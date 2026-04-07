ワンキャリア、「わたしの野望スカウトキャンペーン」の交通広告を4月6日より東急東横線・渋谷駅で掲出

株式会社ワンキャリア

就活支援サービス「ワンキャリア」を展開する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）は、就活生の内に秘めた熱い「野望」を応援することで、学生と企業のより良いマッチング機会の創出を目指す「わたしの野望スカウトキャンペーン」の訴求として、東急東横線・渋谷駅にて交通広告の掲出を2026年4月6日（月）より開始します。また、同日より本キャンペーンに新たに11社が参加し、参加企業は合計6業界16社となります。

わたしの野望スカウトキャンペーン特設サイト

https://www.onecareer.jp/lp/yabou_scout(https://www.onecareer.jp/lp/yabou_scout)

「わたしの野望スカウトキャンペーン」の交通広告について

「わたしの野望スカウトキャンペーン」は、就職活動において内定獲得を目的に作られた画一的な「志望」ではなく、就活生一人ひとりが思い描く「なりたい私」への想い、すなわち内に秘めた熱い「野望」を後押しする取り組みです。（※1）

キャンペーン期間中は、キャンペーン特設サイト上でスカウトを受けたい企業をお気に入り登録し、自分の強みをビジュアルで企業に届ける「自己PR画像」を作成・登録した学生を対象に、企業からのスカウト受信確率が向上する施策を実施しています。（※2）

今回掲出する交通広告では、就活生が心の奥に秘めた「野望」を、サーモグラフィーの赤やオレンジの色味で表現しました。「企業は待っている。就活生の野望を。」「文字だけじゃ伝わらない熱量がある。」というメッセージを掲出し、自分の「野望」をビジュアルで企業へ届ける「自己PR画像」をレイアウトしたデザインとしています。

企業も多く、就活生や学生が行き交う渋谷駅で交通広告を展開することで、就活生の納得感ある就職活動を後押しするキャンペーンを広めるとともに、企業と学生双方にとってより良いマッチングを目指すワンキャリアの姿勢を発信します。

■東急東横線・渋谷駅における交通広告 概要

掲出場所：東急東横線渋谷駅B4Fコンコース（スーパーボード A1~A5）※改札内

掲出期間：2026年4月6日（月）～4月12日（日）

「わたしの野望スカウトキャンペーン」参加企業が拡大

本キャンペーンの趣旨にご賛同いただき、新たに11社が2026年4月6日（月）より参加します。これにより、キャンペーン参加企業は合計6業界16社となります。参加企業の増加により、学生はこれまでより選択肢が広がり、自身に合った企業と出会いやすくなります。また、参加企業にとっても、自社に関心を持つ学生へ効率的にアプローチできるようになり、学生と企業のより良いマッチング機会の創出をさらに後押しします。

キャンペーン実施の背景と今後について

■就活早期化が招く焦りと、入社後ミスマッチのリスクの高まり

近年、就職活動の早期化が加速しています。周囲が早期に内定を獲得し始める中、学生が焦りを感じ、自身のキャリアプランを十分に深める前に、まずは「内定を確保すること」を優先してしまうケースも少なくありません。実際に、多くの学生は面接期間中にその企業への入社志望度を高めており（※3）、早期選考段階では「受かりやすいから」「とりあえず」といった動機が先行しやすい傾向もうかがえます。こうした状況は、就職活動における納得感の不足や、入社後のミスマッチにつながる可能性があります。

■スカウト数2.8倍（※4）の「自己PR画像」で「効率的に選ばれる就活」を後押し

就職活動の早期化により、学生は大学での経験や研究実績を十分に積み上げる前の段階から自己PRを求められるなど、難しい状況にも直面しています。一方、企業側にとっても、限られた情報の中で学生一人ひとりの個性や強みを把握することに課題を抱えています。

ワンキャリアでは、学生がテキストだけでは表現しきれない個性や強みを視覚的に伝える手段として、「自己PR画像」機能を提供しています。これにより、企業は学生の価値観やストーリーをより直感的に把握しやすくなります。2025年1～3月（26卒・27卒）の実績では、自己PR画像を登録した学生のスカウト受信数は未登録者と比較して2.8倍（※4）となりました。さらに、生成AI搭載のコンテンツ制作アプリ「Adobe Express」との連携により、デザイン経験の有無を問わず、誰でも自分らしい自己PR画像を作成できる環境を整えています。

