【速報】新ランコム ジャパン アンバサダーに、俳優・高石あかりさんが就任

日本ロレアル株式会社

2026年4月7日（火） 世界最大の化粧品会社ロレアルグループのラグジュアリー化粧品ブランド「ランコム（LANCÔME）」は、俳優の高石あかりさんを新たなランコム ジャパン アンバサダーとしてお迎えすることを発表いたします。

ランコムは、スキンケア、メイクアップ、フレグランスにおける先駆的な進化を通じて、常に美を再定義し続けてきました。そして今、その中心にあるのは、「前を向く勇気(Fearless Optimism) 」という考え方です。ランコムはこの哲学のもと、すべての女性が自らの美しさを愛し、その強さを分かち合えるよう、女性一人ひとりの人生をエンパワメントしていくことを使命としています。高石あかりさんは、俳優としてさまざまな役柄に真摯に向き合いながら、常に新しい表現に挑戦し続けています。未知の領域にも臆することなく一歩を踏み出し、その過程で自身の可能性を広げていく姿は、ランコムが大切にする「前を向く勇気(Fearless Optimism) 」の価値観と深く共鳴しています。内面からにじみ出るしなやかな強さと、自分らしくあり続けようとする姿勢は、これからの時代を生きる女性たちに寄り添い、前向きな一歩を後押しする存在であると考え、この度新たに、ブランドアンバサダーとしてお迎えしました。

高石あかりさんのコメント

この度、歴史あるランコム ジャパン アンバサダーに就任させていただいたことを心から光栄に思います。ランコムが掲げる「前を向く勇気」という哲学は、自分が大切にしたいと思う言葉そのものでした。

この哲学に見合うよう、これからも目の前にある作品とお芝居、そこで出会う方々を信じて、真摯に向き合い続けていきたいと思います。

そして、ランコムとともに、前へ進もうとする姿の素晴らしさや美しさがくれる力を丁寧にお伝えしていきたいです。

【就任記念】

4月8日（水）～4月14日（火）の期間、期間限定イベント「ランコム ゴールド UV EVENT」を開催。

高石さんのランコム ジャパン アンバサダー就任を記念して、サイン入り「アプソリュ ザ UV クリーム」を特別展示予定です。

＞＞イベントの詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000311.000012459.html)

高石あかりさんのプロフィール

アプソリュ ザ UV クリーム〈SPF50+ PA++++〉

2002年生まれ、宮崎県出身。2019年より俳優として本格的に活動を開始。

2023年に第15回TAMA映画賞最優秀新進女優賞、2026年に第50回エランドール賞を獲得。

近年の出演作に日曜劇場「御上先生」、「アポロの歌」（W主演）、映画「遺書、公開。」、「ゴーストキラー」(主演)、「夏の砂の上」、「禍禍女」、Netflix「グラスハート」に出演。

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインを務めた。

■LANCÔME（ランコム）について

世界最大の化粧品メーカーであるロレアルグループ（本社：パリ）の日本法人である日本ロレアル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ジャン-ピエール・シャリトン）のブランドの一つであり、世界ナンバーワンのラグジュアリー化粧品ブランド。

1935 年、ランコムは、先見の明を備えたパイオニア、アルマン・プティジャンにより、フレンチ エレガンスの精神とテイストを世界中に伝えることを目指して創立され、瞬く間に美の真髄を体現するブランドへと成長しました。ランコムはこれまで、スキンケア、メイクアップ、フレグランスにおける先駆的な進化を通じて、常に美を再定義し続けてきました。そのブランド哲学の中心にあるのは、いかなる時も未来を信じ、自らの手で道を切り拓く「前を向く勇気(Fearless Optimism) 」です。その歴史は、美しさへの飽くなき探求と、未来を切り拓く革新の歴史でもあり、世界中の女性が自信を持って自らの美しさを愛し、その強さを分かち合えるよう、女性一人ひとりの人生をエンパワメントしていくことを使命としています。

ランコムは 135 ヵ国で事業を展開し、世界各国の販売店で約 2 万人のビューティーアドバイザーたちが、洗練されたサービスとブランドを象徴する製品をお届けしています。ランコムは、科学の専門知識と女性のニーズを叶える想いをひとつに融合させ、スキンケア、メイクアップ、フレグランスが互いに補完しあうユニークなイノベーションを創造し続けています。ランコムは、全ての女性が自信を持って輝き、より幸福な未来を切り拓けるように応援しています。

◆公式ウェブサイト：https://www.lancome.jp