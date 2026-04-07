【大阪・GLION MUSEUM】ゴールデンウィークは“体験するミュージアム”へ。人気イベントを日替わりで開催！

株式会社ジーライオン

GLION GROUP(ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武)は、同グループが運営するGLION MUSEUM(ジーライオンミュージアム／所在地：大阪府大阪市港区)にて2026年4月29日(水)～5月6日(水)の期間限定でゴールデンウィークイベントを開催いたします。

クラシックカーの魅力を五感で楽しめるミュージアム「GLION MUSEUM」では、ゴールデンウィーク期間中、GLION MUSEUMで人気のイベントを一堂に集めた特別企画を開催いたします。

「触れる・乗る・体験する」をコンセプトにGLION MUSEUMならではの体験が詰まったとっておきの1週間！大人からお子様まで、世代を問わずお楽しみいただけます。

■クラシックカー乗込イベント

GLION MUSEUMの醍醐味！

歴史的価値を誇るクラシックカーに実際に乗り込み、特別な一枚を撮影できる人気企画。

普段は展示されている車両を間近で体感できる、非日常のひとときをお楽しみいただけます。

・ 開催日：2026年4月29日(水)～5月6日(水)

・ 参加費：1名500円

■KIDS DAY

小学生以下入場無料!!

お子様向けの楽しい企画を多数ご用意したファミリーイベント。くじ引きでトミカかクラシックカーの乗込体験が当たります。

・ 開催日：2026年4月29日(水)・5月3日(日)

※くじ引きは小学生以下のお子様が対象

※KIDS DAYは毎週日曜に開催されています。

■キッズドライバー教習所

3月に開催して以来大人気のイベント！

ラジコンカーを使って運転体験ができる体験型コンテンツ。館内の教習コースにチャレンジ！参加者にはオリジナル免許証をプレゼントいたします。

・ 開催日：2026年4月29日(水)～5月6日(水)

・ 体験料金：1名1,000円

・参加資格：身長110cm以下のお子様

※イベント内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■GLION MUSEUM https://glion-museum.jp/(https://glion-museum.jp/)

築100年の赤レンガ倉庫とクラシックカーが共存する大阪築港・赤レンガ倉庫のGLION MUSEUMは、展示場4部屋にわたって世界中から集められた希少なクラシックカーを展示。赤レンガ倉庫を改修したクラシックな雰囲気の館内はより名車たちを引き立てる唯一無二な空間です。イベントやロケーション撮影、クラシックカーの貸し出しなども行っております。

同施設内にはハワイのHy's steak house国内唯一の姉妹店・AKARENGA STEAK HOUSE(https://www.akarengasteak.jp/)や、フレンチレストランLA VIE 1923(https://lavie-osaka.jp/)も併設。

GLION MUSEUM 店舗情報

住所

大阪市港区海岸通 2-6-39(大阪・赤レンガ倉庫内)



電話番号

06-6573-3006

営業時間

11時～17時

定休日

月曜日(祝日の場合は翌平日休館）

入館料

大人(中学生以上)1,300～1,900円(カレンダーに準ずる)

子供(小学生以下)無料

アクセス

お車の場合

阪神高速湾岸線・大阪港線「天保山」ICより約5分

※駐車場有(1台500円）

電車の場合

Osaka Metro中央線「大阪港」下車徒歩5分

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/