■今後の展開

今後もワンキャリアは「人の数だけ、キャリアをつくる。」というミッションのもと、学生一人ひとりが納得感を持ってキャリアを選択できるよう、情報提供・機能開発・コミュニケーション施策を通じた支援を継続し、学生と企業のより良い出会いの創出を目指します。

コメント

株式会社ワンキャリア マーケティング部 ブランドマネージャー 和智 真理子

型にはまった綺麗な「志望」ではなく、心に秘めた熱い想い「野望」が、多かれ少なかれ就活生にはあると感じています。そしてそれを、企業側も知りたいと思っています。このお互いの想いを繋げるため、就活生が多く行き交う渋谷の地で交通広告を開始いたしました。また参画企業の拡大により、学生の皆様にとっての選択肢はさらに広がります。本キャンペーンが、自分の内に秘めた野望を肯定し、それを共に叶えるパートナー（企業）と出会うためのきっかけになれば幸いです。





参考：関連施策

■ キャンペーン概要

【名称】わたしの野望スカウトキャンペーン

【特設サイト】https://www.onecareer.jp/lp/yabou_scout

【実施期間】＜応募期間＞ 2026年3月16日（月）～ 5月31日（日）

＜スカウト増量期間＞ 2026年4月1日（水）～ 6月30日（火）

【対象者】28卒

【参加方法】

１. 自身の“魅力”や“野望”をテーマにした自己PR画像を作成

※ワンキャリアのマイページで、豊富なテンプレートで簡単に画像作成ができる「Adobe Express」を活用しそのまま登録も可能

２. ワンキャリアのマイページから自己PR画像を登録

３. キャンペーン特設サイトから興味のある企業をお気に入り登録

上記条件を満たした学生は、該当企業からのスカウト受信確率が向上します。



【キャンペーンムービー】 https://www.youtube.com/watch?v=A6B9IXvWSEY

【ワンキャリアが提供する「自己PR画像」機能とは】

就活支援サービス「ワンキャリア」では、「ワンキャリア」サイト内でアドビが提供する生成AI搭載のコンテンツ制作アプリ「Adobe Express」とシームレスに連携（※5）。学生はテキストや画像、イラスト、グラフィックなどのクリエイティブをかけ合わせ、自身のアピールポイントをまとめた自己PR画像が作成できます。就活に特化した豊富なデザインテンプレート約50種類を無料で使用可能なため、デザイン経験の有無に左右されず、アピールしたい要素に合わせて誰でも自己PR画像を作成できる設計となっています。

※1 株式会社ワンキャリア プレスリリース『「志望じゃない。この気持ちは、野望だ。」ワンキャリア、就活生に向けた新コミュニケーションメッセージを策定』 （2026年3月5日）（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000311.000035321.html）

※2 株式会社ワンキャリア プレスリリース『履歴書の時代から「ビジュアル自己PR」の時代へ／ワンキャリア、「わたしの野望スカウトキャンペーン」開始』 （2026年3月16日）（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000316.000035321.html）

※3 株式会社ワンキャリア プレスリリース『【2025年卒 就活実態調査】就活中に企業への入社志望度が最も上がったタイミングは「面接期間中」』（2024年10月22日）（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000191.000035321.html)

※4 対象期間2025年01月～2025年03月（26卒・27卒）における自己PR画像を登録した学生と未登録学生の比較

※5 本機能はWEB版でのみご利用いただけます。（アプリ版は非対応となります）

お問い合わせはこちら :https://service.onecareercloud.jp/contact

株式会社ワンキャリア

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、3つのサービスを展開しております。



・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版）

・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版）

・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」



社名 ：株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 ：2015年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之

事業内容 ：キャリアデータプラットフォーム事業（採用DX支援サービス、その他）

証券コード：4377（東証グロース）

企業サイト：https://onecareer.co.jp/