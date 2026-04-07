SHORTBOOSTER、「ファーストフレーム固定・AIモデル選択・動画内容／セリフ指定」機能をリリース

BOOSTTECH株式会社

2026年4月1日、BOOSTTECH株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：武藤 尭行、URL：https://boosttech.jp/）は、縦型ショート動画運用ツール「SHORTBOOSTER（ショートブースター）」において、新たに「ファーストフレーム固定」「AIモデル選択」「動画内容・セリフ指定」の3機能を統合したAI動画生成機能のアップデートをリリースしたことをお知らせいたします。

本アップデートにより、ユーザーは任意の静止画を動画の起点（ワンフレーム目）として固定しながら、13種類以上の最新AIモデルを選択し、日本語テキストで動画内容・セリフ・シーン展開を細かく指定してショート動画を生成できるようになります。ブランドのキービジュアルや商品画像から、意図通りの映像を高い再現性で量産することが初めて可能となります。

今回リリースした3つの新機能

FEATURE 01 ファーストフレーム固定

生成したい動画の「起点となる1コマ目」を静止画としてアップロードするだけで、その画像をワンフレーム目に固定したまま自然な動きのある縦型ショート動画をAIが自動生成。ブランドのキービジュアルや商品画像から、イメージ通りの映像を確実に生成できます。

FEATURE 02 AIモデル選択

Google Veo 3.1・Runway Gen4シリーズ・Kling 3.0・MiniMax Hailuo 2.3など13種類以上の最新AIモデルから、用途・クオリティ・生成速度に合わせて最適なモデルを選択可能。高品質優先・コスト優先・速度優先など、目的に合わせた使い分けが実現します。

FEATURE 03 動画内容・セリフ指定

「何を話すか」「どんな動きをするか」「どんなシーンを見せるか」を日本語テキストで自然に指定するだけで、AIがその内容に沿った動画を生成。ナレーション・セリフ・BGM指示・シーン展開まで細かく制御でき、企画から映像化までのフローを大幅に短縮します。

各機能の詳細

生成ワークフロー（3ステップ）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177930/table/5_1_8df9ae96f5d5df494fe525b0390ac4de.jpg?v=202604080251 ]STEP1 ファーストフレームをアップロード

動画のワンフレーム目にしたい静止画（商品・人物・ロゴ・店舗写真など）をSHORTBOOSTERにアップロード。JPEG・PNG・WebPに対応。

STEP2 AIモデルと動画内容・セリフを指定

13種類以上の最新AIモデルから用途に合ったモデルを選択し、「どんな動きをするか」「何を話すか」などを日本語テキストで入力。

STEP3 縦型ショート動画を生成・配信

AIが自動生成した縦型（9:16）ショート動画をプレビュー確認後、TikTok・YouTube Shorts・Instagram Reelsなど7媒体へワンクリックで一括配信。

主な活用シナリオ

選択可能なAIモデル一覧（13モデル）

BOOSTTECH株式会社

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/177930/table/5_2_70f87af011f232ff8a640af7365bb909.jpg?v=202604080251 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/177930/table/5_3_65f9691f7d1cb8e12d36e716b8cf717d.jpg?v=202604080251 ]

BOOSTTECHは「成果を、誰もが手にできるようにする」をミッションに掲げ、バーティカルAIエージェントの開発・提供や付随するB PaaS事業を展開しています。

縦型ショート動画AIエージェント「SHORTBOOSTER」は、縦型ショート動画のAI生成、切り抜き動画のAI生成、8媒体への一括配信、広告配信・分析を行い、認知拡大や集客向上を促進するサービスです。AIサイトビルダー「HP BOOSTER」は、AIチャット形式のLP生成からビジュアルエディターでのノーコード編集、アクセス解析・ヒートマップ分析・A/Bテストまでをオールインワンで行うサービスです。

成果の出るマーケティングが、当たり前になる世界。担当者によって成果に差が出るマーケティングをAIの力で解決し、マーケティングの属人化をなくし、企業の成長を加速させます。

社名：BOOSTTECH株式会社

代表者：代表取締役 武藤 尭行

設立：2025年12月

所在地：東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル2F

URL：https://boosttech.jp

代表プロフィール

大学卒業後、2014年にブランディングテクノロジー株式会社へ入社。SEMのセールスとしてキャリアを開始し、2年間で500以上のSEOプロジェクトに従事。3年目で責任者としてキュレーションメディアCMS構築・運用コンサルティングを行う新規事業を立ち上げ。30以上のメディア立ち上げに従事。その後、4年目でSEM営業部の部長に昇格し、動画広告、インフルエンサーマーケティング、店舗向けアプリなど、さまざまな新規サービスの立ち上げを実施。

2018年1月、店舗向けSaaS開発およびデジタルマーケティング支援を行う株式会社トライハッチを創業し、代表取締役に就任。2019年にGoogleビジネスプロフィール管理・分析ツール「MEOチェキ」を開発。リリース7年で国内外10万店舗近くへ導入されるSaaSへと成長を索引。

2023年3月、株式の70%をPR最大手、東証プライムのベクトル社へ売却し、グループイン。3年間の連結子会社経営を経験後、2026年2月にベクトル社と自身の保有する全株式をGMO TECH社に売却し退任。

その後、BOOSTTECH株式会社を創業し、代表取締役に就任。