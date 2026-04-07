リバスタの建設技能者向けポイントサービス「ビルダーズポイント」が鹿島建設の全支店に導入

株式会社リバスタ

株式会社リバスタ（本社：東京都江東区、代表取締役：高橋巧、以下 当社）は、当社が提供する建設技能者向けポイントサービス「ビルダーズポイント」が、鹿島建設株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：押味至一、以下 鹿島建設）の全支店に導入されたことをお知らせします。

■「ビルダーズポイント」が鹿島建設の全支店導入に至った背景

建設業界では、建設技能者（以下 技能者）の高齢化や次世代の担い手である若年層の入職者減少による深刻な担い手不足が続いており、建設業界で働く魅力や働きがいをより感じられる環境づくりが求められています。

「ビルダーズポイント」は、このような労働環境を取り巻く幅広い課題の改善に寄与することを目指し、2023年10月より鹿島建設をはじめとする元請会社3社の全面協力のもと、全国の複数の現場で実証実験を行ってきました。その結果、ポイント付与の仕組みが技能者のモチベーション向上および建設現場の活性化に寄与することが実証され、業界課題の解決に貢献する新たなソリューションとして、2024年6月より「ビルダーズポイント」の正式提供を開始しました。

正式提供後も、鹿島建設の複数現場において「ビルダーズポイント」が継続利用され、数百名の技能者を対象に「安全意識の向上」「技能者のモチベーション向上」「書類提出等の業務改善」「CCUSカード（※1）のタッチ率上昇」等の効果を確認しています。

■導入により確認された主な成果

「ペーパレスKY」の提出率が70％→90％に改善。建設現場施工管理サービス「Buildee」（※2）への作業予定等の入力率を100％に引き上げ

鹿島建設の建設現場の安全管理に関する新しい取り組みとして、現場でのKY（危険予知）活動記録（※3）を電子化し、オンラインで提出する「ペーパレスKY」が実施されています。

また、「Buildee」の3サービス（調整会議、労務安全、入退場管理）が、鹿島建設の建築工事の全現場で利用されています。（※4）

技能者による「ペーパレスKY」提出や「Buildee」への作業予定等入力について、これまで一部の現場では対応が十分に定着していない状況が継続していました。そこで2つの施策をより徹底させるため、対応済みの技能者にポイントを付与できる「ビルダーズポイント」が試行的に導入されました。

実証実験の結果、「ペーパレスKY」の提出率が70％から90％となり20％向上し、さらに「Buildee」への入力率は100％となり、「ビルダーズポイント」が飛躍的な改善に貢献しました。

■鹿島建設の現場社員と技能者による、導入後の主な評価

鹿島建設の現場社員の声

- 技能者への感謝の気持ちがポイントとして可視化されたことで、現場の一体感が高まった。- 安全大会や改善提案活動の参加率が向上した。- 現場近隣の清掃や安全パトロールなどにも自発的に取り組んでもらえるようになった。- 技能者に急な業務依頼を行った際、ポイントを通じて感謝の気持ちを伝えやすくなった。

技能者の声

■エンドースメント

- ポイント付与により日々の努力が認められているように感じられ、モチベーションの維持につながった。- 現場内でのコミュニケーションが円滑になった。

今回の発表にあたり、鹿島建設様よりエンドースメントコメントをいただいております。

鹿島建設 常務執行役員 建築管理本部副本部長 兼 建築企画部長 堀内大輔氏

鹿島グループ中期経営計画（2024～2026）で掲げている「安全で魅力ある働きやすい現場の追求」や「担い手確保」等に向けて、このたびの「ビルダーズポイント」の全支店導入は非常に大きな意味を持つと考えています。

技能者の皆さんの努力や日々の取り組みに対して、ポイントという形で感謝の気持ちを伝えることは、現場の雰囲気改善や一体感醸成に大きく寄与すると確信しています。今後も私たちは協力会社や技能者の方々とともに、誰もが安心して働き続けられる魅力的な現場づくりに取り組み、建設業界の未来を支えてまいります。

