BitStarがクリエイター育成機能を刷新し「BitStar Academy」を「BitStar Boost」へ改称

株式会社BitStar

インフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心とした様々な事業を展開する株式会社BitStar（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員CEO：渡邉拓）は、2026年3月1日付で、「BitStar Academy」を「BitStar Boost（ビットスターブースト）」へ改称し、提供内容を刷新したことをお知らせいたします。これまでYouTubeを中心に行ってきたクリエイター育成の実績をベースに、TikTok、Instagram、ライブ配信などマルチプラットフォームでの育成支援を強化します。

■名称変更の背景と目的

近年、クリエイターの活動領域はひとつのプラットフォームにとどまらず、YouTube、Instagram、TikTokなど複数のプラットフォームへと広がっています。それに伴いクリエイターの成長プロセスやマネタイズ手法も多様化しており、マルチプラットフォームでの活動を前提とした育成支援がこれまで以上に求められています。

こうした市場環境の変化を踏まえ、これまでYouTube支援をメインに行ってきた「BitStar Academy」は今回、マルチプラットフォームでの育成支援を強化し、さらにサービス名称を刷新し「BitStar Boost」としてローンチいたしました。「Boost」という名称には、クリエイター1人ひとりの可能性を押し上げ、成長を加速させる存在でありたいという思いを込めています。これまで培ってきた育成ノウハウを基盤に、より多様なプラットフォームと成長段階に対応できる支援体制へとアップデートしてまいります。

■これまでの育成実績

BitStar Academyは、BitStarが累計1,000名以上のクリエイター支援を通じて培ってきた知見を受け継ぎ、数多くのトップクリエイターを輩出してきました。

そうした実績の中で、クリエイター一人ひとりの個性や強みに応じた育成ノウハウを蓄積しています。

■BitStar Boostで提供する支援内容

※2026年3月時点の数値

BitStar Boostでは、1人でも多くのトップクリエイターを輩出することを目的に、育成領域を拡大します。

・トップクリエイターを目指すための、戦略的なSNS運用支援

投稿戦略の設計や企画立案、数値分析を通じて、成長の再現性を高める運用体制づくりを支援します。

・再生数やフォロワー数増加につなげる、コンテンツ改善支援

各プラットフォームの特性や視聴者傾向を踏まえ、企画や表現、見せ方を継続的に見直すことで、コンテンツの質と発信力の向上を後押しします。

・マネタイズ機会の拡大と収益基盤の強化

企業とのタイアップ案件、ライブ配信などを通じて、活動を継続し、次の挑戦につなげられる収益基盤づくりを支援します。

・クリエイターの強みを活かした活動領域の拡張

SNS上の発信にとどまらず、企業案件、イベント、商品化などへの展開を通じて、活躍の幅と影響力の拡大を目指します。

■今後の展望

BitStarは今後、BitStar Boostを通じて、YouTube、Instagram、TikTokなど、より多様なプラットフォームに対応した育成支援を強化してまいります。また、クリエイター1人ひとりの個性や発信スタイルに応じた支援をさらに磨き込むことで、トップクリエイターを輩出し続ける仕組みを生み出します。

加えて、マネタイズ機会の創出や活動領域の拡張を通じて、クリエイターが継続的に活躍できる環境を提供し、マルチプラットフォーム時代におけるクリエイターの成長パートナーとして、挑戦の初期から飛躍のフェーズまで、一貫して支援してまいります。



「BitStar Boost（ビットスターブースト）」

お問合せ先：boost@pro.bitstar.tokyo

■BitStar Productionについて

「BitStar Production」には、YouTubeやTikTokをはじめとするソーシャルメディアで活動する多種多様なクリエイターが550名以上所属しています。また、女性に特化したクリエイターレーベル「OOO Entertainment」も展開しています。

出演依頼や広告案件のご相談がある際には、お気軽にお問合せください。

お問合せ先：production.contact@bitstar.tokyo

「BitStar Production」：https://production.bitstar.tokyo/

「OOO Entertainment」：https://three-o.tokyo/

■株式会社BitStarについて

株式会社BitStar (ビットスター)は、「感情を動かす。世界を動かす。」をミッションに掲げ、100年後に名前が残る産業・文化をつくるべくインフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心に、エージェンシーやプロダクション、コンテンツスタジオ、P2Cビジネスなど様々な事業を展開しています。 インフルエンサーデータベース「BitStar Database」は、累計アカウント数300万件を超え、約5,000名の企業担当者様にご利用いただいており、自社で抱えるビックデータとAIを活用した企業とインフルエンサーのマッチングプラットフォーム「BitStar Match」は手間のかかるインフルエンサー選びをスマートにすることを実現。累計資金調達額は40億円を超え、日本国内に加えインドネシアにも拠点を設立しグローバル展開も加速させています。 BitStarは、ロングテールクリエイターの可能性をデータとテクノロジーで最大限に引き出し、ソーシャルメディア時代の新たな産業・文化を創造していきます。

所在地：東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル10F

代表者：代表取締役 社長執行役員CEO 渡邉 拓

設立：2014年7月

コーポレートサイト：https://bitstar.tokyo/corp

・インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「BitStar Match(https://bitstar.tokyo/match)」

・ソーシャルメディアマーケティング「BitStar Agent(https://bitstar.tokyo/)」

・AI自動ホームページ制作ツール「BitStar AI Page(https://lp.bsap.tokyo/)」

・クリエイタープロダクション「BitStar Production(https://bitstar.tokyo/production)」

・女性に特化したクリエイターレーベル「OOO Entertainment(https://three-o.tokyo/)」

・ソーシャルコンテンツスタジオ「BitStar Studio(https://bitstar.tokyo/studio/)」

・ブランドプロデュース「BitStar P2C(https://bitstar.tokyo/d2c/)」