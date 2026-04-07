福岡市の公立小4年生が半年間、AI時代の「考える習慣」授業を受けました

株式会社Learner’s Learner

リーダーシップ教育プログラムを提供する株式会社ラーナーズラーナー（福岡県糸島市）は、福岡市立西高宮小学校におけるキャリア教育の実践を監修しています。2025年9月から始まった4年生向け授業の半年間の実践を通じて、児童が授業で学んだ思考習慣を、国語・算数などの他教科や家庭での会話、習い事などに自発的に活用する様子が確認されました。

AIの急速な進化により、これからの社会では、知識を覚える力だけでなく、自ら問いを立て、情報を整理し、対話しながら考えを深める力がこれまで以上に求められています。

この授業は、米国の先進的な教育メソッドをもとに、小学生向けに再設計した思考習慣カリキュラムを活用し、子どもたちが自ら考え、答えを見つけ、日常の中で実践していく力を育てることを目指すものです。半年間の実践を通じて、授業で学んだ考え方が、国語や算数などの他教科、家庭での会話、習い事などにも広がる様子が見られました。

4年生全6クラス・196人を対象に行った取り組みでは、児童アンケート回答者162人のうち、99.4％が「考える力が伸びた」、98.1％が「これからの時代に必要だと思う」と回答しました。また、授業以外で思考習慣を活用した場面についての自由記述は154件にのぼり、学びが授業内にとどまらず、生活全体に広がる「学びの転移」が確認されました。

●背景

従来のキャリア教育では、将来の職業を知ることに重点が置かれる場面も多くありました。一方、AI時代には、正解を覚えること以上に、変化する社会の中で自分なりに考え、判断し、行動する力が重要になっています。西高宮小学校での今回の実践は、キャリア教育を「職業を知る学び」から、「これからの時代を生きるための考える力を育てる学び」へと広げる試みです。

本プロジェクトは、4年生から6年生までの3年間を通じて、4年生「自分を知る・社会を知る」→5年生「自分を試す」→6年生「自分を活かす」という流れで設計されています。2025年度の4年生では、問いを立てる力、課題を多面的に捉える力、考えを整理して伝える力を中心に学びました。

●半年間で見られた変化

今回の半年間で特に目立ったのは、子どもたちが物事を「自分事」として考える姿勢を身につけ始めたことです。自由記述では、ニュースや災害について「自分だったらどうするか」を考えるようになった、出来事の背景や良い点・悪い点を掘り下げて考えるようになった、といった声が見られました。

また、学んだ思考習慣は、次のようにさまざまな場面へ広がっています。

・国語では、登場人物の気持ちを自分事として捉えながら読む

・算数では、分かっていることと分かっていないことを整理して問題に向き合う

・家庭では、5W1Hや結論から話すことを意識し、会話が伝わりやすくなる

・習い事では、うまくいったこと、課題、次の挑戦を振り返りながら次の行動につなげる

学校現場では、子どもたちが自分の考えを出すことに前向きになり、他教科でも授業で学んだ思考習慣を応用する様子が見られています。学級づくりの面でも、対話や協働に良い影響が出ているという声が上がっています。

●実施概要

・実施校：福岡市立西高宮小学校

・対象：2025年度4年生全6クラス・196人

・授業枠：総合的な学習の時間内 キャリア教育

・期間：2025年9月～2028年3月予定

・監修：民間教育事業者2者による共同監修

●今後の展開

2026年度は、5年生で「自分を試す・社会に試す」をテーマに、企業への提案活動にも取り組む予定です。AI時代に必要とされる考える力を、公立小学校の教育現場でどのように育てていくか。本取り組みは、その一つのモデルケースとして、今後の展開が注目されます。

ーーーーーーーー

■ 株式会社ラーナーズラーナー（株式会社Learner's Learner）

2021年より米国ミネルバプロジェクト社と事業提携し、ミネルバ大学の先進的なリーダーシップ教育を日本国内へ展開。資生堂・パナソニック・NECなど大手企業約60社・1000名超が受講する実践型プログラムを提供。2024年からは小学校など子ども向け教育プログラムの監修にも取り組む。

所在地：福岡県糸島市二丈福井3119-4 代表：黒川公晴 URL: https://www.learnerslearner.com/

■ 民間学童クレイバーキッズ（Craver Kids）

「未知の世界を楽しむ思考習慣を育む」を理念とするスクール型民間学童（2024年開校）。ラーナーズラーナー代表の黒川公晴監修のもと【40の思考習慣】(R)を体系化し、思考・対話・実行力を伸ばす独自カリキュラムを実践する。

所在地：東京都港区北青山2丁目7-28 7階 URL: https://craverkids.jp/

■ 福岡市立西高宮小学校

所在地：福岡市南区平和1丁目6-55