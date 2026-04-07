【たたき台くん機能拡充】株式会社グローカルＭＡ

株式会社 グローカルＭＡ

2026年4月7日

株式会社グローカルＭＡ

「マーケティングオートメーション（MA）」業務を支援する株式会社グローカルＭＡ（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：福嶋 信、以下「当社」）は、「たたき台くんソリューションサービス」（以下「たたき台くん」）に、MA施策の成果を左右する「シナリオ設計」を追加しました。施策設計からコンテンツ制作・実行準備までを一気通貫で支援します。

金融機関（SBI新生銀行）での試験導入で実証



本サービスの提供に先立ち、株式会社SBI新生銀行（以下「SBI新生銀行」）の依頼のもと、試験導入を実施しました。

本施策では、金融機関特有の高い品質要求や審査プロセスを前提としながら、施策設計・コンテンツ制作・実行準備までを「たたき台くん」により支援しました。その結果、従来は複数工程に分かれていたMA施策業務を整理・効率化できることを確認しました。

支援実績 ― AIと専門スタッフの連携によりMA業務を高速化 ―

SBI新生銀行におけるハイパー預金施策では、次のような支援を行いました。

■ シナリオ設計（約3営業日で作成）

・セグメント設計

・トリガー設計

・ジャーニー設計

・訴求コンテンツ案作成

■ コンテンツ制作（約5営業日で制作）

・シナリオ設計に基づくHTMLメール24本を制作

AIによる高速な設計案生成と、実務経験を持つマーケティングスタッフによる確認・調整を組み合わせることで、MA施策の立ち上げスピードを大幅に向上させました。

メール施策の効果

本施策で作成したメールコンテンツでは、金融商品関連メールとして高水準の成果を確認しました。

メール開封率：約45.4％～75.7％

クリック率 ：約0.4％～14.2％



MA施策は「作る前」で差がつく

コンテンツ制作に留まらない、MA施策の“上流工程”支援へ

多くの企業でMAツールは導入されていますが、実際の運用現場では次のような課題が存在します。

・シナリオ設計に時間がかかる

・設計と制作が分断されている

・属人化により改善が進まない



MA施策では「誰に・どのタイミングで・どのような訴求を行うか」といったシナリオ設計が成果を大きく左右します。しかし、この設計業務は検討事項が多く、担当者の経験や知見に依存しやすい領域でもあります。

当社の「たたき台くん」は、AIによる高速な「たたき台」生成と、人のマーケティング知見による精度調整を組み合わせることで、こうした課題を解決します。

「たたき台くん」とは

AIによる高速生成と、人のマーケティング知見を活かした精度調整を組み合わせた「ソリューションサービス」です。LPやメールなどのデジタルコンテンツに加え、チラシなどのオフライン媒体にも対応しています。

当社代表の福嶋は、大手企業を中心にMA導入・運用支援を長年手掛けてきました。「MA施策の成否を左右するシナリオ設計やクリエイティブ制作が、人手に依存し、時間もコストもかかってしまう」という現場の課題を解決するために開発しました。

「たたき台くん」を活用したシナリオ設計の流れ

STEP1：シナリオ設計のためのヒアリング

施策全体の方向性を整理します。

・目的

・ターゲット

・コミュニケーションチャネル

・訴求内容

・ゴール（KPI・到達点）

STEP2：AIによるシナリオ設計案の作成

ヒアリング内容をもとに、AIが以下のような設計案のたたき台を生成します。

・セグメント案

・トリガー案

・訴求コンテンツ案

・シナリオ案

STEP3：人による確認・調整

AIが生成した設計案を、当社スタッフが実務視点で確認・調整し、

実運用を見据えたシナリオとして仕上げます。

STEP4：納品

設計内容は、実行可能なシナリオとして納品します。

初稿提出後の微修正にも対応し、スピードと品質の両立を重視しています。



今後の展望

今後は、当社が強みとするデータ活用技術を活かし、施策実行後の効果分析や改善提案においてもAI活用を進めていく予定です。設計・制作・分析・改善までを一貫して支援することで、MA施策が「導入して終わり」ではなく、継続的に成果を生む仕組みとなることを目指します。



「たたき台くん」への申込・問合せ方法

以下のサイトより、お問い合わせください。

https://glocalma.jp/service/tatakidai-kun/

会社概要

株式会社グローカルＭＡ

代表取締役：福嶋 信

本社：神奈川県川崎市川崎区東田町11-27 メットライフ川崎ビル4階

代表の福嶋信は旭通信社（現ADKHD）に入社し、インターネット広告の先駆けであるデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(DAC)に出向、転籍。その後、多くの日本企業でMAが「導入したものの十分に活用されず、その真価が発揮されていない」現状を打破するために、株式会社グローカルＭＡを創業。大手金融系企業を中心に、多くの企業でMA支援に取り組んでいます。

著書『マーケティングオートメーション スペシャリストになるための教科書』（共著）。

『日経クロストレンド』で“MAを有効活用し会社を飛躍させる方法”（全10回）を連載

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00909/

『デジタル&データマーケティング市場分析2025-2027』（日経BP）で再掲

本件に関するお問い合わせ

担当：渡邊 茂徳

電話：044-789-8876

メール：info@glocalma.jp