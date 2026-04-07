ハワイ発のフレンチビストロ「natuRe tokyo」で、ご褒美ランチにぴったりの「Lunch Course」がスタート！ワイン好きにはたまらないフリーフロープランのセットも登場

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、飲食事業や公園再生事業などを展開する株式会社ゼットン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：菊地大輔）が運営する「natuRe tokyo(ナチュール トウキョウ)」は、お得にコース料理を楽しめる「Lunch Course」の提供を開始しました。

natuRe tokyoから、ご褒美ランチや記念日のお祝いに最適なランチコースが新登場。ハワイアンスタイルの3種のアミューズからスタートし、前菜、メインがセットになったコースが4,300円（税込）からのリーズナブルな価格でお楽しみいただけます。コース料理をしっかりと堪能したい方には、アミューズ３種、冷菜、温菜、メイン、デザートまでセットになった6,500円（税込）のコースがおすすめ。さらに、春らしいロゼワインを含むワイン8種をフリーフローでお楽しみいただけるプランや、アニバーサリープレートがセットになった多彩なプランもご用意いたしました。公園の中にある一軒家レストランならではの緑豊かな空間で、大切な方とおいしいひとときをお過ごしください。

Island Style Amuse 3 Elements

●チーズ グジェール 鶏レバーペーストとグァバジャム

Cheese Gougere with Chicken Liver Paste and Guava Jam

●パニプリ 帆立タルタル いくら

Panipuri, Scallop Tartar, Salmon Roe

●熟成アヒポケ そば粉チュイール

Aged Ahi Poke with Buckwheat Tuile

Main Wood Grilled

●鴨薪焼き～熟成 ⿊ニンニクのアイオリ～

Wood-Fired Duck - Aged Black Garlic Aioli

（＋1,000円で「国産 経産牛サーロインの薪焼き」もお選びいただけます）

平日限定「薪⽕料理ランチ」～Weekday Lunch Course～3⽫ 4,300円（税込）

●Island Style Amuse 3 Elements

チーズ グジェール 鶏レバーペーストとグァバジャム

パニプリ 帆立タルタル いくら

熟成アヒポケ そば粉チュイール

●Green

フレッシュケールと柑橘のサラダ リリコイ⽢酒ヴィネグレット

●Main Wood Grilled

鴨の薪焼き～熟成 ⿊ニンニクのアイオリ～

（＋1,000円で「国産 経産牛サーロインの薪焼き」もお選びいただけます）

平日限定「Chefs Lunch Course Weekday」5⽫ 6,500円（税込）※週末は＋1,000円（税込）

●Island Style Amuse 3 Elements

チーズのグジェール レバームース グアバコンフ

柑橘 マスカルポーネ グリーンチュイル

熟成マグロ アヒポケ 自家製豆腐フムス

●Wood-grilled first bonito of the season

初鰹の薪焼き 梅 サルサ・ロハ

●Seasonal vegetables

旬野菜 薪焼き 柚子胡椒 ブールブラン

●Main Wood Grilled

鴨の薪焼き ～熟成 ⿊ニンニクのアイオリ～

（＋1,000円で「国産 経産牛サーロインの薪焼き」もお選びいただけます）

●Dessert

紫芋のモンブラン オーツミルクとカシューナッツのジェラート

●Coffee, herbal tea

コーヒー、ハーブティー、ラテ

■natuRe tokyoについて

レストランの繊細さとビストロの気軽さを併せ持つ、公園の中にある自然豊かな一軒家レストラン。ランチはご家族や気の知れた友人と気ままに楽しめる薪⽕調理を活かした御膳などをラインナップ、ディナーは枠にはまらないビストロ料理をカジュアルにお楽しみいただけます。1階にはシェフが目の前で調理するシェフズカウンターや、心地よい喧騒の中で賑やかに楽しめるダイニングテーブル。２階にはテーブル席やBARカウンター、カーテンで区切られたプライベートな個室も。料理は国内外の星付き店で腕を磨き、natuRe waikiki のエグゼクティブシェフを務める小川 苗が監修したビストロメニューをご用意します。

■natuRe tokyo クリエイティブディレクター 小川 苗（Nae Ogawa）

1992年、東京都生まれ。服部栄養専門学校を卒業後、南青山のレストラン「NARISAWA」に就職。21歳で渡米し、ニューヨーク、パリの星付きレストランでの経験を経て、2017年より「PARIS.HAWAII」にてスーシェフに就任。RED U-35 2019ではGOLD EGGおよび岸朝子賞と滝久雄賞を受賞。

■姉妹店 natuRe waikiki（ナチュール ワイキキ）について

natuRe waikikiは、歴史指定建造物を改装したヒストリックな空間で、ハワイならではのアイランドフレンチをお楽しみいただけるファインダイニングです。臨場感たっぷりに調理風景を眺められるシェフズカウンターと、より気軽にお楽しみいただけるバーエリアを併設。ハワイの豊かな“AINA”（＝大地）に育まれた良質かつ環境に配慮された食材を、フレンチの伝統技法で調理し、驚きと喜びに満ちた料理でゲストをお迎えします。

＜HP＞https://www.naturewaikiki.com(https://www.naturewaikiki.com)

■店舗情報

・店舗名：natuRe tokyo （ナチュール トウキョウ）

・住所：東京都新宿区霞ヶ丘町5-7 E棟

・電話番号：03-5860-5288

・営業時間：営業時間 ：11:00～23:00 (LO 22:30)

[ランチ]11:00～15:00 (LO 14:30)

[カフェ]15:00～17:00 (LO 16:30)

[ディナー]17:00～23:00 (LO 22:30)

・定休日：不定休

＜HP＞https://nature-tokyo.zetton.co.jp

＜予約URL＞https://www.tablecheck.com/shops/nature-tokyo/reserve

＜Instagram＞https://www.instagram.com/nature.tokyo

■株式会社ゼットンについて

株式会社ゼットン(代表取締役社長：菊地大輔)は、「Make Community Better.」をビジョンに掲げ、人気のハワイアン カフェ＆レストラン「アロハテーブル」を核に、多様な業態を展開するダイニング事業、公共施設を活用したブライダル事業などを展開しています。2019年より公園プロジェクトにも着手し、街の特性に合わせた飲食店経営及びプロデュースを行っています。

＜本部所在地＞〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目10-9 MIYAMASU TOWER 9階

＜URL＞https://www.zetton.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/andSTHD_official/