさせるメイクは女優やモデルからの絶大な支持を得ている。プロのテクニックをコミカルに紹介するTikTok動画やYouTubeも人気を集める。

Instagram：@kawakitayusuke(https://www.instagram.com/kawakitayusuke/?hl=ja)

TikTok：@kawakitayusuke(https://www.tiktok.com/@kawakitayusuke)

YouTube：河北裕介公式チャンネル @kawakitayusuke(https://www.youtube.com/channel/UCHC8L_WrLJCbv9L1MjEX51g)

＆be（アンドビー）とは

安心、簡単、ハイパフォーマンス、ハイクオリティーなプロダクトを作りたい。商品を通して、シンプルで美しい生活をサポートできるようなブランドを作り皆様に届けたいという思いでヘアメイクアップアーティスト河北裕介が初めて立ち上げたライフスタイルブランド。女優の川口春奈がブランドミューズを務めている。

【&be公式サイトURL】https://andbe-official.com(https://andbe-official.com/)

【ブランド公式SNS】

YouTube https://www.youtube.com/@beofficialchannel9336

Instagram https://www.instagram.com/andbe_official/

X（旧 Twitter） https://twitter.com/andbe_official

TikTok https://www.tiktok.com/@andbe_official

【＆be 取扱店】

ロフト、プラザ、ショップイン、ハンズ、アットコスメ、アインズ＆トルペ等、

バラエティショップにて取り扱い （一部店舗を除く、詳細は各店舗にてお問い合わせください）

ショップリスト：https://andbe-official.com/shoplist/

【会社概要】

社名：株式会社Clue

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Clue お客様お問い合わせ先：0120‐274‐032