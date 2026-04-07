【アルブラン】「隠したいのは、隠した感。」6色の光で大人の色悩みを自然にカバーする、新パウダーファンデーション誕生

花王株式会社（Kao Beauty Brands）

花王株式会社（以下、花王）は、"人が気づく美しさ"にこだわり"潤白美肌"※1をめざすカウンセリングブランド「ALBLANC（アルブラン）」より、光と色の絶妙カバーで自然なつや仕上がりを目指した『アルブラン セラムイン パウダーファンデーション』（全6色・希望小売価格 5,170円〈税込〉）を、2026年4月11日（土）に全国のドラッグストア、総合スーパー（GMS）、一部化粧品専門店、一部オンラインショップにて発売いたします。

※1 スキンケア後にベースメイクで仕上げた肌イメージのこと

ALBLANC（アルブラン）商品詳細ページ

https://www.sofina.co.jp/alblanc/special/2026powder-fd/(https://www.sofina.co.jp/alblanc/special/2026powder-fd/)

【発売背景】

シミ・くすみ・色ムラ・赤みなど、さまざまな色悩みを抱える大人の肌。ベースメイクには「きちんとカバーしたい」一方で「厚塗り感は抑えたい」という、相反するニーズが生まれます。

本品は、"隠したいのは、隠した感。"という大人の本音に着目。アルブラン独自の多色混合パール※2と、板状パウダーが薄くなめらかに伸び広がる薄膜ヴェール設計により、厚塗り感のないカバーと仕上がりを両立しました。さらに、モイストセラム成分（保湿）※3を配合し、パウダー剤型でありながらしっとりなじむ使用感を追求しました。

※2 6種のパール剤からなる ※3 スクワラン、ホホバエステル

【商品特長】

1. 多色混合パール※2配合──光と色で自然にカバー

選び抜かれた複数のパールを混合し、パールがはね返す光が重なったときに、肌になじむ白色になるよう配合を検討した、アルブラン独自の技術です。複数の光が重なるほど明るく見える性質（加法混色）に着目し、シミ・くすみなどの色悩みをカバーしながら、白浮きしにくい透明感と自然なつや印象を目指しました。

2. 薄膜ヴェール設計──なめらかな自然つやへ

板状のパウダー（板状マイカ）が肌の上で整列し、なめらかな薄膜ヴェールを形成。光を面で跳ね返すことで、なめらかで自然なつや仕上がりを目指しました。

3. モイストセラム成分（保湿）配合──しっとりなじむ使用感

モイストセラム成分〈スクワラン、ホホバエステル〉（保湿）を配合。パウダー剤型でありながら、しっとりと肌になじむ使用感を追求しました。

【商品情報】

アルブラン セラムイン パウダーファンデーション

2026年4月11日（土）新発売

本品（レフィル）全6色 9g スポンジ付き 5,170円（税込）

パウダーファンデーション用コンパクト 1,650円（税込）

パウダーファンデーション用スポンジ 550円（税込）

※表示価格は希望小売価格です。

光と色の絶妙カバーで自然なつや仕上がりを叶えるパウダーファンデーション。

厚塗り感なく、肌にしっとりなめらかにフィット。

シミやくすみ、毛穴まで、光と色でムラなくカバーし、透明感のある明るい"潤白美肌"※1の仕上がりが続きます。

○明るく自然なつや感を生み出す※4 透明感向上処方

○光と色でカバーし、透明感のあるつやを与える※4 多色混合パール※2

○板状のパウダーが薄くなめらかに伸び広がる 薄膜ヴェール設計

○モイストセラム成分（保湿）※3配合。乾燥感のない仕上がりに

○汗・皮脂に強く、色ぐすみしにくい処方

○SPF18・PA+++

SPFとは紫外線B波から肌を守る効果を示す指数、PAとは紫外線A波から肌を守る効果を示す分類です。SPF、PA表示は国際的な基準で1cm²あたり2mg塗布して測定した値です。商品選択時の目安とお考えください。

※4 メイクアップ効果による

【仕上がりイメージ】

【カラーバリエーション（全6色）】

【ALBLANC（アルブラン）について】

「ALBLANC（アルブラン）」は、"人が気づく美しさ"にこだわり誕生したカウンセリングブランドです。皮膚科学研究とパーソナルなカウンセリングで、年齢とともに複雑化する肌悩みに寄り添い、スキンケアからベースメイクまでトータルで"潤白美肌"の仕上がりを叶えます。

● アルブラン公式サイト

https://www.sofina.co.jp/alblanc/

● アルブラン公式Instagram

https://www.instagram.com/alblanc_jp/

● アルブラン公式X

https://twitter.com/ALBLANC_jp