■今後について

当社は今後も、サービスの利便性向上やポイント交換先の拡充等の機能改善を通じ、技能者のモチベーション向上や魅力的な現場の創出に寄与するサービスづくりに努めてまいります。

■「ビルダーズポイント」について

元請会社は独自のポイントプログラムを簡便に構築でき、安全講習会への参加やヒヤリハット報告など、安全・改善活動 への取り組みに応じて、技能者へポイントを付与することが可能です。ポイントの管理・授受は専用アプリ上で行うことができます。

また「Buildee」と連携し、入退場記録に基づくポイントの一斉付与など、現場運用に即したスムーズなポイント運用も実現します。「ビルダーズポイント」は、技能者のモチベーション向上や魅力的な現場の創出による、業界の課題解決に向けたサービス設計が評価され、2024年度「IT賞（社会課題解決領域）」を受賞するとともに、「日本のサービスイノベーション2025」に選出されました。

・「ビルダーズポイント」サービスサイト：https://service.builders-point.jp/

「ビルダーズポイント」付与のフロー図「ビルダーズポイント」導入による効果

（※1）CCUS（建設キャリアアップシステム）に登録された技能者にはCCUSカードが交付され、工事現場への入場時にそのカードを現場に設置されたカードリーダー等にタッチする必要があります。

（※2）建設現場施工管理サービス「Buildee」：建設現場における施工管理業務をサポートするクラウドサービスです。日々の調整会議における作業間連絡調整や入退場管理、安全書類作成、進捗・歩掛管理などの機能をすべて網羅したオールインワンのサービスとして800社超の元請会社に利用いただいており、業界最大級の施工管理領域クラウドサービスとして普及しています。（サービスサイト：https://service.buildee.jp/）

（※3）「KY（危険予知）活動」：建設現場における労働災害を未然に防ぐために、現場に潜む事故や災害の危険を事前に特定し、適切な安全対策を確認し合う重要な安全管理プロセスのことです。

（※4）鹿島建設株式会社様 「Buildee」導入事例：https://service.buildee.jp/customer/case/kajima/

■関連リリース

- リバスタの建設技能者向けポイントサービス「ビルダーズポイント」を安藤ハザマが全支店へ導入～試験導入した一部の現場では、CCUSカードのタッチ率が約20%向上。担い手不足対策や建設技能者のモチベーション向上等のため全国の現場へ順次導入～（2025年8月19日）(https://www.rvsta.co.jp/news/20250819/)- リバスタの「ビルダーズポイント」、鹿島建設の現場における安全意識や技能者のモチベーション向上に寄与 ～KY（危険予知）活動記録のオンライン提出率が約20%改善～（2025年3月18日）(https://www.rvsta.co.jp/news/20250318/)- リバスタ、建設技能者向けポイントサービス「ビルダーズポイント」を提供開始 鹿島建設・戸田建設・西松建設のほか、複数社での導入が決定（2024年6月3日）(https://www.rvsta.co.jp/news/20240603/)

■リバスタについて

株式会社リバスタは、【「つくる」の現場から、世界を変える。】をミッションに掲げ、ICTの力を活用して、建設業界が抱えるさまざまな課題の解決に取り組んでいます。主なソリューションとして、電子マニフェストサービス「e-reverse.com」、CO2算定サービス「TansoMiru」、施工管理サービス「Buildee」、ICT機器ソリューション「BANKEN」、施工管理業務の標準化・ノウハウ継承支援サービス「GENBATON」、技能者向けポイントサービス「ビルダーズポイント」を提供しています。

会社名：株式会社リバスタ

代表者：代表取締役 高橋巧

所在地：東京都江東区豊洲5-6-36 豊洲プライムスクエア9F

資本金：1億円

URL：https://www.rvsta.co.jp

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