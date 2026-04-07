生成AIの本質を知り、使い、最短で成果を出す！『医師のための生成AI超活用術-本質を知り使いこなす』4/6発売

株式会社医学書院書影『医師のための生成AI超活用術-本質を知り使いこなす』

株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区 代表取締役社長：金原 俊)は、書籍『医師のための生成AI超活用術-本質を知り使いこなす』（著：三澤 将史）を2026年4月6日に発売しました。

医師であるとともに日本初の医療機器AI開発メンバーでもある著者の単著

著者である三澤 将史先生は医師であるとともに、AIを活用したプログラム医療機器として国内初の薬事承認を取得した「EndoBRAIN(R)」の開発者の一人でもあります。SNSで生成AIに関する情報発信も行っており、総フォロワー数は2万人超。セミナーも開催しており、のべ8,000人が参加しています。

生成AIは「どう適切に使いこなすか」が問われる時代に

生成AIは驚異的な速度で進化を続け、2022年にChatGPTが登場すると、AIは一気に民主化されました。専門知識がなくともさまざまな領域で高いパフォーマンスを発揮しうる一方で、不適切な使用も取り沙汰されています。どれほど便利なツールでも、正しく使わなければその恩恵は受けられません。

“本質×活用術”、医師の新必須スキルをこの一冊で！

医療者も例外ではありません。臨床相談や論文執筆にAIを使い「楽になった」「時短できた」という声がありますが、本質的なAI活用とは楽をするためではなく今まで到達できなかった高みに踏み込むためのものであるべきと著者は考えます。本書では、医師が生成AIを表面的に利用するのではなく、その本質を理解したうえで主体的に活用できるようになることを目指しています。第I部では本質論を、第II部では実務に即した活用術を解説します。医師の新必須スキルをこの一冊で！

目次

第I部 医師として生成AIを使うということ

第0章 生成AIを使っていますか？

第1章 生成AIの本質を理解する─原理とメカニズム

第2章 生成AI全盛時代に人間が考える意味

第3章 主要AIの全体像 ─ 構造と特性

第II部 医師のための生成AI超活用術

第0章 活用の前に絶対に押さえておきたいこと

第1章 医師のための生成AI初期設定

第2章 プロンプトの極意

第3章 医師として生成AIを使いこなす─日常業務編

第4章 医師として生成AIを使いこなす─研究・論文編

付録

書誌情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14570/table/26_1_e36cd15a9e34f3ace344443ee9845b2e.jpg?v=202604071251 ]

詳細・本文サンプル

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株式会社医学書院について

1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。

治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。



■会社概要

会社名 株式会社 医学書院

創立 1944年

代表者 代表取締役社長 金原 俊

所在地 東京都文京区本郷1-28-23

事業内容 医学・看護および関連領域の専門書籍・雑誌・電子媒体の出版

URL https://www.igaku-shoin.co.jp/