和食さと　「天然めばちまぐろフェア」が4/9(木)からスタート!!

SRSホールディングス株式会社

〈期間限定〉 2026年4月9日(木) ～5月27日(水)予定

■天然めばちまぐろを特別御膳で楽しめる「天然めばちまぐろフェア」がスタート!

国内201店舗を展開する「和食さと」では、2026年4月9日(木)より期間限定メニュー「天然めばちまぐろフェア」を販売いたします。

和食さと「天然めばちまぐろフェア」の3つのポイント！

(1) 様々な種類のまぐろ料理を一つの御膳で楽しめる「天然まぐろづくし御膳」

(2)4種類のお寿司をご用意！旨味たっぷりなまぐろをお寿司で心ゆくまで味わい尽くす「天然まぐろにぎり膳」

(3)素材のままの天然まぐろ、炙り、漬けの3種類の味を一つのお重に詰め込んだ「天然まぐろ三味(さんみ)重」

【天然めばちまぐろフェア 商品紹介】

(1)天然まぐろづくし御膳 2,399円(税込2,638円)

天然めばちまぐろの旨味をそのまま味わえる「まぐろのお造り」や、特製たれとからめる「まぐろのユッケ仕立て」、注文ごとにじっくりと焼きあげた「まぐろのステーキ」をご用意。丼は、口当たりが滑らかでまぐろとの相性が抜群なとろろをかけた「まぐろの山かけ丼」をご用意。天ぷら盛り合わせ・茶碗蒸し・赤だしもセットです。

天然めばちまぐろの料理を詰め込んだ贅沢御膳の、至福の味わいをお楽しみください。

(2)天然まぐろにぎり膳 1,999円(税込2,198円)

天然まぐろをそのまま味わう「赤身にぎり」の他、丁寧に炙ったまぐろに薬味を添えた「炙りにぎり」、ザクザクとした食感が楽しい「ザクザク醬油にぎり」、店仕込みの漬けまぐろを長芋と一緒にお召し上がりいただく「まぐろと長芋の手巻き寿司」の4種類のお寿司をご用意。さらに選べるミニ麺と茶碗蒸しもセットです。天然まぐろをお寿司で心ゆくまでお楽しみいただける和膳となっております。

(3)天然まぐろ三味(さんみ)重 2,199円(税込2,418円)

素材そのままの「天然まぐろ」に、香ばしく炙りあげた「炙り」、特製たれにじっくりと漬け込み、旨味がさらに増した「漬け」の3種類の味をごはんと一緒に味わう一品。薬味と一緒に食べるもよし、お好みで特製醤油だれやごまだれをかけて食べ比べを楽しむもよし。また最後の〆はおだしと薬味で出汁茶漬けとしてもお召し上がりいただけます。

■天然まぐろの逸品料理も単品注文可能！

その他、天然まぐろのちょい足し逸品もご用意。旨辛な味がたまらない「混ぜて食べるまぐろキムチ」や、なめらかなとろろと天然まぐろが絡み合う「まぐろの山かけ」、特製だしで炊きこんだ「まぐろしぐれ煮」など、おつまみにもぴったりな逸品も。

【キャンペーン概要】

■対象店舗： 和食さと全店(201店舗)

■販売期間： 2026年4月9日(木)～5月27日(水)予定

※一部店舗では改装などにより休業している場合があります。

※食材の状況により商品内容、食器等が異なる場合があります。

※販売状況により売り切れの場合もありますのでご了承ください。

※本キャンペーンは予告なく変更・休止する場合があります。

※めばちまぐろは部位によって色味が異なる場合がございます。

※写真はイメージです。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com)

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