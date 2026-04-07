『アサヒ 十六茶』新キャンペーン「日本全国16チャージ祭り!!」4月7日から展開

アサヒ飲料株式会社

アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 近藤佳代子）は『アサヒ 十六茶』のキャンペーン「日本全国16チャージ祭り!!」を4月7日から展開します。

「日本全国16チャージ祭り!!」は、全国各地の祭り・花火大会と連動したキャンペーンです。期間中に『アサヒ 十六茶』の対象商品を購入して応募すると、抽選で全国各地の祭り・花火大会の特別観覧シートなどが当たります

『アサヒ 十六茶』は東洋健康思想に基づき、おいしさと健康を追求し厳選した16種類の素材を独自の製法で丁寧にブレンドした、カフェインゼロのブレンド茶です。３月製造分からパッケージをリニューアルし、上部に「購入本数※No.1」「16素材とカラダにいいこと」と記載することで「十六茶」の特長を訴求しています。本キャンペーンを通じて、16素材を摂りながらおいしくゴクゴク飲めるという『アサヒ 十六茶』の独自価値の訴求と飲用喚起を図ります。

※インテージSCI(15-79歳)2024年11月～2025年10月ブレンド茶市場ブランド別購買本数シェア

■コラボレーションを予定している全国のお祭り・花火大会

北海道：函館港まつり協賛 道新花火大会

東北 ：青森ねぶた祭

関東 ：東京高円寺阿波おどり

北陸 ：にいがた総おどり

中部 ：豊田おいでんまつり 花火大会

近畿 ：祇園祭

四国 ：徳島阿波おどり

九州 ：おおむた大蛇山まつり

■景品

Aコース（16本シールコース）：全国各地の祭り・花火大会の特別観覧シート（ペア）総計220組440名

Bコース（8本シールコース）：Toffy コンパクト電動ふわふわかき氷器 16名

Cコース（1本シールコース）：選べるデジタルポイント※ 1,000ポイント 1,600名

※PayPayポイント・Vポイント・楽天ポイントから選択可能

■特設サイト：https://www.asahiinryo.co.jp/entertainment/campaign/16cha/2026/