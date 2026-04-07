「薬屋のひとりごと」主人公・猫猫（マオマオ）も推薦……？　新感覚カニバリズム・コメディ『不死王の息子』コミックス1巻が2026年4月7日（火）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、「カドコミオリジナル」レーベルよりコミックス『不死王の息子 1』《原作：日向夏（ヒーロー文庫／イマジカインフォス）、漫画：小うどん、キャラクター原案：大地 幹》を2026年4月7日（火）に発売いたします。

シリーズ累計4,500万部突破！

大人気シリーズ「薬屋のひとりごと」の著者、日向夏（ひゅうがなつ）の新境地『不死王の息子』コミック版第1巻がついに発売！

不死王の息子と不死になってしまった少女が織りなす、カニバリズム・コメディ。

「薬屋のひとりごと」の主人公・猫猫から寄せられた（ちょっと）毒舌な推薦コメントにも注目です！

作品あらすじ

「転校生は、不死王の息子でした」

現代日本、でもけっこう普通に人狼や吸血鬼など人外たちが暮らしている世界。

中学受験を控えた由紀子のクラスに転校してきた山田不死男（やまだ ふじお）と名乗る少年は、「不死王の息子」だった。

とってもカジュアルなノリで落ちたり取れたり爆発したりする不死男。

学級委員の由紀子は、気乗りしないが何かと彼の世話を焼く……。

しかしある日、食人鬼から同級生を助け、由紀子は代わりに襲われてしまう。

そんな彼女を救ったのは、いつもの雰囲気とはどこか異なる不死男だった。

意識を取り戻した由紀子は、夢か現かはっきりしないまま、とっても美味しいお肉を食べ……。

《不死者》になってしまった――!?︎

ここから由紀子は不死男と共に、様々な事件（死亡フラグ）にぶち当たっていくことに……。

キャラクター紹介

日高由紀子（ひだか ゆきこ）

受験を控えた真面目な女の子。厄介ごとを押し付けられても引き受けがち。

スルースキルは高いが、どちらかといえばツッコミ属性。

山田不死男（やまだ ふじお）

不死王の息子。死亡フラグを立てまくり、結構死亡している天然美少年。

ナマケモノ並みの闘争心と、プラナリアを超える生命力を持つ。

特典情報

カドコミ『不死王の息子』連載ページ :https://comic-walker.com/detail/KC_006663_S/episodes/KC_0066630000200011_E1～3話試し読み可能です。

【ゲーマーズ】描き下ろしブロマイド

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10876546/

【メロンブックス】描き下ろしイラストカード

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3510116

※各特典はなくなり次第終了になります。

※特典に関するお問い合わせは、各店舗までお願いいたします。

書誌情報

書名：不死王の息子 １

原作：日向夏

漫画：小うどん

キャラクター原案：大地 幹

定価：913円（本体830円＋税）

発売日：2026年4月7日（火）

判型：B6判

ページ数：194ページ

ISBN：978-4-04-811925-2

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322601000437/)

原作小説書誌情報

レーベル：ヒーロー文庫

書名：不死王の息子 １

原作：日向夏

イラスト：大地 幹

定価：715円（本体650円+税）

発売日：2021年11月29日

判型：文庫版

ページ数：264ページ

ISBN：978-4-07-450513-5

発行：株式会社イマジカインフォス

著者プロフィール

原作：日向夏（ひゅうがなつ）

福岡県在住。『薬屋のひとりごと』（ヒーロー文庫／イマジカインフォス）にてデビュー。

主な著書に『不死王の息子』『トネリコの王』（共にヒーロー文庫）、『神さま学校の落ちこぼれ』（白泉社）、『聖女に嘘は通じない』（講談社）など。

X：https://x.com/NaMelanza

漫画：小うどん（こうどん）

コミカライズ担当。

主な担当作に『夏へのトンネル、さよならの出口 群青』（サンデーGXコミックス）、『人狼ゲーム』『人狼ゲーム ビーストサイド』『人狼ゲーム クレイジーフォックス』（竹書房）など。

X：https://x.com/attaka_koudon

キャラクター原案：大地 幹（だいち みき）

主な著書に『月とピエタ』（カドコミ）。

担当作に『血戦のクオンタム ～量子世界の転生科学者～』（モーニング）、『千銃士』 （角川コミックス・エース）など。

【カドコミ公式サイト】

https://comic-walker.com/

【カドコミ編集部 公式SNSアカウント】

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TikTok：@kadokomi／https://www.tiktok.com/@kadocomi

「カドコミアプリ」とは

KADOKAWAの漫画サイト「カドコミ」から生まれた漫画アプリ。150作品以上の連載を初回無料で全話閲覧できるほか、『異世界おじさん』『聖女の魔力は万能です』『文豪ストレイドッグス』など人気連載も多数掲載！ 各話を無料やレンタルで毎日気軽にお楽しみいただけます。

2024年5月にサービスを開始した「カドコミアプリ」は、2025年12月末時点で累計ダウンロード数200万件を突破。2026年3月現在1,500作品以上が掲載され、今後もどんどん作品が増えていく予定です。どうぞお楽しみに！

「カドコミアプリ」概要

［ タイトル ］カドコミ

［ 対応端末 ］iOS ／ Android

［ 価格 ］基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］2024年5月23日

［ 提供元 ］株式会社ドワンゴ

［ URL ］

iOSアプリはこちら＞＞(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%AB%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%9F-kadokawa%E3%81%AE%E6%BC%AB%E7%94%BB%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6447310431)

Androidアプリはこちら＞＞(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.bookwalker.cwapp.android)