コスモスイニシア、新たな成長ステージへ 27名の新入社員とともに新中期経営計画初年度をスタート(ニュースリリース)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：高智 亮大朗）は、2026年4月1日(水)に、本社にて2026年度入社式を執り行い、27名の新入社員を新たな当社の一員として迎えました。

入社式では、新入社員各人へ辞令を渡した後、代表取締役社長 高智より歓迎の言葉を贈りました。社長からは、新社会人としての心構えに加え、当社が大切にしているミッションや行動指針、これまで社会に提供してきた新しい商品・サービスについて紹介しながら、「常に新しい価値を創り出すことに真摯に向き合ってきた企業であること」、そして「今日から一緒に新しい『Next GOOD』を創ってほしい」と新入社員への期待を語りました。

その後、当社取締役および常務執行役員が、それぞれ自身の新人時代のうっかりエピソードを披露するなど、笑いに包まれたり、「AI時代に不動産業へ入社する意味とは」を語り、深くうなずく様子が見られたりと、終始和やかで前向きな雰囲気の中、入社式は締めくくられました。

新入社員は、今後約1か月間の新入社員研修を経て、各部門へ配属される予定です。なお、2026年度を初年度とする新中期経営計画については、2026年5月に発表を予定しています。

■ 代表取締役社長 高智から新入社員へのメッセージ（要旨）

新入社員のみなさん、ご入社おめでとうございます。数ある企業の中で、コスモスイニシアとご縁があり、選んでいただいたことを大変嬉しく思います。社員一同歓迎いたします。

本日は、みなさんに新社会人としての心構えと、当社がみなさんに期待していること、そして当社が大切にしている価値観についてお伝えします。

当社の行動指針である「自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ」という言葉は、リクルートグループ時代から継承され、大切している言葉です。当社への入社を“機会”として十分に生かし、大いに仕事を楽しんでください。

先ほど辞令を渡しましたが、配属が必ずしも思い描いていたものと異なることもあるかもしれません。 私自身も、再開発事業に取組みたいと思って入社しましたが、入社時の辞令は、経理部への配属でした。しかし、置かれた環境で真摯に取り組む経験は、必ず自身の糧となり、将来の可能性を広げてくれます。私も、経理部での経験はその後の業務において大変役に立つものとなりました。新規事業を起案する際には事業収支をしっかり把握でき、今は経営者になり、さまざまな観点で数字を見ることにも大変役に立っています。

また、これまでの生活の中ではコロナ禍でさまざまなことが制限された時期もあったと思います。そんな中でも、当社はデジタル化への準備を進めていました。このことが、アフターコロナでのデジタル化推進の大きな基礎となりました。また、インバウンド向けのアパートメントホテル事業も、来るべきときに備えていましたので、現在はホテル事業が一気に進捗し、今や会社を支える大きな事業になりました。みなさんにも、一人ひとりが主体的に挑戦し、成長していくことを期待しています。

そして、ミッションである「『Next GOOD』お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。」の実現に向け、これまで当社は長期修繕計画やアパートメントホテルなど、まだ世の中にない新しい価値を生み出し続けてきました。みなさんも、仲間と共に、お客さまがまだ気づいてない価値を“一歩先の発想"で創り出していくことで、「新しいあたりまえを創り出す企業グループとして活躍していくことを期待しています。

■ 当社の取り組み：多様な人材が、自分らしく輝き、躍動できる職場づくり

当社は個人の成長が会社の成長になると考え、さまざまな制度を用意し、成長機会を提供しています。

詳しくは下記「多様な人材が、 自分らしく成長できる職場づくり」ページをご覧ください。

https://www.cigr.co.jp/sustainability/diversity/

■ 採用情報

詳しくは下記採用ページをご覧ください。

https://www.cigr.co.jp/recruiting/

| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/

コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。

私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。

コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」

https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/

以 上