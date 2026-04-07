人材不足に対応　外国人材支援のヒューブル、物流人材大手「東西」と業務提携

huble株式会社

外国人材支援のヒューブル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 輿石 昌明、以下ヒューブル）は、物流人材大手の東西株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役：佐脇功一、下記東西）と業務提携し、2027年4月に予定されている在留資格「特定技能」の「物流倉庫」分野新設を見据え、外国人材の育成・管理モデルの構築を開始します。

物流業界では、いわゆる「2024年問題」による輸送能力の低下に加え、荷役・梱包を担う倉庫現場の人手不足が深刻化しています。多くの物流現場ではスポット派遣に依存するケースも多く、教育負担の増加や定着率の低さがオペレーションの課題となっています。

一方、在留資格「特定技能」の中でも介護分野は高い日本語能力やコミュニケーション力が求められる分野であり、ヒューブルはこれまで同分野で外国人材の採用・教育・定着支援の仕組みを構築してきました。

そこでヒューブルは、介護分野で培った人材管理ノウハウを物流分野に応用し、2027年に新設が予定されている「特定技能・物流倉庫」分野への参入を決定しました。

本提携により、東西が持つ物流現場ネットワークとヒューブルの人材育成・管理体制を組み合わせ、単なる人材紹介にとどまらない、外国人材の定着を前提とした物流現場の体制構築を支援します。

■ 東西株式会社 代表取締役 佐脇 功一氏のコメント

「昨今の物流業において、人手不足に関する課題は年々深刻化を極めています。求職者の絶対数が減少する中、外国人材の活用は不可⽋なソリューションですが、現場では活用方法への不安やノウハウ不足という声も多く聞いております。外国人材確保のパイオニアであるヒューブル社と、70年間物流業に接し請負を含めた人材活用ができる弊社が提携することで、人材確保と現場支援の両面から物流企業様に寄り添えると確信しております。

2027年4月には特定技能に『物流倉庫業』が追加される予定であり、先行してノウハウを蓄積した企業が大きな優位を持つ転換期になると見ております。本提携を通じ、業界全体の人手不足解消と安定・盛況に貢献してまいります。」

■提供サービス

ヒューブルでは、特定技能「物流倉庫」人材について以下の支援を行います。

・特定技能「物流倉庫」外国人材の紹介

・現地選考、日本語教育、入国手続き、就業後フォローまでのワンストップ支援

・入社後の継続的な人材管理

・3か月に1回の定期面談・フォローによる定着支援

・現場で使える日本語教育プログラムの継続提供

・外国人材を活用した物流倉庫チームの編成支援

・在留資格制度を踏まえた長期的な人材活用プランの提案

■各社役割

ヒューブル：外国人人材の供給・教育・定着支援（管理業務）

東西 ：物流現場の業務運営・請負管理／既存クライアントへの展開

■今後の展望

2027年4月に予定されている特定技能「物流倉庫」分野の制度開始を見据え、ヒューブルはインドネシア現地法人と連携し、外国人材の育成プログラムを先行して開始します。制度開始と同時に、教育を受けた人材を物流現場へ供給できる体制を整備します。

また、東西が持つ200社以上の物流クライアントネットワークを通じて外国人材の受入現場を順次拡大し、物流業界における人材不足の解消と持続可能な物流インフラの維持に貢献していきます。

今後は物流倉庫分野での取り組みを基盤に、製造や運送など隣接分野への展開も視野に入れています。

＜会社概要＞

社名 ：ヒューブル株式会社

本社所在地 ：〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目11番10号 日総第22ビル301

創業 ：2020年1月

代表取締役社長：輿石 昌明

HP：https://huble.co.jp/

＜会社概要＞

社名 ：東西株式会社

本社所在地 ：〒143-0016 東京都大田区大森北1-1-10大森シティビル2F

創業 ：1957年10月

代表取締役 ：佐脇 功一

HP：https://www.touzai.jp/

本件に関するお問い合わせ先

ヒューブル株式会社

TEL/FAX 03-6435-2081/03-6435-2082

Email info@huble.co.jp