【たたき台くん機能拡充】株式会社グローカルＭＡ
2026年4月7日
株式会社グローカルＭＡ
「マーケティングオートメーション（MA）」業務を支援する株式会社グローカルＭＡ（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：福嶋 信、以下「当社」）は、「たたき台くんソリューションサービス」（以下「たたき台くん」）に、MA施策の成果を左右する「シナリオ設計」を追加しました。施策設計からコンテンツ制作・実行準備までを一気通貫で支援します。
金融機関（SBI新生銀行）での試験導入で実証
本サービスの提供に先立ち、株式会社SBI新生銀行（以下「SBI新生銀行」）の依頼のもと、試験導入を実施しました。
本施策では、金融機関特有の高い品質要求や審査プロセスを前提としながら、施策設計・コンテンツ制作・実行準備までを「たたき台くん」により支援しました。その結果、従来は複数工程に分かれていたMA施策業務を整理・効率化できることを確認しました。
支援実績 ― AIと専門スタッフの連携によりMA業務を高速化 ―
SBI新生銀行におけるハイパー預金施策では、次のような支援を行いました。
■ シナリオ設計（約3営業日で作成）
・セグメント設計
・トリガー設計
・ジャーニー設計
・訴求コンテンツ案作成
■ コンテンツ制作（約5営業日で制作）
・シナリオ設計に基づくHTMLメール24本を制作
AIによる高速な設計案生成と、実務経験を持つマーケティングスタッフによる確認・調整を組み合わせることで、MA施策の立ち上げスピードを大幅に向上させました。
メール施策の効果
本施策で作成したメールコンテンツでは、金融商品関連メールとして高水準の成果を確認しました。
メール開封率：約45.4％～75.7％
クリック率 ：約0.4％～14.2％
MA施策は「作る前」で差がつく
コンテンツ制作に留まらない、MA施策の“上流工程”支援へ
多くの企業でMAツールは導入されていますが、実際の運用現場では次のような課題が存在します。
・シナリオ設計に時間がかかる
・設計と制作が分断されている
・属人化により改善が進まない
MA施策では「誰に・どのタイミングで・どのような訴求を行うか」といったシナリオ設計が成果を大きく左右します。しかし、この設計業務は検討事項が多く、担当者の経験や知見に依存しやすい領域でもあります。
当社の「たたき台くん」は、AIによる高速な「たたき台」生成と、人のマーケティング知見による精度調整を組み合わせることで、こうした課題を解決します。
「たたき台くん」とは
AIによる高速生成と、人のマーケティング知見を活かした精度調整を組み合わせた「ソリューションサービス」です。LPやメールなどのデジタルコンテンツに加え、チラシなどのオフライン媒体にも対応しています。
当社代表の福嶋は、大手企業を中心にMA導入・運用支援を長年手掛けてきました。「MA施策の成否を左右するシナリオ設計やクリエイティブ制作が、人手に依存し、時間もコストもかかってしまう」という現場の課題を解決するために開発しました。
「たたき台くん」を活用したシナリオ設計の流れ
STEP1：シナリオ設計のためのヒアリング
施策全体の方向性を整理します。
・目的
・ターゲット
・コミュニケーションチャネル
・訴求内容
・ゴール（KPI・到達点）
STEP2：AIによるシナリオ設計案の作成
ヒアリング内容をもとに、AIが以下のような設計案のたたき台を生成します。
・セグメント案
・トリガー案
・訴求コンテンツ案
・シナリオ案
STEP3：人による確認・調整
AIが生成した設計案を、当社スタッフが実務視点で確認・調整し、
実運用を見据えたシナリオとして仕上げます。
STEP4：納品
設計内容は、実行可能なシナリオとして納品します。
初稿提出後の微修正にも対応し、スピードと品質の両立を重視しています。
今後の展望
今後は、当社が強みとするデータ活用技術を活かし、施策実行後の効果分析や改善提案においてもAI活用を進めていく予定です。設計・制作・分析・改善までを一貫して支援することで、MA施策が「導入して終わり」ではなく、継続的に成果を生む仕組みとなることを目指します。
「たたき台くん」への申込・問合せ方法
以下のサイトより、お問い合わせください。
https://glocalma.jp/service/tatakidai-kun/
会社概要
株式会社グローカルＭＡ
代表取締役：福嶋 信
本社：神奈川県川崎市川崎区東田町11-27 メットライフ川崎ビル4階
代表の福嶋信は旭通信社（現ADKHD）に入社し、インターネット広告の先駆けであるデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(DAC)に出向、転籍。その後、多くの日本企業でMAが「導入したものの十分に活用されず、その真価が発揮されていない」現状を打破するために、株式会社グローカルＭＡを創業。大手金融系企業を中心に、多くの企業でMA支援に取り組んでいます。
著書『マーケティングオートメーション スペシャリストになるための教科書』（共著）。
『日経クロストレンド』で“MAを有効活用し会社を飛躍させる方法”（全10回）を連載
https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00909/
『デジタル&データマーケティング市場分析2025-2027』（日経BP）で再掲
本件に関するお問い合わせ
担当：渡邊 茂徳
電話：044-789-8876
メール：info@glocalma.jp