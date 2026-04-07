第18回「名古屋アンティークマーケット」4月25日・26日に開催！フランス蚤の市が日本にやってくる！

株式会社レジスタ

名古屋アンティークマーケット実行委員会は、2026年4月25日（土）・26日（日）の2日間、名古屋市中区の東別院・西別院を中心とした、たちばなエリア（通称：なごや寺町）で「第18回名古屋アンティークマーケット（NAM 18th）」を開催いたします。 本開催では、西別院の会場テーマを「フランスの蚤の市」とし、フレンチアンティーク等の関連商品を扱う店舗の出店のほか、東別院では「古本と、レコードと。」と題した新たなエリアを開設し、規模を拡大して実施します。

■ イベントのコンセプト：「300年、時を越える大人の無駄遣い。」

▼ 前売りチケットの購入・詳細はこちら :https://nagoya-antique-market.jp/ticket/

会場となる橘町周辺は、江戸時代に尾張名古屋の城下町の入り口として、古物・古鉄の専売権が与えられていた歴史あるエリアです。本イベントは、この由緒ある地で、現代のアンティークショップを集め、江戸時代から300年、時を越えた大人の無駄遣いを実現することをコンセプトとしています。2017年の初開催以来、回を重ねるごとに来場者数を伸ばし、東海地域最大級の蚤の市として二日間15,000人以上の方が来場するイベントになっています。

■ 今回のハイライト：お寺とまちをジャックした巨大蚤の市

1. 【WEST AREA：西別院】フランスの蚤の市を再現

18th NAMのフライヤー。今回も人気イラストレーターの「TM paint」氏が担当しています。

西別院会場は「フランス」をテーマに据え、会場全体をフランスの蚤の市に見立てて構成します。屋外には伝統的なアンティーク雑貨やブロカントだけでなく、ハイブランドのヴィンテージアイテムや革靴など、幅広いジャンルの名店が集積します。

また、今回は古着エリアを拡張。敷地内の屋内ホール（文化ホール）には全国から人気の古着店が集まり、多様なヴィンテージ衣料のお買い物をお楽しみいただけます。

2. 【EAST AREA：東別院】100を超える出店と、新エリア「古本と、レコードと。」

18th WEST AREA マップ18th WEST AREA 出店者リスト前回、17thのWEST AREAの様子。17thは「関西・アジア」をテーマに、関西のアンティークショップやアジア諸国から人気出店者が集結しました。前回のWEST AREAの様子前回のWEST AREAの様子

東別院には、地元東海エリアはもちろんのこと、関西の人気店をはじめ、全国から100店舗を超えるアンティークショップ、ヴィンテージショップが出店。他にもフードトラックや飲食物販も並びます。

18th EAST AREA マップ18th EAST AREA 出店者リスト前回のEAST AREAの様子前回のEAST AREAの様子前回のEAST AREAの様子前回のEAST AREAの様子新エリア「古本と、レコードと。」「古本と、レコードと。」会場マップ・出店者一覧

本堂横の対面所（屋内）にて、今回より新たに開設するエリアです。5軒の古書店と3軒のレコードショップが出店し、古書、レコードに特化した販売を行います。デジタルの時代にあえて「所有する、飾る」アナログの魅力を提案するとともに、エリア内には、熱気あふれる会場内でも購入した本やレコードを珈琲とともにゆっくりと楽しめる専用の読書スペースを併設します。

東別院会館：「レトロマーケット」と「GREEN FREAKS」

東別院会館にて、昭和・平成レトロ雑貨に特化した「レトロマーケット」と、多肉植物や観葉植物マニアの祭典「GREEN FREAKS」を同時開催します。時代やジャンルを超えた多様なコレクションをお楽しみいただけます。

3. まち全体がマーケットに：サテライト会場での同時開催

「レトロマーケット」会場マップ・出店者一覧「GREEN FREAKS」会場マップ・出店者一覧前回「レトロマーケット」の様子前回「GREEN FREAKS」の様子

東西別院の間をつなぐ仏壇通り周辺の各拠点でも、同時開催イベントが行われます。メイン会場だけでなく、点在するスポットを歩いて巡ることで、名古屋のたちばなエリアの新たな魅力を発見できる回遊型イベントとなっています。

日置神社・どんぐり広場

今回も、「URBAN NIGHT OWL（UNO）」と、クラフト市「HINATAICHI」が東・西別院の中間地点にある、日置神社・どんぐり広場で同時開催します。 UNOでは、「Bicycle Heritage Market in NAM 18th」と題して、大人の外遊びをテーマに激レアなカスタム自転車の展示販売やパーツショップが集結。見たことのない特別な一台に出会えるマーケットを展開します。 HINATAICHIではキッチンカーや飲食物販が並び、美味しいグルメを楽しめます。

「URBAN NIGHT OWL」前回の様子「HINATAICHI」前回の様子南大須ビル・SOKO MARKET

昨年リノベーションした地域のクリエイター拠点「南大須ビル」では、展示やフリマ、ランイベントを行う特別企画「URBAN FERMENT」を実施（一部入場料あり）。また、地域のシェアスペース「Reunion negra -塒-（リウニオン ネグラ）」で飲食・物販イベント「SOKO MARKET」を開催し、回遊によるまち歩きを促進します。

南大須ビルSOKO MARKETさらに、今回もシェアサイクル「チャリチャリ」との連携で、無料で東西別院の移動を快適に！まちとの連携企画：寺町の魅力を発見する「ナムナムてくてく」プロジェクト

今回は、単なる会場内のイベントにとどまらず、舞台となる「なごや寺町」の魅力自体を体感していただくための企画を実施します。

■ 開催概要

- まち歩きツアー： 地元ガイドと共に寺町の歴史的建築や店舗を巡り、街の文化を体感できるツアーを両日開催します。- スタンプラリー： 4/1～4/26の期間中、地域店舗や会場を巡るラリーを開催。スタンプを集めると寺町の豪華土産やオリジナルせんべい（数量限定）が当たります。- 限定冊子『ナムナム』配布： 当日ブースでのアンケート回答者様に、寺町やNAMの魅力が詰まった限定ZINE（冊子）をプレゼント。まち歩きツアー 西別院での様子ナムナムてくてくブース 前回の様子▼ 前売りチケットの購入・詳細はこちら :https://nagoya-antique-market.shop/?category_id=654205b059d7980029c9ac1b

イベント名： 第18回名古屋アンティークマーケット

開催日： 2026年4月25日（土）・26日（日）

時間：

EAST AREA（東別院）：10:00～17:00

WEST AREA（西別院）： 9:30～16:30（※アーリーチケット入場は9:00～）

会場： 真宗大谷派 名古屋別院、本願寺名古屋別院、他

リストバンド代（入場料）：

1day：1,300円

2days（前売り通し券）：2,200円 ／ 2days（当日通し券）：2,400円

※18歳未満、70歳以上、障害者手帳をお持ちの方は無料（要 身分証提示）

チケット販売： 混雑緩和のため、公式サイトにて前売り券（1日券、2日通し券、WEST AREAへの9:00先行入場が可能なアーリーチケット等）を販売しております。

本件に関するお問い合わせ先

▼ 最新情報は公式インスタグラムで！ :https://nagoya-antique-market.jp/

名古屋アンティークマーケット実行委員会 事務局（担当：上田）

Mail: info@antique-mkt.net

Instagram: @nagoya_antique_market